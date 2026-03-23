Bài kiểm tra 9 điểm bị giáo viên phê DỐT, nữ sinh Hải Phòng đọc xong cảm động: Đây là người thầy mình vô cùng trân trọng!

Nếu một bài kiểm tra đạt 9/10 điểm nhưng lại bị thầy giáo phê thẳng một chữ “DỐT” to tướng, cảm xúc của bạn sẽ ra sao? Tức giận, tổn thương, hay thấy bị xúc phạm?

Với một nữ sinh có tên M.H ở Hải Phòng cách đây 22 năm, khoảnh khắc ấy ban đầu cũng có chút "bẽ bàng". Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, cô lại gọi đó là một trong những bài học đáng nhớ nhất thời đi học và người thầy năm xưa, là người cô "vô cùng trân trọng" dù hay mắng và nghiêm khắc. Bức ảnh cùng tâm sự được cô đăng trên trang cá nhân thu hút sự chú ý.

Câu chuyện bắt đầu từ một bài kiểm tra Toán 45 phút. Bài làm được 9 điểm nhưng ngay giữa tờ giấy, thầy giáo phê một chữ "DỐT" rất lớn. Không phải vì em học sinh làm sai quá nhiều mà vì không làm câu cuối cùng là dạng bài nâng cao. Khi đó, cô là thành viên đội tuyển Toán của trường. Và chính cô cũng thừa nhận: “Thật lòng mà nói mình nghĩ 9 điểm là cao rồi nên không thực sự quyết tâm làm câu cuối. Và đương nhiên thầy biết điều đó, nửa đùa nửa thật, chữ Dốt thầy mong muốn mình sẽ cố gắng hơn ở lần sau".

Bài kiểm tra có phê chữ Dốt

Chữ “DỐT” năm ấy, hóa ra không phải là một lời chê bai, mà là một cách nhắc nhở nửa đùa, nửa thật rằng em có thể làm tốt hơn thế, nếu không dừng lại ở sự hài lòng. "Nhìn chữ ‘Dốt’ thầy phê, thấy bẽ bàng" cô kể lại. Nhưng cũng chính lúc đó, cô bé lớp 7 năm nào bắt đầu hiểu một điều: đừng bao giờ tự hài lòng quá sớm với bản thân.

Hai mươi hai năm trôi qua, tờ giấy kiểm tra ấy vẫn được giữ lại vừa là một "kỷ niệm điểm số", vừa như một dấu mốc. Bởi từ điểm 9 đến điểm 10, đôi khi không chỉ là thêm một chút nỗ lực mà là một sự thay đổi trong thái độ.

"Quả thật trong mọi mặt của cuộc sống, từ điểm 9 lên điểm 10, đôi khi phải cố gắng gấp nhiều lần từ điểm 1 lên điểm 9. Đương nhiên không phải cứ cố gắng là chắc chắn sẽ được 10, nhưng ít nhất chúng ta đã vượt qua điểm 9 của bản thân mình rồi"; "Càng lớn lên càng thấm thía, luôn cố gắng tốt hơn chính mình của ngày hôm qua một chút, sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn", cô chia sẻ.

Câu chuyện khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người bất ngờ, thậm chí có phần "rùng mình" trước cách chấm bài của giáo viên ngày trước. Không ít ý kiến cho rằng, nếu là bây giờ, một lời phê như vậy có thể gây tranh cãi lớn: áp lực, tiêu cực, thậm chí là tổn thương học sinh.

Nhưng cũng có rất nhiều người, đặc biệt là những ai từng trải qua thời đi học cách đây 15-20 năm, lại nhìn câu chuyện theo một cách khác.

"Cách 22 năm thì chắc bằng lứa mình, cũng đội tuyển, thầy cô khó nhưng giờ nghĩ lại thấy biết ơn vô cùng", một người bình luận. Người khác viết: "Đó mới là người thầy tốt. Với học sinh đội tuyển, một lỗi nhỏ cũng phải trả giá đắt trong kỳ thi, nên thầy cô khắt khe là vì muốn mình đi xa hơn".

Một chữ “DỐT” với nhiều người có thể là thiếu tinh tế nhưng sẽ không quá "lệch pha" nếu xét 1 cách tổng quan, cả ở chi tiết của bài kiểm tra, bối cảnh, năng lực học sinh, đặc biệt mối quan hệ thầy - trò phía sau nó. Đó là thời mà học sinh có thể bị mắng, bị phê thẳng nhưng vẫn cảm nhận được sự kỳ vọng. Là khi một lời nghiêm khắc không khiến người ta bỏ cuộc mà khiến họ nhìn lại chính mình.

Có thể, người học trò đó không nhớ mình từng được bao nhiêu điểm 10, nhưng lại nhớ rất rõ một lần bị phê “dốt” như một cách được thức tỉnh, để rồi nhiều năm sau, khi nhìn lại vẫn còn sự biết ơn, trân trọng. Bởi hóa ra, có những lời nói tưởng như rất nặng lại là cách nhẹ nhất để một người không dừng lại ở "điểm 9" của chính mình.

Cô nữ sinh ấy, ngày nay đã là một bác sĩ.