Bạn đồng hành của "triệu phú huy chương" Trần Phúc Đạt

Kim chỉ nam dẫn đường cho Trần Phúc Đạt

Trần Phúc Đạt (SN 1984) là VĐV khuyết tật giành được nhiều thành tích nổi bật ở bộ môn điền kinh (đua xe lăn). Anh là tấm gương sáng về nghị lực vượt lên nhiều khó khăn để theo đuổi con đường thể thao.

Tính đến nay, anh đã giành được 21 HCV, 21 HCB, 4 HCĐ ở các giải thể thao người khuyết tật toàn quốc và được những người yêu mến mệnh danh là "triệu phú huy chương".

Bên cạnh đó, anh cũng là một trong số ít vận động viên đua xe lăn của thể thao Việt Nam vô địch tất cả các cự ly 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m và 5.000m; và tham gia nhiều giải đấu quốc tế.

Ngày 4/5, có mặt tại buổi trao tặng sách và thành lập CLB Sách Sống ở trường THCS Thường Thắng, anh Đạt đã chia sẻ bất ngờ về người bạn đồng hành, giúp anh trở thành "triệu phú huy chương".

"Tôi không may mắn như bao người, nhưng tôi cũng phải cảm ơn điều đó, vì chính sự không may mắn đó đã giúp tôi có thêm nghị lực, thêm quyết tâm để bản thân cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Tôi đã lớn lên nhờ cuốn sách này. Đây có thể gọi là kim chỉ nam, dẫn đường cho tôi trong lúc khó khăn nhất, trong quá trình tập luyện cũng như khi thi đấu và trong cuộc sống."

Trần Phúc Đạt vừa chia sẻ, vừa giơ cao cuốn sách trên tay có tựa đề "Paragames - Vượt qua số phận":

"Vượt lên số phận luôn là những điều tôi khắc ghi. Khó khăn luôn có, vất vả luôn có, nhưng quan trọng nhất là cách mà chúng ta đối diện và vượt qua nó. Những lúc sờn lòng nhất, tôi lại đọc những trang sách, những câu chuyện về những tấm gương nghị lực.

Tôi tin, mỗi chúng ta nếu cố gắng, kiền trì, nỗ lực với mục tiêu của mình thì thành công sẽ đến."

Vận động viên Trần Phúc Đạt và cuốn sách mà anh coi là kim chỉ nam giúp anh vượt qua số phận, gặt gái nhiều thành công.

"Hãy chuyển hóa lòng biết ơn cha mẹ bằng việc học tập và sống tốt hơn mỗi ngày"

Ngày 4/5, tại trường THCS Thường Thắng, Nhà báo Bùi Ngọc Hải - Giám đốc Soha.vn cùng các nhà tài trợ đã đại diện dự án Góp 1 cuốn sách, trao tặng hơn 800 cuốn sách và thành lập CLB Sách Sống tại đây.

Chương trình lần này, có sự đồng hành của bà Vũ Thị Lan Phương - Giám đốc Công ty CP Nam Trường Sơn Hà Nội; bà Phan Thế An - Tổng Giám đốc Công ty CP XNK An Groups; và vận động viên Trần Phúc Đạt.

Tham dự chương trình này, bà Phan Thế An - Phan Thế An - Tổng Giám đốc Công ty CP XNK An Groups đã đại diện doanh nghiệp trao tặng 12 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng là 1.500.000 đồng tiền mặt.

Đại diện An Groups trao tặng 12 suất học bổng cho 12 học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập tại trường THCS Thường Thắng.

Thông qua chương trình, bà An đã chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng từ chính bản thân mình cho các em học sinh Thường Thắng:

"Ngày nhỏ, gia đình tôi cũng rất nghèo, tôi lớn lên và được như ngày hôm nay cũng là nhờ xe rau của mẹ. Rất may mắn, điều tuyệt vời nhất mà tôi cảm thấy được đó là, dù gia đình còn nghèo nhưng bố mẹ luôn thương yêu và dành những điều tuyệt vời nhất cho các con.

12 năm học phổ thông, thường buổi sáng rất ít khi được gặp mẹ, vì mẹ dậy từ rất sớm để hái rau, trưa về vội vàng, tối thì mẹ cũng đã thấm mệt rồi.

Cảm ơn những khó khăn ngày đó, vì đó thực sự là động lực để tôi vươn lên...

Từ ngày nhỏ, tôi luôn lựa chọn thái độ sống biết ơn. Biết ơn cha mẹ của mình, biết ơn hoàn cảnh khó khăn của mình ngay đó. Cho nên mạnh mẽ và cũng tự lập rất nhiều.

Vì khó khăn nên xác định rất rõ, khi đi học làm thế nào để kiếm được nhiều học bổng nhất có thể để đỡ đi phần chi phí phải

Hãy chuyển hóa lòng biết ơn và tình thương yêu cha mẹ bằng việc học tập và sống tốt hơn mỗi ngày.

