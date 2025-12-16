Bán căn hộ tầng 33 để về tòa nhà cũ không thang máy, tôi mới hiểu mình đã lãng phí tiền suốt nhiều năm

Từ căn hộ trên mây xuống mặt đất: Cuộc “tỉnh thức” về nhà ở của tầng lớp trung lưu

Cuối năm ngoái, khi ông Luo (Hàng Châu, Trung Quốc) rao bán căn hộ tầng 33 nhìn thẳng ra dòng sông, nhiều môi giới bất động sản nghĩ ông… mất trí. Căn hộ từng được ví như “biệt thự trên mây”, có cửa kính lớn, thang máy riêng, hành lang sang trọng. Nhưng sau nhiều tháng chờ người mua, nó được bán thấp hơn 22% so với giá chào bán.

Trong số gần 80.000 tệ/m² (gần 300 triệu đồng), có đến 27% là diện tích chung và phí quản lý hàng tháng gần 10 tệ/m² (37 nghìn đồng) – một con số không nhỏ với người về hưu.

Khi chuyển về tòa nhà cũ không thang máy ở, điều đầu tiên khiến vợ ông Luo ngạc nhiên không phải là kiến trúc cũ kỹ, mà là… chậu trầu bà từng héo úa lại xanh tươi trở lại bên chiếc lò sưởi cũ.

Câu chuyện tưởng như “đổi đời ngược” này thực chất phản ánh một điều ngày càng rõ rệt trên thị trường: Nhiều người nhận ra một phần giá nhà cao tầng không phải là giá trị sống, mà là phí để duy trì sự hào nhoáng.

Dữ liệu cho thấy:

- Lượt tìm mua nhà cũ thấp tầng tăng 67%.

- Người ta bắt đầu tự hỏi: Nhà để ở – hay để chứng minh điều gì đó?

Sống cao tầng và những rắc rối không ai muốn nhắc đến

Sau 5 năm, gia đình ông Luo gom đủ lý do để rời bỏ căn hộ cao tầng.

Thang máy – nỗi ám ảnh dài hạn

Con gái ông từng bị kẹt thang ba lần vì sự cố kỹ thuật. Mỗi lần như vậy, cả nhà đều sống trong lo lắng.

Hệ quả của độ cao

Hai lần cửa sổ nứt vì gió mạnh. Một chiếc giá sách gỗ quý bị nghiêng – theo kiểm tra địa chất, các tòa nhà siêu cao lún trung bình 2–8 cm mỗi năm.

Dịch vụ quản lý kiểu “trên mây”

Ban quản lý tự gọi mình là “quản gia công nghệ”, nhưng chỉ để nối ống nước, cư dân phải đặt lịch trước 3 ngày.

Cô đơn trong sự sang trọng

Theo dữ liệu tiêu dùng:

- Cư dân sống từ 100m độ cao trở lên đặt đồ ăn gấp đôi cư dân khu phố cũ.

- Nhưng chi tiêu cho hàng quán địa phương chỉ bằng 1/5.

Những khu chung cư tự nhận “cao cấp – riêng tư” lại khiến con người sống như những hòn đảo: Không quen hàng xóm, không biết chợ gần nhất ở đâu, trẻ em ít khi chơi dưới sân.

Tất cả những điều này không xuất hiện trong quảng cáo căn hộ, nhưng hiện rõ trong đời sống mỗi ngày.

Trở về khu phố cũ: Thứ mà căn hộ cao tầng không thể mua được

Ba tháng sống trong tòa nhà cũ đã khiến ông Luo “tìm lại mình”.

- Chú Wang sửa giày dưới tầng 1 nhớ cỡ giày của từng gia đình.

- Căn phòng đọc sách của bác Zhang luôn mở cửa cho trẻ con trong khu phố.

- Bãi rác cũ kỹ đã trở thành vườn hoa mini do cư dân cùng cải tạo.

Đó là những điều không bao giờ xuất hiện trong bản vẽ CAD hay maquette dự án. Đó là “hơi ấm con người” – thứ mà nhà cao tầng, dù đắt đến mấy, vẫn thiếu.

Khảo sát cũng cho thấy:

- Cư dân ở nhà thấp tầng đi bộ nhiều hơn mỗi ngày.

- Họ tương tác hàng xóm thường xuyên gấp nhiều lần so với cư dân nhà cao tầng.

- Một số khu tập thể cũ ở Hàng Châu còn được cải tạo thành cộng đồng tích hợp: bếp chung, phòng đọc, không gian sinh hoạt cho người già.

Những điều nhỏ bé đó đang trở thành “tài sản vô hình” mà nhà cao tầng không cung cấp được.

Xu hướng nhà ở đang thay đổi: Mọi người bắt đầu trả tiền cho… chất lượng sống

Thị trường nhà đất vài năm gần đây biến đổi rõ rệt:

- Tại Thâm Quyến: nhà sang giảm hàng chục triệu tệ vẫn ế.

- Tại Thượng Hải: một căn nhà cũ 60m² đấu giá tới 46 vòng vì nằm trong khu phố sống tốt.

- Người làm văn phòng ở Bắc Kinh mua nhà sân vườn ở Thiên Tân.

- Các lãnh đạo doanh nghiệp Trịnh Châu tìm mua nhà cổ ở Lạc Dương.

- Bộ Xây dựng cũng đã chuyển trọng tâm từ “cao tầng – siêu cao tầng” sang “vòng tròn sinh hoạt 15 phút”. Các ông lớn bất động sản bắt đầu lao vào cải tạo nhà cũ thay vì xây tòa nhà chọc trời.

Tất cả đều cho thấy một sự thật: Mọi người không chỉ mua một ngôi nhà – họ đang mua cách mình muốn sống.

Nhà là để sống, không phải để theo đuổi ảo ảnh

Khi cơn sốt nhà đất dần nguội, chúng ta bắt đầu nhìn rõ:

Thứ bền vững nhất không phải là kính cường lực hay thang máy tốc độ cao. Mà là:

- Tiếng xào nấu từ căn bếp bên cạnh.

- Mùi thức ăn lan xuống sân vào buổi tối.

- Cánh cửa nhà hàng xóm mà bạn có thể gõ bất cứ lúc nào.

Nhà không chỉ là nơi sinh sống. Nhà là nơi con người tìm lại nhau.

Theo: Toutiao