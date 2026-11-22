Ngày 24/11/2026, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, người dân và du khách sẽ được miễn phí vé tham quan tại 5 bảo tàng ở Hà Nội. Đây đều là những địa điểm lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật và giá trị văn hóa, lịch sử đáng chú ý.

Ngày 24/11 năm nay đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, ngày này còn mang đến cơ hội để người dân trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các không gian văn hóa.

Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2026, có 13 địa điểm trên cả nước được miễn phí vé tham quan vào ngày 24/11 hằng năm. Trong danh sách này, Hà Nội có 5 địa điểm, đều là những bảo tàng quen thuộc với người yêu lịch sử, nghệ thuật và văn hóa Việt Nam.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là điểm đến dành cho những ai muốn tìm hiểu về đời sống, phong tục và bản sắc văn hóa của 54 dân tộc trên khắp cả nước.

Không gian bảo tàng gồm các khu trưng bày trong nhà và ngoài trời, giới thiệu nhiều hiện vật, trang phục, công cụ lao động, nhạc cụ cùng những nét sinh hoạt đặc trưng của các cộng đồng dân tộc. Đặc biệt, khu Vườn Kiến trúc với những công trình nhà ở truyền thống như nhà dài Ê Đê, nhà rông Tây Nguyên... cũng là điểm tham quan được nhiều du khách yêu thích.

Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Nhân dịp 24/11/2026, bảo tàng miễn phí vé tham quan trong cả ngày, từ 8h30 đến 17h30. Ngoài việc khám phá các không gian trưng bày, khách tham quan còn có cơ hội tham gia những hoạt động trải nghiệm về đồ chơi, trò chơi dân gian, âm nhạc truyền thống và tương tác đa phương tiện.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Với những người yêu thích lịch sử, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một trong những địa điểm đáng ghé thăm. Nơi đây lưu giữ và giới thiệu hệ thống hiện vật, tư liệu phản ánh tiến trình lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến hiện đại.

Thông qua các bộ sưu tập khảo cổ, hiện vật cung đình, đồ gốm, vũ khí và nhiều tài liệu quý, khách tham quan có thể hình dung rõ hơn về các giai đoạn hình thành, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, bảo tàng thông báo mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan trong hai khung giờ: buổi sáng từ 8h đến 12h, buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Bảo tàng hiện có hai địa điểm tại số 1 Tràng Tiền và số 216 Trần Quang Khải.

Đáng chú ý, trong dịp này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia còn tổ chức trưng bày chuyên đề "Mùa Đông lịch sử 1946" tại địa chỉ số 216 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hoạt động giúp công chúng tìm hiểu thêm về những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến.

Địa chỉ: Số 1 Tràng Tiền và số 216 Trần Quang Khải, Hà Nội.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nếu yêu thích nghệ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại số 66 Nguyễn Thái Học cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc trong ngày 24/11.

Đây là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm, hiện vật có giá trị, phản ánh quá trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Các bộ sưu tập tại bảo tàng khá đa dạng, từ tranh dân gian, điêu khắc, mỹ thuật truyền thống đến những tác phẩm hội họa hiện đại.

Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Không chỉ có giá trị về mặt nghệ thuật, bản thân công trình bảo tàng cũng gây ấn tượng với kiến trúc mang dấu ấn Pháp kết hợp những chi tiết trang trí mang tinh thần kiến trúc Việt Nam.

Vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, bảo tàng nằm trong danh sách được miễn phí vé tham quan theo Thông tư 167/2026/TT-BTC.

Địa chỉ: Số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Nằm ngay trung tâm Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là nơi giới thiệu những câu chuyện về vai trò, vị trí và đóng góp của phụ nữ trong gia đình cũng như đời sống xã hội qua nhiều thế hệ.

Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Các không gian trưng bày thường xuyên được xây dựng theo những chủ đề như phụ nữ trong gia đình, phụ nữ trong lịch sử và trang phục phụ nữ. Thông qua hàng nghìn tài liệu, hình ảnh và hiện vật, khách tham quan có thể khám phá nhiều khía cạnh trong đời sống, phong tục và văn hóa của phụ nữ Việt Nam ở các vùng miền.

Đây cũng là một trong những bảo tàng nằm trong danh sách được miễn phí vé tham quan vào ngày 24/11/2026.

Địa chỉ: Số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Tọa lạc trên Đại lộ Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là điểm đến đáng chú ý dành cho những người quan tâm đến lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Bảo tàng giới thiệu tiến trình lịch sử quân sự Việt Nam qua nhiều thời kỳ, từ buổi đầu dựng nước, các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đến những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hiện đại.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là điểm đến đáng chú ý dành cho những người quan tâm đến lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Một trong những điểm thu hút khách tham quan là hệ thống hiện vật quân sự có quy mô lớn, gồm máy bay, xe tăng, pháo và nhiều loại vũ khí, khí tài từng gắn liền với các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có những hiện vật nổi bật như máy bay MiG-21, xe tăng T-54B số hiệu 843...

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, bảo tàng cũng nằm trong danh sách được miễn phí vé tham quan vào ngày 24/11.

Theo lịch hoạt động thông thường, bảo tàng mở cửa từ 8h đến 16h30 vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật.

Địa chỉ: Km 6+500 Đại lộ Thăng Long, phường Xuân Phương, Hà Nội.

Khu di sản Hoàng thành Thăng Long

Một trong những địa điểm đáng chú ý nhất trong danh sách là Khu di sản Hoàng thành Thăng Long – quần thể di tích gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của kinh đô Thăng Long xưa, đồng thời là Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

Nằm ngay trung tâm Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long lưu giữ nhiều dấu tích kiến trúc, khảo cổ và hiện vật có giá trị, phản ánh chiều dài lịch sử hơn 1.000 năm của kinh đô xưa. Đến đây, du khách có thể khám phá những công trình, khu vực di tích nổi bật như Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, Bắc Môn và khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu.

Ảnh: Hoàng Thành Thăng Long

Nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội thông báo mở cửa miễn phí vé tham quan khu di sản trong hai ngày liên tiếp.

Cụ thể, ngày 23/11, chương trình áp dụng với tất cả khách tham quan; đến ngày 24/11, ưu đãi miễn phí vé dành cho khách Việt Nam. Thời gian mở cửa trong cả hai ngày là từ 8h đến 17h.

Địa chỉ: Số 19C Hoàng Diệu, Hà Nội.