Khi trao tặng những suất học bổng này, tôi cũng mong, sau này, chính các em học sinh ở ngôi trường THCS Thường Thắng sẽ tiếp bước, đứng trên bục này, trao lại những suất học bổng cho các em học sinh còn khó khăn.

Chúng ta, mỗi người góp phần nhỏ để chung tay cùng sự nghiệp giáo dục nước nhà."

Trong mỗi suất học bổng trao tặng tới các em nhỏ sẽ có một bức thư được vị lãnh đạo của An Groups tự tay chuẩn bị rất tâm huyết. Đây là bức thư mà bà Phan Thế An gửi tới em Nguyễn Quỳnh Chi (lớp 7) - bố em không may mất vì tai nạn, hiện tại mẹ em đi làm công nhân để nuôi 3 chị em Chi ăn học.

Đại diện cho Nhà trường, ông Nguyễn Ngọc Tiến – Hiệu trưởng THCS Thường Thắng ghi nhận: "Chương trình thực sự rất ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị nhân văn cho giáo viên và học sinh và cho cả xã hội. Trường THCS Thường Thắng rất vinh dự được đón nhận chương trình Góp 1 cuốn sách. Tôi cùng tập thể sư phạm Nhà trường xin hứa, sẽ thực hiện tốt hoạt động thư viện, đồng thời phát triển CLB Sách Sống để lan tỏa giá trị tốt đẹp của chương trình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Bên cạnh đó, ông Tiến đề xuất chương trình sẽ có nhiều hơn sự góp mặt giao lưu từ những nhân vật truyền cảm hứng:

"Rất mong Góp 1 cuốn sách mời thêm những tấm gương như anh Trần Phúc Đạt, những con người biết vượt lên trên nghịch cảnh. Những câu chuyện, những chia sẻ của họ sẽ tiếp thêm cho học sinh ý chí tự lực tự cường. Bồi đắp thêm cho các em lòng ham muốn có được sách, đọc sách và tìm hiểu về sách, biến sách thành người bạn luôn bên cạnh mình để động viên thúc đẩy mình học tập, trau dồi kiến thức, trở thành những người giúp ích cho xã hội, cho đất nước."



Ông Nguyễn Văn Thảo - Phó Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hiệp Hòa và ông Nguyễn Ngọc Tiến (áo trắng) – Hiệu trưởng THCS Thường Thắng trao tặng cuốn sách đặc biệt có chữ ký của cầu thủ Nguyễn Quang Hải cho

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn: - Công ty CP Nam Trường Sơn Hà Nội đã đồng hành, tài trợ dự án Góp 1 cuốn sách. - Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Groups đã tài trợ 12 suất học bổng cho 12 học sinh nghèo vượt khó của trường THCS Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang. - Vận động viên Trần Phúc Đạt đã tham dự chương trình và chia sẻ bài học bổ ích cho các bạn học sinh. - Xin chân thành cảm ơn các cầu thủ Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Hà Đức Chinh cùng người đại diện Nguyễn Đắc Văn đã dành thời gian ký tặng sách, chung tay cùng dự án Góp 1 cuốn sách. - Xin chân thành cảm ơn những đóng góp đáng trân quý từ bạn đọc hảo tâm, từ các tổ chức, các cá nhân dành cho hoạt động của dự án Góp 1 cuốn sách.

Bà Vũ Thị Lan Phương - Giám đốc Công ty CP Nam Trường Sơn Hà Nội đã đồng hành, tài trợ dự án Góp 1 cuốn sách.

CHUNG TAY GÓP 1 CUỐN SÁCH, THẮP VẠN ƯỚC MƠ: Các loại sách phù hợp cho học sinh THCS như: Sách nâng cao, sách tham khảo, truyện, truyện tranh, tạp chí, sách văn học, lịch sử, dư địa chí, sách y tế sức khỏe, giáo dục giới tính, sách kỹ năng sống, sách hạt giống tâm hồn, sống đẹp, gương hiếu học, danh nhân, gương người tốt việc tốt, bài học cuộc sống, sách tham khảo, sách nâng cao, khám phá, khoa học, tin học, ngoại ngữ,... Mọi sự đóng góp ủng hộ xin ghi rõ: UH GÓP 1 CUỐN SÁCH Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP. Địa chỉ tiếp nhận: Soha.vn, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Người nhận: Phạm Đình Mạnh: 0974.974.104. Fapage: GÓP 1 CUỐN SÁCH Chúng tôi sẽ đăng tải công khai những khoản đóng góp của Quý vị cho dự án, và biến những đóng góp này thành sách tặng học sinh nghèo!

https://soha.vn/ban-dong-hanh-cua-trieu-phu-huy-chuong-tran-phuc-dat-20220505162247075.htm