Bài học từ Game of Thrones mà mọi quản lý cấp trung cần biết

Trong 8 mùa của Game of Thrones, Tyrion Lannister không một lần ngồi lên ngai vàng. Ông không dẫn đầu một đội quân. Không có lãnh địa riêng. Không có danh hiệu nào khiến người ta tự nhiên phải nghe theo.

Nhưng ông là người tư vấn cho ba vị vua khác nhau. Là người đàm phán cứu King's Landing khỏi bị xóa sổ trong trận Blackwater. Là người duy nhất trong nhiều năm có thể làm Daenerys dừng lại và suy nghĩ lại. Và ở cảnh cuối của toàn bộ series - khi mọi thứ đã kết thúc - ông là người ngồi xuống và thiết kế lại cấu trúc quyền lực của cả Westeros.

Không phải bằng thanh kiếm. Không phải bằng chức danh. Mà bằng một thứ khác hoàn toàn.

Bài học cho nhà quản trị từ Game of Thrones:

Người không được trao quyền nhưng luôn tạo ra kết quả

Tyrion Lannister sinh ra trong hoàn cảnh không thể tệ hơn nếu mục tiêu là leo lên đỉnh quyền lực truyền thống của Westeros. Là người lùn trong một thế giới tôn thờ sức mạnh thể chất. Là con trai bị cha ghét bỏ trong một gia tộc mà mọi thứ đều được trao qua huyết thống. Là người bị xã hội khinh thường từ ngày đầu tiên.

Trong môi trường đó, Tyrion không thể cạnh tranh bằng những thứ mà hệ thống đang tưởng thưởng. Ông buộc phải phát triển một bộ kỹ năng hoàn toàn khác: khả năng tạo ra ảnh hưởng mà không cần quyền lực chính thức.

Đây không phải khái niệm chỉ tồn tại trong Westeros. Tâm lý học tổ chức gọi đây là influence without authority - tạo ảnh hưởng mà không cần quyền hạn, và đó là một trong những kỹ năng được các nhà nghiên cứu lãnh đạo đánh giá là quan trọng nhất trong môi trường làm việc hiện đại, nơi mà cấu trúc phẳng, làm việc liên phòng ban, và các dự án cross-functional ngày càng phổ biến. Bạn cần người khác làm việc với mình - nhưng họ không "thuộc về" bạn về mặt tổ chức.

Ba thứ Tyrion dùng thay cho quyền lực

Thứ nhất - hiểu người trước khi thuyết phục người.

Tyrion không bao giờ cố gắng thuyết phục ai bằng logic đơn thuần. Ông quan sát. Ông lắng nghe. Ông hiểu động cơ thực sự đằng sau mỗi người - không phải động cơ họ nói ra, mà động cơ thực sự đang lái hành vi của họ.

Với Joffrey, ông biết rằng không thể dùng lý lẽ - chỉ có thể dùng sĩ diện và nỗi sợ. Với Daenerys, ông hiểu rằng bà không cần được thuyết phục bằng dữ liệu - bà cần được nhìn nhận như người có mục tiêu chính đáng. Mỗi người một cách tiếp cận khác nhau - không phải vì Tyrion thay đổi lập trường của mình, mà vì ông biết cách đặt lập trường đó vào ngữ cảnh mà người đối diện có thể tiếp nhận.

Đây là điểm mà nhiều người có chuyên môn giỏi thường thất bại: họ tin rằng đúng là đủ. Tyrion hiểu rằng đúng chỉ là điều kiện cần - còn điều kiện đủ là khiến người khác muốn nghe điều đúng đó.

Thứ hai - tạo ra giá trị trước khi đòi hỏi ảnh hưởng.

Tyrion không yêu cầu được lắng nghe. Ông liên tục tạo ra những thứ có giá trị thực - kế hoạch phòng thủ Blackwater, chính sách thuế ở King's Landing, thỏa thuận với các lãnh chúa - trước khi bất kỳ ai trao cho ông quyền lực chính thức để làm những thứ đó.

Đây là logic đảo ngược so với cách phần lớn người ta nghĩ về quyền lực: họ chờ được trao quyền rồi mới hành động. Tyrion hành động trước - và quyền lực theo sau, dù không chính thức, dù không được ghi nhận công khai.

