Dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn giàu có là ở cách bạn đối xử với bản thân. Nếu bạn ăn mặc đẹp, sạch sẽ, thơm tho và tự trọng, người khác cũng sẽ nhận ra điều đó. Chỉ khi bạn thay đổi cách đối xử với bản thân thì người mới mới thực hiện điều tương tự.

Thay đổi những điều nhỏ bé quan trọng để sống thực sự giàu có

Phần lớn thành công đều cần có các cơ hội. Nhưng không ai muốn trao cơ hội cho một người luôn khúm núm, thiếu tự tin và e sợ mọi thứ. Về cơ bản, nếu bạn không đánh giá cao về bản thân, sẽ không ai đánh giá cao về bạn. Sau đó, những cơ hội tuyệt vời sẽ lướt qua và được trao vào tay những người khác.

Việc đối xử tử tế với bản thân không phải là cố gắng gây ấn tượng với bất kỳ ai. Quá trình này bắt đầu với những điều rất đơn giản. Một ví dụ là cách bạn yêu cầu mình phải thực hiện kế hoạch tập thể dục đều đặn, bất kể có mệt như thế nào. Trong những hành động rất nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày, mọi người có thể biết bạn đối xử với bản thân ra sao.

Nếu bạn muốn thành công, hãy xây dựng thói quen đạt được những gì bạn muốn (dù nhỏ hay tầm thường đến đâu). Chú ý thay đổi từ những điều nhỏ nhặt là cách để bắt đầu đối xử với bản thân như con người bạn mong muốn trở thành.

Nhiều tiền chưa chắc đã là giàu có

Người giàu có rất nhiều tiền nhưng có nhiều tiền không nhất thiết đã là giàu có. Vì bản chất một cuộc sống giàu có không chỉ bao gồm mỗi tiền bạc vật chất. Có những người sở hữu nhà lầu, xe hơi, gia tài đủ đầy nhưng sống rất khổ sở. Họ không hề cảm thấy bản thân giàu có.

Rất ít người tự nhận mình là tầng lớp trung, thượng lưu hoặc giàu có, ngay cả khi thu nhập hoặc giá trị ròng của họ xếp họ vào loại đó. Theo một cuộc khảo sát của Pew năm 2015, có rất ít người tự nhận mình giàu có thuộc tầng lớp trung, thượng lưu tại Mỹ. Chỉ khoảng 6% trong số những người kiếm được 100.000 USD trở lên cho rằng họ ở tầng lớp thượng lưu.

Có sự khác biệt đáng kể giữa người có tiền, người có rất nhiều tiền và người giàu có. Theo các chuyên gia, không chỉ thu nhập hoặc thậm chí giá trị ròng mới khiến ai đó trở nên "giàu có".

Mọi người thường nghĩ chỉ cần có tiền sẽ thành người giàu có, tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Ảnh minh họa / Nguồn: Internet

Susan Bradley, một nhà hoạch định tài chính là người sáng lập của Sudden Money Institute, cho biết: "Sự giàu có đối với tôi là một trải nghiệm lớn và sâu sắc hơn nhiều. Rất nhiều người có tiền nhưng lại không hề giàu sang".

Giàu có là khi những gì bạn đang sở hữu mang lại cho bạn một "cảm giác an toàn về mặt tinh thần", rằng "Dù thế nào đi nữa, tất cả sẽ ổn thôi. Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ giải quyết được, chúng ta có nguồn lực mà", chuyên gia giải thích.

Do đó, giàu có là một trạng thái bạn cũng có thể đạt được mà không cần đến tiền. Người thực sự giàu có trước hết phải biết rõ giá trị của mình và coi bản thân quan trọng trong từng việc nhỏ.

Những người thiếu đi sự can trường, quyết tâm, vốn đã quen với việc không bao giờ đạt được điều mình mong muốn thì sẽ luôn tìm thấy lý do để chùn bước và e sợ. Do đó, họ mới bỏ lỡ các cơ hội lớn trong đời.

Hãy quyết tâm để trở nên giàu có.

Đừng khóc khi mọi người không biết giá trị của bạn

Nếu mọi người không biết giá trị của bạn, đó là bởi vì bạn đã không thể hiện rõ điều đó. Con người không có khả năng tiên tri hay đọc hiểu suy nghĩ của người khác. Do đó, mọi người sẽ chỉ đánh giá bạn dựa theo những gì mà bạn thể hiện ra ngoài.

Nếu bạn thấy mình quan trọng, họ sẽ coi bạn là người quan trọng. Nếu bạn thấy mình là một kẻ tầm thường, họ cũng sẽ đối xử với bạn như vậy. Cho dù bạn nói với mọi người về điều đó cũng không đem lại hiệu quả vì mọi người chỉ tin tưởng vào những gì họ nhìn thấy.

Giá trị của bản thân mới là nguồn lực vững chắc nhất để đạt được sự giàu có.

Trước tiên, hãy đặt tiêu chuẩn cho bản thân và tuân theo nó. Nếu bạn quen với việc chấp nhận bất cứ điều gì dưới mức tiêu chuẩn thì bạn sẽ luôn nhận được những điều tương tự như vậy.

Điều quan trọng để bạn có thể thay đổi chính mình là ngừng quan tâm đến những gì người khác sẽ nghĩ. Hãy cứ đối xử với bản thân theo cách bạn muốn. Nếu có ai đó không thích thì đó là vấn đề của họ.

Kết luận

Thay đổi cách bạn đối xử với bản thân và cuộc sống tài chính của bạn sẽ thay đổi. Điều này cũng góp phần quyết định cách người khác đối xử với bạn. Cách đối xử khác biệt cũng thay đổi những cơ hội đến với bạn. Cơ hội đến với bạn sẽ quyết định số tiền mà bạn có thể nắm trong tay.

Hãy biết rằng, tiền không đưa bạn vào trạng thái giàu có. Thay vào đó, giàu có mới là điều hấp dẫn tiền bạc “chảy về”. Khi bạn có đủ năng lực, đủ giá trị nội tại, đủ nhận thức về điều này thì đó là lúc bạn thực sự giàu có.

*Theo Rich Culture Media

https://cafef.vn/ban-chi-thuc-su-giau-co-khi-lam-duoc-dieu-nay-cho-ban-than-dung-khoc-neu-moi-nguoi-khong-hieu-gia-tri-cua-ban-20220505164445251.chn