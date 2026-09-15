Bài tập về nhà bỗng thành món ăn vặt, học sinh Trung Quốc thi nhau “ăn” để giảm stress

Những món ăn vặt được làm giống sách giáo khoa và vở bài tập đang trở thành trào lưu được rất nhiều học sinh quan tâm.

“Bài tập về nhà” bỗng thành đồ ăn vặt

Theo South China Morning Post, một món ăn vặt có tên gọi “bài tập về nhà” gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Sản phẩm được thiết kế giống những cuốn sách giáo khoa hoặc vở bài tập thu nhỏ, nhưng bên trong lại là những miếng giấy gạo có thể ăn được.

Trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc, mỗi sản phẩm được bán với giá chưa đến 0,5 NDT (gần 2 nghìn đồng). Bao bì thường in những khẩu hiệu như “giảm căng thẳng”. Một số người bán thậm chí quảng cáo rằng món ăn vặt này có thể giúp “cải thiện điểm số học tập”.

Những đồ ăn được thiết kế giống sách bài tập ở trường, với bao bì in nổi bật thông điệp “giảm căng thẳng” được học sinh thích thú (Ảnh: Baidu)

Bên trong mỗi gói thường là một miếng giấy gạo mỏng được in hình sách giáo khoa, từ điển, giấy khen và đôi khi là thẻ ngân hàng. Một cửa hàng giải thích hình ảnh thẻ ngân hàng mang ý nghĩa tượng trưng cho học bổng.

Trào lưu này được cho là đánh trúng tâm lý của những học sinh đang chịu áp lực học tập. Thay vì phải hoàn thành những trang bài tập khiến các em mệt mỏi, việc “ăn” chúng trở thành một cách giải tỏa mang tính hài hước.

Trên các trang bán hàng trực tuyến, một số phụ huynh cho biết con họ muốn mua những món ăn vặt này sau khi nhìn thấy sản phẩm trong các video trên mạng xã hội. Một phụ huynh còn cho rằng việc ăn “bài tập về nhà” có thể giúp con mình “trở nên thông minh”.

Ý tưởng về một món ăn giúp tiếp thu kiến thức cũng khiến sản phẩm này được liên tưởng đến “Bánh mì Trí nhớ”, một món đồ thần kỳ nổi tiếng trong bộ truyện Doraemon.

Nhìn như bài tập về nhà, hóa ra lại… ăn được (Ảnh: SCMP)

Trong câu chuyện, người sử dụng có thể in nội dung sách giáo khoa lên những lát bánh mì đặc biệt rồi ăn chúng để ghi nhớ kiến thức. Cách xây dựng này khiến hình ảnh “ăn kiến thức” trở nên quen thuộc với nhiều người.

Theo SCMP, trong lịch sử Trung Quốc cũng từng tồn tại quan niệm liên quan đến việc ăn mực để cải thiện khả năng viết và thư pháp.

Dù mang màu sắc giải trí, trào lưu “ăn bài tập về nhà” đang xuất hiện trong bối cảnh áp lực học tập là vấn đề được nhắc đến đối với học sinh Trung Quốc. Việc hoàn thành bài tập, ôn thi và đáp ứng kỳ vọng học tập có thể tạo ra áp lực cho học sinh cũng như phụ huynh.

Chuyên gia cảnh báo về phẩm màu

Bên cạnh sự tò mò và thích thú của học sinh, sản phẩm cũng đặt ra câu hỏi về an toàn thực phẩm. Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (China National Radio) đã bày tỏ lo ngại về phẩm màu được sử dụng để in hình ảnh lên những miếng giấy gạo. Cơ quan này cho rằng một số loại phẩm màu có thể không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia.

Các tiêu chuẩn của Trung Quốc có quy định khác nhau về việc sử dụng phẩm màu trong từng nhóm thực phẩm. Theo nguồn tin trên, phẩm màu bị cấm sử dụng trong các sản phẩm làm từ tinh bột nhưng được phép sử dụng trong kẹo theo những điều kiện nhất định.

Trong khi đó, một nhà sản xuất loại đồ ăn vặt này khẳng định sản phẩm của họ được sản xuất theo quy trình dành cho kẹo.

Trao đổi với SCMP, bác sĩ He Sijun thuộc Bệnh viện Mindong, Đại học Y khoa Phúc Kiến, cho biết giấy gạo và phẩm màu thực phẩm có thể an toàn khi được sử dụng đúng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu sử dụng phẩm màu công nghiệp, sản phẩm có thể gây ảnh hưởng đến chức năng gan và thận của trẻ em.

Vị bác sĩ khuyến nghị phụ huynh hạn chế cho trẻ sử dụng những món ăn vặt giá rẻ, đặc biệt khi nguồn gốc và thành phần sản phẩm không rõ ràng.

Khi năm học mùa thu bắt đầu tại Trung Quốc, cơ quan quản lý thị trường ở một số địa phương đã tiến hành kiểm tra các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán đồ ăn vặt và cửa hàng văn phòng phẩm quanh trường học. Các tiểu thương cũng được kêu gọi không bán những loại đồ ăn vặt này.

Nguồn: SCMP