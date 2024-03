Ngày 29/3, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh Phùng Đức Chiến thông qua quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Trần Huy Phương - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trao quyết định của Ban Bí thư tới ông Trần Huy Phương.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón nhấn mạnh, việc luân chuyển cán bộ là việc làm thường xuyên của Đảng nhằm giúp các đồng chí được luân chuyển có điều kiện gần gũi, sâu sát cơ sở, gắn lý luận với thực tiễn, tiếp tục rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Ông Trần Huy Phương (43 tuổi, quê Hà Nam), công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ năm 2006, là cán bộ trẻ , được đào tạo cơ bản, có tư duy đổi mới, khả năng tổng hợp, tham mưu, chỉ đạo tốt công tác kiểm tra Đảng.

Trên cương vị mới, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị ông Phương tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện, chủ động tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh hoàn thành tốt vụ công tác kiểm tra Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Ông Rón cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và cán bộ, nhân dân trong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ông Phương hoàn thành thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, dự báo trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.