Mặc dù bạn chưa già, nhưng lại thường gặp khó khăn trong việc ghi nhớ mọi thứ, đôi khi nói lắp và ngày càng mất nhiều thời gian hơn để tìm từ ngữ diễn đạt ý tưởng của mình. Tại sao hiện tượng này lại xảy ra? Một số người cho rằng đây là hậu quả của việc bạn đã "lạm dụng não" trong những công việc văn phòng quá căng thẳng; nhưng trên thực tế, tình trạng teo não có thể đã âm thầm diễn ra.

Điều bất ngờ nhất là một số thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày lại có thể là "chất xúc tác" đẩy não bộ đến tình trạng thoái hoá với tốc độ nhanh hơn. Mỗi lần ăn những thực phẩm chứa các chất này, bạn thực chất đang "ăn mòn" bộ não của chính mình.

1. Sản phẩm thịt rã đông nhiều lần

Tủ lạnh là dụng cụ lưu trữ được sử dụng phổ biến nhất trong gia đình. Do quỹ thời gian sinh hoạt hạn hẹp, nhiều người sẽ mua thịt với khối lượng nhiều cùng một lúc, đông lạnh chúng trong tủ đông và rã đông một chút cho mỗi lần sử dụng. Việc này có vẻ rất tiết kiệm, nhưng một số người lại đông lạnh và rã đông một miếng thịt nhiều lần, điều này không chỉ khiến hương vị trở nên tệ hơn mà dinh dưỡng cũng sẽ gặp vấn đề.

Bạn có thể nghĩ, "Rã đông thịt thì có liên quan gì đến não?" Nhưng chính loại "thịt rã đông nhiều lần" này có thể trở thành nguồn độc tố mãn tính gây tổn thương đến tế bào thần kinh não.

Tôi gặp một bệnh nhân làm nghề giúp việc. Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, bà thường cho cả miếng thịt lợn vào tủ đông, lấy ra, cắt một nửa để nấu, rồi đông lạnh phần còn lại. Sau một thời gian dài, thịt không chỉ đổi màu mà còn có vị chua, nhưng vì người nhà bà không bị tiêu chảy sau khi ăn nên bà cũng không để ý lắm.

Nhưng chính gia đình này là những người gần như đều bị mất trí nhớ ở nhiều mức độ khác nhau chỉ sau vài tháng, đặc biệt là bà, người luôn hay quên. Bà đã đi siêu thị ba lần và không nhớ phải mua gì. Kiểm tra cho thấy bà bị teo não nhẹ và nhiều đốm chất trắng trên phim MRI.

Trên thực tế, việc rã đông không phải là vấn đề nghiêm trọng. Mấu chốt nằm ở việc "rã đông nhiều lần" sẽ phá hủy cấu trúc tế bào trong thực phẩm, khiến vi khuẩn dễ phát triển hơn, đặc biệt là khi nhiệt độ trung gian liên tục thay đổi giữa 4°C và 60°C, đó là khi vi sinh vật phát triển nhanh nhất.

Nhiều người nghĩ rằng thịt sẽ bị hỏng và có vị không ngon khi rã đông nhiều lần. Song trên thực tế, ẩn sau hương vị không còn tươi ngon chính là "độc tố thần kinh" mãn tính đã được sản sinh ra trong quá trình rã đông thịt nhiều lần. Chỉ là nó không gây tiêu chảy ngay khi bạn ăn vào. Thêm vào đó, nó dần làm trí nhớ của bạn trở nên mơ hồ, suy nghĩ chậm chạp và tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ. Khi bệnh được phát hiện, tình trạng teo não đã bắt đầu từ trước đó.

2. Rau trái mùa

Nhiều người thích ăn các loại rau trái mùa, mặc dù chúng có giá cao hơn so với các loại rau theo mùa. Họ nghĩ rằng càng đắt tiền thì càng tươi ngon. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về cách những loại rau trái mùa này phát triển chưa?

Ngoài việc phải trồng trong nhà kính có nhiệt độ thích hợp, trái cây hay rau củ trái mùa có thể còn được trồng bằng một lượng lớn chất điều hòa sinh trưởng thực vật, phân bón hóa học và dung dịch dinh dưỡng. Những sản phẩm nhân tạo này khi ăn vào không những không nuôi dưỡng sức khỏe mà còn có thể gây kích thích lâu dài cho các tế bào não, thậm chí ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh.

Tôi đặc biệt ấn tượng với một bệnh nhân làm việc trong ngành gia công hàng may mặc. Bà luôn thích ăn rau trái mùa, đặc biệt là dưa chuột bao tử vào mùa đông. Bà cho biết ăn chúng trong bữa ăn sẽ "làm giảm cảm giác ngán". Bà cũng cho biết bà sẽ chọn những quả tươi nhất mỗi lần đi siêu thị và sẵn sàng chi tiền dù chúng khá đắt đỏ.

Ba năm sau, trí nhớ của bà ngày càng kém đi. Đôi khi bà quên tắt bếp khi đang nấu ăn và phải kiểm tra khóa cửa nhiều lần trong một ngày. Sau đó, chụp MRI não cho thấy bà mắc bệnh teo não sớm với tình trạng mở rộng nhẹ các rãnh não.

Vấn đề với rau trái mùa không phải là từ "rau" mà là quá trình trồng trọt. Để phát triển nhanh trong môi trường không tự nhiên, những loại rau này có thể được sử dụng thêm chất giải phóng ethylene, thuốc diệt sâu bệnh và hóa chất hormone tăng trưởng.

