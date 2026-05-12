Bản đồ bùng phát virus Hanta: Căn bệnh chết người đã lây lan sang tổng cộng 13 quốc gia

Các trường hợp nhiễm virus Hanta đã xuất hiện tại 13 quốc gia trải dài trên 4 châu lục trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan của loại virus này ngày càng tăng. Đợt bùng phát có liên quan đến tàu du lịch MV Hondius sau khi các hành khách đi từ Argentina bắt đầu ngã bệnh, với 3 trường hợp tử vong đã được báo cáo.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hai ca nhiễm đầu tiên được xác nhận là một cặp đôi người Hà Lan đã đi qua Argentina, Chile và Uruguay trước khi lên tàu. Một người phụ nữ khác cũng đã tử vong sau khi đổ bệnh trong quá trình di chuyển. Các cơ quan chức năng xác nhận đợt bùng phát này bắt nguồn từ hệ thống giám sát động vật hoang dã, hiện đang được theo dõi chặt chẽ nhằm kiểm soát sự lây lan toàn cầu.

Bộ Y tế Pháp ngày 11/5 xác nhận một nữ hành khách vừa hồi hương từ đảo Tenerife (Tây Ban Nha) đang trong tình trạng "nguy kịch" do nhiễm chủng virus Andes thuộc họ Hantavirus.

Bệnh nhân này nằm trong nhóm 5 công dân Pháp vừa được đưa về nước vào ngày 10/5. Đáng chú ý, theo truyền thông địa phương, người phụ nữ này hoàn toàn không có biểu hiện bất thường trước đó, nhưng các triệu chứng bắt đầu bùng phát dữ dội ngay trên chuyến bay trở về Paris.

Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist bày tỏ sự lo ngại khi cho biết sức khỏe của bệnh nhân đã "tụt dốc không phanh" chỉ sau một đêm. Hiện cơ quan y tế đang theo dõi sát sao nhóm người hồi hương cùng bệnh nhân để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chủng virus nguy hiểm này.

Danh sách 13 quốc gia ghi nhận sự ảnh hưởng từ đợt bùng phát liên quan đến tàu du lịch:

Mỹ

Anh

Tây Ban Nha

Hà Lan

Đan Mạch

Đức

Thụy Sĩ

Pháp

Nam Phi

Singapore

Philippines

Argentina

Cape Verde

Các quan chức tại các quốc gia bao gồm Nam Phi, Singapore và Hà Lan hiện đang khẩn trương truy vết các hành khách từng có mặt trên con tàu này. WHO cho biết nguy cơ đối với cộng đồng rộng lớn vẫn ở mức tối thiểu vì Hantavirus thường lây lan qua việc hít phải chất thải của loài gặm nhấm bị ô nhiễm và rất hiếm khi lây từ người sang người.

Tiến sĩ Abdirahman Mahamud, Giám đốc ứng phó và cảnh báo của WHO, nhận định: "Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một đợt bùng phát hạn chế nếu các biện pháp y tế công cộng được thực hiện nghiêm túc và có sự đoàn kết giữa tất cả các quốc gia".

Hiện tại, nhiều chuyến bay hồi hương đặc biệt đang được tổ chức cho hành khách và phi hành đoàn. Những người trở về từ con tàu sẽ được yêu cầu tự cách ly và theo dõi sức khỏe chặt chẽ dưới sự giám sát của các cơ quan y tế địa phương nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ lây nhiễm thứ phát.

Nguồn: Express