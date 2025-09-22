Bán đảo Crimea. (Ảnh: Tass)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/9 xác nhận bán đảo Crimea đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn. Quân đội Nga cho biết, vụ tấn công được thực hiện lúc 19h30 (giờ Mátxcơva) "bằng máy bay không người lái được trang bị đầu đạn nổ mạnh".

Vụ việc đã làm một số công trình bị ảnh hưởng, bao gồm một trường học và một khu nghỉ dưỡng ở Foros.

Foros là một thị trấn nằm trên bờ biển cực nam của bán đảo Crimea. Một nguồn tin của kênh Telegram Crimean Wind nói rằng "có những vị khách rất quan trọng" đang lưu trú ở khu nghỉ dưỡng Foros.

Tại Sevastopol - thành phố lớn nhất của bán đảo, Hạm đội Biển Đen và hệ thống phòng không Nga đã đối phó với một số máy bay không người lái. Ít nhất 3 máy bay không người lái đã bị bắn hạ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án vụ việc là "một hành động gây hấn nữa” của chính quyền Kiev.

Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014, nhưng Ukraine không công nhận.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về cuộc tấn công mới nhất vào Crimea.