Việc nạp những chất này vào cơ thể, đặc biệt là việc hệ thần kinh của con người tiếp xúc lâu dài với liều lượng thấp, kích thích lặp đi lặp lại, có thể gây ra "ức chế tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh", ảnh hưởng đến việc sản xuất các chất như acetylcholine và dopamine trong não, do đó đẩy nhanh quá trình thoái hóa các con đường trí nhớ.

Nhiều người nghĩ rằng rau càng tươi thì càng tốt, nhưng họ không biết rằng những loại rau thực sự tốt cho não bộ là những loại rau mọc tự nhiên theo mùa. Các loại rau trái mùa có hình thức hoàn hảo và hương vị tươi ngon có thể được coi là biểu tượng của sức khỏe, nhưng thực tế chúng có thể là khởi đầu của quá trình "đầu độc" thầm lặng các tế bào thần kinh.

3. Thực phẩm bổ sung chức năng não

Ngày nay, trên thị trường có nhiều loại sản phẩm được gọi là "thần dược dành cho não bộ", giúp cải thiện trí nhớ hay khả năng tiếp thu, nhận thức... Đây là những thực phẩm chức năng được tung ra thị trường dành riêng cho người trung niên và người cao tuổi và đôi khi quảng cáo thì quá cường điệu.

Nhưng vấn đề phổ biến nhất ở loại sản phẩm này là việc "sử dụng sai liều lượng thành phần", đặc biệt là các dẫn xuất choline, một số chiết xuất thực vật và phức hợp phospholipid. Nếu sử dụng không đúng cách, nó không những không bảo vệ được não bộ mà còn dễ khiến hệ thần kinh rơi vào trạng thái rối loạn, nhẹ nhất có thể dẫn đến mất trí nhớ, nặng nhất là ảnh hưởng đến khả năng phối hợp tư duy và phán đoán.

Có một bệnh nhân làm việc bán thời gian với vai trò là nhân viên chăm sóc khách hàng của một cửa hàng trực tuyến sau khi nghỉ hưu. Để "ngăn ngừa bệnh Alzheimer", ông uống viên nang dưỡng não nhập khẩu có chứa "phosphatidylserine" hầu như mỗi ngày. Sau khi dùng thuốc hơn một năm, trí nhớ của ông ngày càng kém đi. Khi đến bệnh viện kiểm tra, ông phát hiện điểm kiểm tra tâm lý thần kinh của mình thấp hơn gần ba điểm so với người bình thường.

Hoạt động của hệ thần kinh đòi hỏi sự "cân bằng" chứ không phải "càng phấn khích càng tốt". Kích thích quá mức có thể gây ra mệt mỏi và dẫn đến rối loạn dẫn truyền thần kinh. Khi các tín hiệu giữa các khớp thần kinh không thể được truyền đi bình thường, cấu trúc "mạng lưới" của não sẽ dễ gặp vấn đề. Ở cấp độ tế bào, đây là sự thay đổi thoái hóa nhẹ. Nếu bạn nghĩ rằng bổ sung càng nhiều "chất bổ" thì càng tốt, điều này có thể dẫn đến "bổ sung quá mức" và thoái hóa chức năng nhận thức.

4. Kẹo cao su không đường

Để kiểm soát lượng calo hoặc giảm cơn thèm ăn, cai thuốc lá..., nhiều người có thói quen nhai kẹo cao su không đường. Một số người dựa vào thứ này để tỉnh táo suốt ngày làm việc. Họ cho rằng nó lành mạnh hơn cà phê, không gây hại cho dạ dày và có thể "làm não minh mẫn và sảng khoái tinh thần". Tuy nhiên, sự thật có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Các "chất ngọt thay thế đường" trong kẹo cao su không đường - chẳng hạn như aspartame, sucralose và acesulfame kali - thực sự có thể gây tổn thương tiềm tàng cho dây thần kinh não nếu sử dụng trong thời gian dài.

Có một bệnh nhân đã làm nhân viên lễ tân ở quầy lễ tân trong một thời gian dài. Để kiểm soát vóc dáng, anh đã nhai bốn hoặc năm viên kẹo cao su không đường mỗi ngày trong ba năm. Sau đó, phản ứng của anh trở nên chậm chạp hơn, trí nhớ kém và chụp MRI cho thấy não anh có hiện tượng bị teo nhẹ.

Nhiều người không biết rằng vấn đề liên quan đến thành phần aspartame. Nó được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm không đường, đặc biệt là kẹo cao su, đồ uống không đường và bánh ngọt ít đường. Khi cơ thể bạn xử lý aspartame, một phần của nó được phân hủy thành methanol. Methanol được chuyển hóa thành formaldehyde và axit formic trong cơ thể. Hai chất này không hề "vô hại". Chúng có thể gây tác dụng độc hại trực tiếp lên mô thần kinh và thậm chí có thể ảnh hưởng đến chức năng ty thể, khiến các tế bào não "nghỉ hưu" sớm.

Đừng đánh giá thấp mối nguy hiểm tiềm tàng của "chất thay thế vị ngọt" này. Mặc dù nó có thể khiến miệng bạn cảm thấy sảng khoái, nhưng não của bạn có thể bị "viêm". Đặc biệt khi bạn già đi, khả năng phục hồi thần kinh của bạn sẽ giảm đi. Ngay cả một vài miligam độc tính thần kinh cũng có thể trở thành một "vấn đề lớn" theo thời gian.

Đôi khi bạn nghĩ rằng mình đang "ăn uống lành mạnh", nhưng thực tế là bạn đang âm thầm can thiệp vào nhịp điệu hoạt động bình thường của não bộ. Vì vậy, đôi khi vấn đề về não không phải do "thiếu thứ gì đó" mà là do bạn "bổ sung quá nhiều".

