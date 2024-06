"Bạn có thể, rất nhanh chóng, tự bắn vào chân mình"

EU tăng thuế 38,1% đối với xe điện Trung Quốc

Mối lo ngại về sự trỗi dậy của xe điện Trung Quốc giá rẻ đang bao trùm lên toàn ngành công nghiệp ô tô thế giới. Trước tình hình đó, Mỹ đã quyết liệt áp dụng chính sách bảo hộ, tăng thuế đối với xe điện Trung Quốc lên tới 100%.

EU cũng không nằm ngoài cuộc chơi.

Ngày 12/6, Reuters dẫn thông báo của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 38,1% đối với ô tô điện nhập khẩu của Trung Quốc từ tháng 7 năm nay.

Mức thuế mới sẽ dao động từ 17,4% đến 38,1% đối với các mẫu ô tô điện được sản xuất tại Trung Quốc, tùy thuộc vào mức độ hợp tác của nhà sản xuất ô tô với cuộc điều tra của EU. Mức thuế này được cộng thêm vào mức thuế 10% hiện có đối với các phương tiện nhập khẩu vào Châu Âu. Như vậy, tổng thuế suất mà EU áp dụng đối với ô tô điện Trung Quốc sẽ lên tới 48%, tăng gần gấp 5 lần so với hiện tại.

Mức thuế cao nhất là 38,1% sẽ áp dụng cho SAIC - công ty mẹ của MG và LDV (được bán ở Châu Âu với tên gọi Maxus), và các thương hiệu khác bán ô tô điện do Trung Quốc sản xuất “không hợp tác trong cuộc điều tra”.

Ảnh: Carcoops

Theo dữ liệu từ Reuters, xuất khẩu ô tô do Trung Quốc sản xuất trên toàn cầu đã tăng hơn 50% trong năm 2022. Trung Quốc hiện là nguồn cung cấp ô tô mới lớn thứ ba của Úc.

Mặc dù thuế quan mới mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu khi thu hẹp khoảng cách giá giữa xe điện do Trung Quốc và Châu Âu sản xuất. Tuy nhiên, các thương hiệu ô tô hàng đầu của Châu Âu vẫn chỉ trích quyết định này.

Theo Reuters, Volkswagen cho biết: “ n hững tác động tiêu cực của thuế quan mới của EU vượt xa bất kỳ lợi ích tiềm năng nào đối với ngành công nghiệp ô tô châu Âu, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô Đức”.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Mercedes-Benz - ông Ola Kallenius - nói: “ v iệc dỡ bỏ các hạn chế và mở rộng thương mại tự do và công bằng đã dẫn đến tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, chúng ta không nên đi theo hướng ngược lại vào lúc này”.

BMW là một trong số ít nhà sản xuất ô tô châu Âu bán ô tô điện do Trung Quốc sản xuất trên thị trường quốc tế (mẫu SUV iX3). Giám đốc điều hành của BMW, Oliver Zipse, nói với các nhà đầu tư rằng ông không tin ngành công nghiệp này cần đến chủ nghĩa bảo hộ, và rằng, khi tham gia vào các cuộc chiến thương mại, "bạn có thể nhanh chóng tự bắn vào chân mình".

CEO Volswagen, Oliver Blume, cũng cảnh giác tương tự với mức thuế này, nói rằng nguy cơ bị trả đũa là "có thể nguy hiểm". Carlos Tavares, CEO Stellantis, thì cho rằng các mức thuế tiềm tàng đối với xe điện Trung Quốc là "một cái bẫy lớn đối với các quốc gia đi theo con đường đó".

BMW iX3. Ảnh: Carcoops

Thuế quan không thể cản bước tiến của Trung Quốc

Theo Carcoops, động thái áp thuế của EU dường như không làm chùn bước các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Ông Thôi Đông Thụ, Tổng thư ký Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc, tự tin khẳng định: "Các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở Châu Âu và hội nhập vào thị trường địa phương".



Vị này cũng khẳng định các thương hiệu Trung Quốc sẽ không tìm cách phá vỡ thị trường lao động của ngành công nghiệp ô tô địa phương, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành công nghiệp xe hơi truyền thống trong việc tạo việc làm ở châu Âu.

"Các công ty Trung Quốc sẽ không thực hiện các biện pháp gây hấn hoặc hạ giá để gây mất ổn định việc làm ở Châu Âu", ông Thôi Đông Thụ cho biết thêm.

Quyết định áp thuế của EU được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu xe điện của Trung Quốc đang có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, lượng xe điện chạy pin và xe hybrid sạc điện xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 18,8% so với tháng 4. Tỷ lệ xe năng lượng mới trong tổng số xe hơi xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng trước chỉ chiếm 24,8%, giảm so với mức 31,6% của một năm trước đó.

Thị trường nội địa Trung Quốc cũng cho thấy sự sụt giảm trong tháng 5 khi chỉ có 1,72 triệu xe hơi mới được bán ra, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2023. Con số này tiếp nối sự sụt giảm đáng thất vọng trong tháng 4 với mức giảm 5,8%. Tuy nhiên, tỷ lệ xe năng lượng mới trong tổng doanh số bán xe hơi mới đã tăng lên 46,7%. Theo hãng tin Reuters, doanh số bán xe điện chạy pin tăng 27,4% trong khi doanh số bán xe hybrid sạc điện tăng vọt 61,1%.