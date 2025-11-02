Bản chất thật của Trương Bá Chi

Là "ngọc nữ" trứ danh xứ Cảng nhưng trước kia, Trương Bá Chi dính phải khá nhiều lùm xùm, từng bị mẹ nuôi Trần Lam (vợ "ông trùm" Hướng Hoa Cường) và những đàn anh, đàn chị như Trịnh Bội Bội, Lưu Đức Hoa chê thiếu chuyên nghiệp, mắc bệnh ngôi sao. Thế nhưng giờ đây, nhờ tham gia các show truyền hình, Trương Bá Chi có dịp thể hiện con người thật của mình với công chúng, khiến dư luận đổi chiều. Không chỉ được khán giả yêu mến, cô còn chinh phục được cả những người bạn thân thiết của Thiên hậu Vương Phi – tình địch số 1 của đời mình.

Trương Bá Chi khiến netizen yêu mến nhờ thể hiện con người thật trong show Nhất Lộ Phồn Hoa 2.

Mới đây, khi tham gia show Nhất Lộ Phồn Hoa 2, cư dân mạng phải ngạc nhiên khi thấy Lưu Gia Linh tay bắt mặt mừng, không chỉ chủ động chào hỏi trước mà còn trao cho Trương Bá Chi cái ôm thân mật và còn nói đỡ cho đàn em họ Trương rất nhiều lần.

Trong chương trình, bà xã Lương Triều Vỹ đã hỏi về quan điểm giáo dục con cái của nàng "Tinh nữ lang" và tiết lộ Hoa hậu Địch Ba Lạp – mẹ của Tạ Đình Phong khen nàng dâu cũ hết lời. Điều này khiến Trương Bá Chi vô cùng xúc động, kéo gần quan hệ với đàn chị đình đám.

Lưu Gia Linh thân thiết với Trương Bá Chi.

Phải biết rằng Lưu Gia Linh vốn là người bạn thân thiết, thường xuyên chơi mạt chược với Thiên hậu Vương Phi. Cách đây mấy năm, Lưu Gia Linh và Trương Bá Chi từng cùng góp mặt trong một chương trình và "cà khịa" nhau đến "cháy cả mặt".

Ở phần chơi đối đáp, Lưu Gia Linh tỏ thái độ khá gay gắt với Trương Bá Chi khi nói: "Em không hiểu Tạ Đình Phong bằng Vương Phi" và bị đàn em đáp trả một cách đanh thép: "Vậy chị có hiểu rõ con người Lương Triều Vỹ không?".

Không dừng lại ở đó, khi tham gia trò chơi "Tôi có, bạn không có", Lưu Gia Linh được cho là đã "xát muối" vào cuộc hôn nhân đổ vỡ của Trương Bá Chi khi khoe: "Chồng chị là Ảnh đế gặt hái vô số giải thưởng". Nữ diễn viên Vua Hài Kịch cũng chẳng phải dạng vừa khi vặn lại: "Em có 2 đứa con đáng yêu", nhắc khéo về việc vợ chồng đàn chị bên nhau nhiều năm nhưng mãi vẫn chưa có con.

Lưu Gia Linh và Trương Bá Chi từng "đá xoáy" nhau cực khét trong show.

Nhiều người đồn đoán rằng, Lưu Gia Linh sở dĩ trong thế "như nước với lửa" với Trương Bá Chi là vì người chị em thân thiết Vương Phi. Thế nên giờ đây, khi bà xã Lương Triều Vỹ bỗng dưng sửa thái độ, cư xử thân thiện và khen ngợi Trương Bá Chi hết lời, khán giả vô cùng kinh ngạc. Không ít ý kiến cho rằng, trong thời gian gắn bó trong show thực tế Nhất Lộ Phồn Hoa 2, nàng "ngọc nữ" xứ Cảng đã chinh phục được đàn chị, biến kẻ thù thành đồng minh của mình.

Trương Bá Chi đã "hóa thù thành bạn" với đàn chị Lưu Gia Linh.

Ngoài ra, Trương Bá Chi còn khiến một người chị em thân thiết khác của Vương Phi phải "quay xe", đó là Thiên hậu Na Anh. Trước đó, nữ diva Cbiz từng chỉ biết đến Trương Bá Chi qua những lời đồn đãi, lại thêm việc nàng "ngọc nữ" là tình địch của "hảo tỷ muội" Vương Phi nên càng không có thiện cảm.

Thế nhưng, khi cùng chung sống tại ký túc xá show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Na Anh đã có cái nhìn khác hẳn về Trương Bá Chi: "Cô ấy rất tốt bụng, cũng rất tài giỏi, không phải kiểu người như công chúng đồn đãi".

Bản thân nàng Thiên hậu đã khiến Trương Bá Chi phải bật khóc khi chia sẻ tâm tình: "Em là một người mẹ vĩ đại. Chị thực sự rất thương khi thấy em phải chịu nhiều điều tiếng như vậy". Ngoài ra, Na Anh cũng khuyên nhủ nàng "ngọc nữ" họ Trương nên thể hiện bản chất của mình với công chúng, như vậy cô nhất định sẽ nhận được sự yêu mến, thấu hiểu của mọi người.

Trương Bá Chi bật khóc vì xúc động khi hóa giải hiểu lầm với đàn chị.

2 sao nữ này còn trao nhau nụ hôn thân mật trong show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Quả thực, khi tham gia show thực tế Nhất Lộ Phồn Hoa 2, Trương Bá Chi đã khiến khán giả phải nhìn mình bằng con mắt khác. Trong khi tất cả mọi người đều đùn đẩy, né trách vị trí đội trưởng, Trương Bá Chi sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm và chăm sóc tỉ mỉ từng thành viên trong chương trình, chưa từng than khổ than mệt lấy nửa lời.

Soi lại quá khứ của Trương Bá Chi, netizen cũng nhận thấy rằng dù nữ diễn viên và Tạ Đình Phong chia tay không mấy êm đẹp nhưng bản thân tài tử họ Tạ và nhà chồng luôn dành những lời có cánh khi nói về cô.

Đặc biệt, bố chồng Trương Bá Chi – nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền từng chia sẻ, ông không có bất cứ điều gì phải phàn nàn về nàng dâu này. Bởi lẽ, ngay khi vừa kết hôn, Trương Bá Chi đã nói với Tạ Đình Phong rằng phải hiếu thảo, kính trọng cha mẹ, bởi vì vợ có thể thay đổi nhưng bố mẹ thì chỉ có một mà thôi. Hơn nữa, ngay khi trên đỉnh cao sự nghiệp, Trương Bá Chi vẫn sẵn lòng lùi về kết hôn, sinh cho Tạ Đình Phong 2 cậu con trai dễ thương. Vậy nên, ông Tạ Hiền luôn yêu thương Trương Bá Chi hết mực, tuyên bố chỉ nhận nàng "ngọc nữ" là dâu nhà họ Tạ và còn viết di chúc để lại 90% tài sản cho cô.

Trương Bá Chi là nàng dâu hoàn hảo được bố mẹ chồng công nhận.

Netizen cho rằng, có lẽ, Trương Bá Chi từng mắc những sai lầm tuổi trẻ nhưng về bản chất, cô là người rất tốt bụng, biết quan tâm, chăm sóc người khác. Đặc biệt, với vai trò người mẹ thì nữ diễn viên Vua Hài Kịch xứng đáng được điểm 10 tròn trĩnh. Đây cũng là lý do khiến nàng "ngọc nữ" được nhiều người yêu mến hết mực, sự nghiệp nở hoa lần nữa sau khi phơi bày con người thật của mình.

