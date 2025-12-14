Theo giới truyền thông Nga, các lực lượng của Quân đội Nga đang tiến về khu vực đô thị Slavyansk-Kramatorsk, những đường nét sơ bộ của trận chiến sắp tới đang dần hiện rõ.

Quan sát bản đồ các hoạt động của Lực lượng vũ trang Nga cho thấy một cái gọi là “ban công lửa” đang được hình thành ở những cứ điểm lớn còn lại của vùng Donetsk.

Trên bản đồ của kênh thông tin DeepState thân Ukraine cũng cho thấy, khu vực đô thị Slavyansk-Kramatorsk đang bị bao vây từ hai hướng.

Từ phía bắc, Lực lượng vũ trang Nga đang tiến gần các khu dân cư Yarovaya (Yarova) và Svyatogorsk (Sviatohirsk), trong khi từ phía nam, có ghi nhận sự di chuyển từ hướng Fedorivka.

Mặc dù việc tiến quân từ phía nam khó khăn hơn, vì chiến tuyến ở khu vực này đã được thiết lập từ lâu, nhưng tầm bắn của pháo nòng dài và máy bay không người lái vẫn đủ để tấn công các mục tiêu ở Slavyansk.

Giới chuyên gia Nga nhận định rằng, cái gọi là 3 gọng kìm đang dần siết chặt quanh cứ điểm chính của lực lượng Ukraine ở Donetsk, chỉ để lại hướng tây.

Tất nhiên, để hình thành một "ban công lửa" hoàn chỉnh, các đơn vị Nga sẽ phải thực hiện một khối lượng công việc đáng kể, bao gồm cả việc kiểm soát một số khu định cư trọng yếu.

Tuy nhiên, việc Lực lượng Vũ trang Nga đang hình thành thế trận bao vây cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk ngày càng trở nên rõ ràng.

Điều đáng chú ý là chiến thuật này đã nhiều lần mang lại thành công cho các đơn vị Nga, điển hình là các trận chiến giành quyền kiểm soát các thành phố lớn ở Donetsk như: Avdiivka, Bakhmut, Pokrovsk...

Việc đánh bọc sườn và bao vây 3 mặt cho phép Lực lượng Vũ trang Nga chặn đứng các tuyến đường tiếp tế của lực lượng Ukraine từ cả phía đông, phía nam và phía bắc; đồng thời cũng khống chế một phần các con đường tiếp tế từ hướng tây.

Chiến thuật này đã tạo ra khó khăn lớn về tiếp tế cho các đơn vị phòng thủ Ukraine, buộc Bộ chỉ huy quân sự ở Kiev phải tìm kiếm các tuyến đường thay thế, đồng nghĩa với việc phải chịu rủi ro đáng kể và tổn thất lớn trên mỗi binh sĩ, mỗi viên đạn được đưa đến tiền tuyến Donbass.