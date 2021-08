Bài trí bếp nấu hợp phong thủy, gia đình sung túc, hạnh phúc ấm no

Trong phong thủy, bài trí bếp đúng vị trí lại có ý nghĩa thúc đẩy tài vận của gia đình thăng tiến, có lợi cho công việc của gia chủ, con cái trong gia đình học hành đỗ đạt. Do đó, vị trí đặt bếp cũng rất đặc biệt. Gia chủ cần lưu ý một số điều cấm kỵ sau đây:

Không nên treo bếp

Do không gian sử dụng hạn chế, một số người treo bếp điện, bếp từ lên cửa sổ hoặc lưới chống trộm. Đây là điều cấm kỵ trong phong thủy. Bạn nên đặt bếp ở vị trí cố định, gần với kệ bếp. Điều này tốt cho tài lộc của gia đình. Xét về khía cạnh an toàn thì đặt bếp ở vị trí này cũng tránh được nhiều hiểm họa về an toàn.

Do không gian sử dụng hạn chế, một số người treo bếp điện, bếp từ lên cửa sổ hoặc lưới chống trộm. (Ảnh Pinterest)

Theo phong thủy: Không nên đặt bếp gần cửa sổ

Nếu như đặt bếp ở gần cửa sổ, khi nấu nướng bạn sẽ gặp một số vấn đề như: mưa, gió làm tắt bếp, gió tạt mùi dầu mỡ, mùi ga vào bên trong căn bếp. Mặt khác, hậu quả nghiêm trọng hơn có thể gây ra hỏa hoạn.

Bên cạnh đó, việc đặt bếp gần cửa sổ sẽ khiến tài lộc, vượng khí trong gia đình bạn dễ dàng trôi đi. Tốt hơn hết, bạn không nên đặt bếp gần cửa sổ. Bố trí bếp như vậy có thể làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ, sức khỏe của cả gia đình.

Do không gian sử dụng hạn chế, một số người treo bếp điện, bếp từ lên cửa sổ hoặc lưới chống trộm. (Ảnh Pinterest)

Không nên chọn bếp màu đỏ

Gia chủ cần lựa chọn màu sắc bếp nấu phù hợp với phong cách trang trí tổng thể của căn bếp. Bếp màu trắng, vàng nhạt trông không chỉ sạch sẽ mà còn hợp vệ sinh, tăng cảm giác ngon miệng. Không những thế, bếp có màu này còn làm tăng tài lộc cho cả gia đình.

Chủ nhà không nên chọn bếp màu đỏ. (Ảnh Pixabay)

Ngoài ra, chủ nhà không nên chọn bếp màu đỏ. Một mặt, bếp màu đỏ quá chói mắt, dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu hoặc nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình. Mặt khác, trong ngũ hành, màu đỏ thuộc tính Hỏa, bếp cũng thuộc tính Hỏa. Nếu hai "Hỏa" gần nhau có thể dẫn đến đối nghịch, có thể không tốt cho hòa khí của gia đình.

Ngoài ra, bếp màu đen cũng không được khuyến khích. Bếp màu đen sẽ khiến không gian nhỏ hơn, ảnh hưởng đến cảm giác của người ở trong bếp.

Theo phong thủy: Không đặt dầm phía trên bếp

Phía trên bếp có dầm thường mang đến điềm xui xẻo. Vì bếp thường dùng để nấu chín thức ăn. Đặt dầm ở vị trí trên bếp dễ tạo áp lực lên phía người nấu, gây tổn hại đến sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Hơn nữa, trong phong thủy, đặt dầm cũng dẫn đến phá tài. Nếu đặt dầm ở vị trí này, chủ nhà cần có những điều chỉnh kịp thời.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo