Dạy trẻ về những mất mát của cuộc sống là cần thiết, nhưng cách dạy cũng cần đủ tinh tế để các em vừa hiểu, vừa cảm thấy an toàn khi tiếp nhận.

Một bài tập Tiếng Việt dành cho học sinh lớp 2 với tình huống đặc biệt đang thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh. Bài tập được chụp lại trong một trang vở của học sinh, yêu cầu các em viết lời nói an ủi bạn phù hợp với từng trường hợp. Đề bài đưa ra ba tình huống: mẹ bạn vừa mất; bạn bị mất chiếc bút mà bố tặng nhân dịp sinh nhật; bạn làm bài kiểm tra chưa được tốt.

Trong đó, tình huống đầu tiên trở thành tâm điểm tranh luận. Một phụ huynh chia sẻ rằng con mình chưa hiểu cụm từ mẹ mất có nghĩa là gì, vì vậy người lớn phải giải thích cho con. Người mẹ này băn khoăn về cách lựa chọn tình huống trong một bài tập dành cho học sinh lớp 2, bởi theo chị, có nhiều ví dụ nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn có thể giúp trẻ học cách an ủi người khác.

Bài tập gây tranh luận

Thiếu tinh tế hay là điều nên dạy trẻ từ sớm?

Điều khiến phụ huynh này không đồng tình ở chỗ một mất mát lớn như sự ra đi của mẹ được đưa vào bài tập dành cho lứa tuổi còn nhỏ. Với những em chưa từng trải qua hoặc chưa được giải thích về cái chết, tình huống có thể trở thành một câu hỏi khó, thậm chí khiến các em lo lắng khi liên hệ với gia đình mình.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít phụ huynh cho rằng đây là một bài tập có ý nghĩa. Theo những ý kiến này, học sinh lớp 2 đã cần được làm quen với các khái niệm về sinh, lão, bệnh, tử và hiểu rằng mất mát là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống. Việc trẻ chưa biết một khái niệm nào đó không có nghĩa là người lớn nên né tránh, mà có thể là cơ hội để cha mẹ giải thích bằng ngôn ngữ phù hợp.

Một số người cũng cho rằng trẻ cần được học cách ứng xử trước nỗi buồn của người khác từ sớm. Trong cuộc sống, các em có thể gặp bạn bè mất người thân, gia đình có chuyện buồn hoặc phải chứng kiến những hoàn cảnh không may. Nếu chưa từng được hướng dẫn, trẻ có thể lúng túng, không biết nên nói gì, làm gì để thể hiện sự quan tâm. Bởi vậy, việc đặt ra tình huống giả định trong bài học có thể giúp các em bước đầu hình dung về sự đồng cảm và cách chia sẻ.

Một số ý kiến còn đặt câu hỏi về vai trò của gia đình trong việc giúp trẻ hiểu những khái niệm cơ bản của cuộc sống. Theo quan điểm này, việc một học sinh lớp 2 chưa hiểu ý nghĩa của từ mất khi nói về sự qua đời của một người thân là điều cha mẹ nên quan tâm, thay vì chỉ quy trách nhiệm cho người ra đề hoặc giáo viên. Trẻ cần được giải thích về những điều tự nhiên của cuộc sống, trong đó có cả sự chia ly và cái chết.

Dẫu vậy, tranh luận cũng cho thấy một vấn đề đáng lưu ý: dạy trẻ đối diện với mất mát không đồng nghĩa với việc có thể đưa bất kỳ tình huống nào vào bài học mà không cân nhắc cách tiếp cận. Với học sinh tiểu học, cùng một khái niệm có thể được tiếp nhận rất khác nhau tùy vào độ tuổi, trải nghiệm và hoàn cảnh gia đình. Có em đã hiểu về cái chết qua những câu chuyện hoặc trải nghiệm thực tế, nhưng cũng có em chưa từng được nghe giải thích về điều này.

Vì thế, điều quan trọng không chỉ là tình huống được lựa chọn mà còn là cách giáo viên dẫn dắt để trẻ hiểu đúng và không cảm thấy sợ hãi. Nếu được giải thích nhẹ nhàng, bài tập có thể mở ra một cuộc trò chuyện cần thiết giữa cha mẹ, thầy cô và học sinh về sự mất mát, lòng trắc ẩn cũng như cách ở bên một người đang đau buồn. Ngược lại, nếu chỉ yêu cầu trẻ viết một câu an ủi mà không có sự hướng dẫn, các em có thể lúng túng trước một tình huống vượt quá trải nghiệm của mình.

Sau cùng, mục tiêu của bài học không nên dừng lại ở việc học sinh viết được một lời an ủi đúng yêu cầu. Điều đáng quý hơn là trẻ hiểu rằng khi một người gặp chuyện buồn, đôi khi sự hiện diện, thái độ quan tâm và cách lắng nghe chân thành cũng có ý nghĩa rất lớn. Dạy trẻ về những mất mát của cuộc sống là cần thiết, nhưng cách dạy cũng cần đủ tinh tế để các em vừa hiểu, vừa cảm thấy an toàn khi tiếp nhận.