Trong môi trường doanh nghiệp, đây là sự khác biệt giữa người nói "khi nào tôi được thăng chức, tôi sẽ làm điều này" và người làm điều đó trước - rồi thăng chức đến sau như một hệ quả tự nhiên.

"Tôi uống rượu và tôi biết mọi thứ". Tyrion Lannister - Game of Thrones

Câu đó nghe như một câu đùa. Nhưng đằng sau nó là một triết lý nghiêm túc: thứ duy nhất Tyrion có thể xây dựng mà không ai có thể lấy đi là kiến thức - và ông đầu tư vào đó từ rất sớm, khi còn là đứa trẻ bị cả thế giới khinh thường.

Thứ ba - sử dụng sự thật như một vũ khí - nhưng chọn đúng thời điểm.

Tyrion nói thẳng trong khi phần lớn người xung quanh nói những thứ người khác muốn nghe. Đó là lý do ông thường là người duy nhất trong phòng họp nói ra điều mọi người đang nghĩ nhưng không ai dám nói.

Nhưng Tyrion không nói thẳng một cách ngây thơ. Ông biết khi nào thì nói, khi nào thì im, và khi nào thì đặt câu hỏi thay vì đưa ra câu trả lời. Sự thật trong tay ông không phải là thứ để tống vào mặt người khác - đó là thứ để gieo vào đúng thời điểm, đúng người, để họ tự rút ra kết luận.

Giới hạn của triết lý Tyrion - và bài học từ thất bại của ông

Tyrion không phải nhân vật hoàn hảo. Và những thất bại của ông cũng là bài học quản trị không kém phần quan trọng.

Ông thất bại lớn nhất khi ông tin rằng logic tốt là đủ để ngăn cảm xúc xấu. Ông không thể ngăn Daenerys đốt King's Landing - không phải vì ông thiếu lý lẽ, mà vì lúc đó bà đã không còn ở trong trạng thái có thể lắng nghe lý lẽ nào nữa. Ông đọc được bàn cờ chính trị nhưng đọc sai trạng thái cảm xúc của người ông đang phục vụ.

Đây là giới hạn của influence without authority: nó hoạt động tốt trong môi trường lý trí, nhưng gần như vô dụng khi người có quyền lực chính thức đang bị lái bởi nỗi sợ, đau đớn, hoặc tức giận. Kỹ năng thuyết phục không thể thay thế cho việc xây dựng mối quan hệ đủ sâu để người khác tin tưởng bạn trước khi mọi thứ đi sai hướng.

Influence without authority không phải kỹ năng dành cho người yếu thế đang chờ được trao quyền. Đó là kỹ năng của bất kỳ ai muốn tạo ra tác động thực sự trong một tổ chức - dù họ đang ở vị trí nào.

Middle manager cần thuyết phục cả cấp trên lẫn cấp dưới mà không có đủ quyền lực chính thức với cả hai. Chuyên gia kỹ thuật cần làm cho lãnh đạo phi kỹ thuật hiểu và tin vào quyết định của mình. Người mới vào cần tạo ra ảnh hưởng trong khi chưa có track record.

Tất cả đều đang chơi trò chơi của Tyrion, dù có nhận ra hay không.

Ba câu hỏi tự kiểm cho bất kỳ ai muốn xây dựng ảnh hưởng không cần chức danh: Tôi có thực sự hiểu động cơ của người tôi đang cố thuyết phục không - hay tôi chỉ đang giải thích tại sao tôi đúng? Và: Tôi đang chờ được trao quyền để hành động - hay tôi đang tạo ra giá trị trước? Và cuối cùng: Tôi có đủ mối quan hệ để nói thật trong những lúc khó khăn nhất - hay tôi chỉ có thể nói thật khi không ai phải trả giá?

Tyrion Lannister có câu trả lời cho cả ba câu đó. Đó là lý do ông là nhân vật duy nhất sống sót qua toàn bộ cuộc chơi - và là người ngồi xuống thiết kế lại Westeros khi tất cả đã kết thúc.