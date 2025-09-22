Đồng minh lớn ngoài NATO của Mỹ 'bắt tay' Trung Quốc tập trận không quân

Tờ Newsweek (Mỹ) đưa tin, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 15/9 tuyên bố triển khai nhiều loại máy bay và lực lượng phòng không mặt đất tới Thái Lan để tham gia cuộc tập trận Falcon Strike 2025 trong tháng 9 này, sau khi cuộc tập trận Enduring Partners 2025 - một sự kiện huấn luyện giữa Mỹ và Thái Lan được tổ chức từ ngày 17 đến 29/8 tại quốc gia Đông Nam Á này kết thúc.

Lực lượng không quân Thái Lan và Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung Falcon Strike 2025, từ ngày 15 đến 25/9. Ảnh: ThaiPress.cc

Đồng minh lớn ngoài NATO

Theo Newsweek, "Đồng minh lớn ngoài NATO" là một danh hiệu mang lại lợi ích cho các quốc gia trong hợp tác thương mại quốc phòng và an ninh với Mỹ. Mặc dù danh hiệu này tượng trưng cho mối quan hệ chặt chẽ giữa hai bên, nhưng không bao gồm bất kỳ cam kết an ninh nào của Mỹ đối với quốc gia được chỉ định.

Thái Lan - quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Mỹ từ năm 1833 - nằm trong số 19 quốc gia được chỉ định là "Đồng minh lớn ngoài NATO". Các đồng minh khác của Mỹ ở Đông Á và Đông Nam Á bao gồm Nhật Bản, Philippines và Hàn Quốc.

Hiện tại, Trung Quốc đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại Đông Nam Á như một phần trong cuộc cạnh tranh quyền lực với Mỹ.

Theo quân đội Trung Quốc, cuộc tập trận Falcon Strike hiện đã diễn ra được tám lần và đây là năm thứ tư liên tiếp được tổ chức tại Thái Lan, nhằm mục đích nâng cao năng lực của các binh sĩ tham gia tập trận, và tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau cũng như hợp tác giữa hai bên.

Theo Không quân Hoàng gia Thái Lan, cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 18/9 tại một căn cứ không quân ở tỉnh Udon Thani và dự kiến kết thúc vào ngày 25/9.

Không quân Hoàng gia Thái Lan cho biết mục đích của cuộc tập trận là phát triển năng lực hoạt động trên không, đồng thời cho biết thêm rằng việc trao đổi kinh nghiệm hàng không giữa hai bên sẽ giúp tăng cường quan hệ, cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy an ninh khu vực.

Các phi công không quân Trung Quốc đến căn cứ không quân ở Thái Lan để tham gia cuộc tập trận Falcon Strike 2025 vào ngày 16/9. Ảnh: Không quân Hoàng gia Thái Lan

Thái Lan tập trận cả với Mỹ và Australia

Trước đó, theo Newsweek, cuộc tập trận Enduring Partners 2025, với sự tham gia của Không quân Hoàng gia Thái Lan và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Washington, đã được khởi động tại tỉnh Korat với các hoạt động diễn ra trên khắp Thái Lan vào nửa cuối tháng 8. Cuộc tập trận này nhằm mục đích tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và củng cố quan hệ quân sự giữa Thái Lan và Mỹ.

Theo Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Washington (WA ANG), các sự kiện huấn luyện bao gồm bay với 92 phi vụ, đánh chặn trên mặt đất, tác chiến đặc biệt của lực lượng không quân, phòng thủ mạng, liên lạc chiến đấu, viện trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, cùng các hoạt động không gian.

Newsweek đưa tin, ngoài các cuộc tập trận với Trung Quốc và Mỹ, Không quân Hoàng gia Thái Lan cũng vừa kết thúc cuộc tập trận Thai Boomerang 2025, được tổ chức tại tỉnh Korat với Không quân Hoàng gia Australia, vào ngày 19/9. Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 500 quân nhân và máy bay chiến đấu từ cả hai phía.

Năm nay đánh dấu lần thứ 15 diễn ra cuộc tập trận Thai Boomerang, bao gồm huấn luyện chiến đấu trên không và các tình huống triển khai lực lượng lớn, cũng như hỗ trợ trên không tầm gần cho lực lượng mặt đất.