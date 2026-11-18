Chiều 17/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư cũng chỉ định các đồng chí: Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Bùi Danh Đại - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Lê Thị Ngọc Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng; Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng những cán bộ được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Báo Gia Lai

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đã góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo tập thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.