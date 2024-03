Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tặng hoa ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh được bầu bổ sung giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh và ông Phan Đình Hiến, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh được miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông

Bầu bổ sung nhân sự UBND tỉnh

Kết quả, 43/43 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, tháng 12/2023, Bộ Công an đã quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Tiếp đó, tại Quyết định số 1132-QĐNS/TW, ngày 2/2/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Miễn nhiệm 2 nhân sự Ủy viên UBND tỉnh

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh đối với 2 ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông

Theo đó, kỳ họp đã xem xét và biểu quyết miễn nhiệm đối với Đại tá Bùi Quang Thanh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và ông Phan Đình Hiến, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông do luân chuyển công tác.

Đồng chí Phan Đình Hiến, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh Đắk Nông điều động giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Nông từ ngày 1/3/2024.

Đại tá Bùi Quang Thanh sinh năm 1977, quê ở xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Năm 2021, Đại tá Bùi Quang Thanh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Tháng 12/2023, ông Bùi Quang Thanh được Bộ Công an điều động nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.