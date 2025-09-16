Động thái lạ trong cuộc tập trận Zapad-2025 giữa Nga và Belarus

Cuộc tập trận này mang tên "Zapad-2025" (Phương Tây-2025), được xem là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Belarus đang ngày càng sâu sắc.

Hai sĩ quan Mỹ mặc quân phục đã được Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, ông Viktor Khrenikov, đích thân chào đón và bắt tay. Truyền thông cho biết hai sĩ quan này đã cảm ơn ông Khrenikov bằng tiếng Nga vì lời mời tham dự.

Trong một video được Bộ Quốc phòng Belarus công bố, ông Khrenikov nói với các sĩ quan Mỹ: "Chúng tôi sẽ cho quý vị xem bất cứ điều gì các vị quan tâm. Bất cứ điều gì quý vị muốn. Quý vị có thể đi đến đó, xem và nói chuyện với mọi người".

Một tuyên bố đi kèm video trên kênh Telegram của chính phủ Belarus có đoạn: "Ai có thể nghĩ rằng một ngày mới trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad-2025 sẽ bắt đầu như thế này? Cái bắt tay giữa Belarus và Mỹ tại thao trường là khoảnh khắc đáng để ghi lại".

Hai sĩ quan Mỹ bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenikov hôm 15-9. Ảnh: Bộ Quốc Phòng Belarus

Các sĩ quan Mỹ từ chối trả lời phỏng vấn của các phóng viên tại đây. Họ cùng với đại diện của 22 quốc gia khác, bao gồm các nước thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, đã tham gia quan sát cuộc tập trận.

Theo tờ The Hill, chuyến đi kể trên của các sĩ quan Mỹ là chuyến thăm đầu tiên kể từ tháng 2-2022, khi hàng chục ngàn quân Nga đi qua Belarus vào Ukraine. Belarus cũng đã cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật Nga tại quốc gia này.

Có thể nói sự hiện diện của các sĩ quan Mỹ tại cuộc tập trận được xem là một dấu hiệu của việc Washington và Belarus đang nối lại quan hệ, củng cố bởi một loạt các cuộc đàm phán song phương gần đây.

Đặc phái viên Nhà Trắng John Coale đến thăm Minsk vào tuần trước và thảo luận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về việc tái thiết lập quan hệ thương mại.

Ông Coale cũng cho biết Tổng thống Donald Trump muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus và mở lại đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Minsk "trong tương lai rất gần". Đại sứ quán này đã đóng cửa vào tháng 2-2022.

Vào tháng 6, sau chuyến thăm Minsk của quan chức cấp cao Mỹ và đặc phái viên Ukraine Keith Kellogg, 14 tù nhân chính trị khác, bao gồm cả lãnh đạo phe đối lập Siarhei Tsikhanouski, cũng đã được trả tự do.

Tờ Kyiv Post nhận định Minsk đang cố gắng xoa dịu tình hình và hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tập trận Zapad-2025. Belarus mô tả đây là một cuộc tập trận mang tính phòng thủ và chỉ giới hạn ở các khu vực phía Đông của đất nước, cách xa biên giới NATO.