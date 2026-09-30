Ca khúc này đang nắm giữ một thành tích mà đến nay chưa có bài hát Việt nào xô đổ.

Nếu nhắc đến một bài hát sở hữu thành tích mà chưa có bài hát Việt nào phá bỏ được, đó chính là Một Con Vịt. Không chỉ là bài hát quen thuộc với rất nhiều thế hệ người Việt, ca khúc thiếu nhi này còn thiết lập kỷ lục lượt xem YouTube mà đến nay chưa một bài hát Việt nào phá vỡ. Từ một giai điệu quen thuộc với nhiều thế hệ trẻ em, Một Con Vịt đã trở thành một hiện tượng đặc biệt của làng nhạc.

Ca khúc Một Con Vịt

Một Con Vịt là ca khúc thiếu nhi có giai điệu đơn giản, vui nhộn và phần lời xoay quanh hình ảnh một chú vịt với những hành động rất gần gũi như xòe cánh, kêu “cạp cạp”, bơi dưới nước rồi lên bờ vẫy cánh. Chính cấu trúc ngắn, dễ nhớ, dễ hát khiến bài hát nhanh chóng được trẻ em thuộc lòng và trở thành một trong những ca khúc thường xuyên xuất hiện trong các lớp mầm non, gia đình có trẻ nhỏ.

Ca khúc được nhiều ca sĩ thể hiện qua các thời kỳ, nhưng phần trình bày của Xuân Mai vẫn là bản được nhớ đến nhiều nhất

Ca khúc được nhiều ca sĩ thể hiện qua các thời kỳ, nhưng phần trình bày của Xuân Mai vẫn là bản được nhớ đến nhiều nhất. Hình ảnh cô bé Xuân Mai thể hiện Một Con Vịt từ khi còn nhỏ gắn với tuổi thơ của nhiều khán giả, khiến giọng hát của cô trở thành một trong những dấu ấn quen thuộc khi nhắc đến ca khúc này.

Sức sống của Một Con Vịt không chỉ nằm ở việc ca khúc được nhiều thế hệ trẻ em biết đến mà còn được thể hiện thông qua số liệu trên nền tảng YouTube. Trong nhiều năm, bài hát liên tục xuất hiện với các phiên bản khác nhau, từ bản thu âm của các ca sĩ đến những video hoạt hình dành cho trẻ nhỏ.

Đáng chú ý, một phiên bản hoạt hình đăng tải trên YouTube đã vượt mốc 1 tỷ lượt xem vào tháng 6/2024. Đây là cột mốc đặc biệt đối với một ca khúc thiếu nhi Việt Nam, khi Một Con Vịt trở thành bài hát Việt đầu tiên có video đạt con số này trên nền tảng.

Giai điệu vốn đã quen thuộc từ nhiều năm trước, nhưng khi xuất hiện trên nền tảng video, Một Con Vịt tiếp tục được các em nhỏ nghe và xem nhiều lần. Từ những bản hát đơn giản đến các phiên bản được dựng hình bắt mắt, bài hát vì thế tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hiện tại, trên YouTube vẫn còn nhiều phiên bản khác của Một Con Vịt, trong đó không ít video đã đạt hàng chục triệu lượt xem

Tuy nhiên, sau hơn một năm giữ thành tích này, video bất ngờ biến mất khỏi YouTube vào tháng 7/2025. Trước thời điểm không còn hiển thị, MV vẫn tiếp tục tăng hơn 1 triệu lượt xem mỗi ngày và đã vượt 1,2 tỷ lượt xem. Hiện tại, trên YouTube vẫn còn nhiều phiên bản khác của Một Con Vịt, trong đó không ít video đã đạt hàng chục triệu lượt xem.

Điều thú vị nhất xoay quanh Một Con Vịt có lẽ lại nằm ở người đã viết ra ca khúc. Trong nhiều tài liệu, sách và các nguồn giới thiệu về bài hát, tên Kim Duyên đều được ghi là tác giả. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những thông tin cụ thể về Kim Duyên lại gần như không được xác định rõ.

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha từng cho rằng người sáng tác ca khúc là Kim Duyên có thể là một cô giáo ở Hải Dương

Không có nhiều tư liệu cho biết người này là ai, hoạt động âm nhạc trong thời kỳ nào hay hoàn cảnh sáng tác Một Con Vịt ra sao. Vì vậy, dù cái tên Kim Duyên xuất hiện nhất quán với vai trò tác giả trong nhiều tài liệu, danh tính thực sự của người đứng sau ca khúc vẫn là một dấu hỏi.

Một số nghệ sĩ, nhạc sĩ cho rằng đây có thể là một giáo viên mầm non, sáng tác ca khúc dành cho trẻ em từ nhiều thập niên trước. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha từng cho rằng Kim Duyên có thể là một cô giáo ở Hải Dương. Trong khi đó, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhớ rằng ông đã biết và hát Một Con Vịt từ khi còn nhỏ, qua đó cho rằng bài hát có thể đã xuất hiện từ khoảng những năm 1950 hoặc 1960.

Dù Một Con Vịt đã đi qua nhiều thế hệ và sở hữu thành tích đặc biệt trên YouTube, câu chuyện về người đứng sau ca khúc vẫn còn là một bí ẩn

Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chủ yếu dựa trên ký ức và phỏng đoán của những người từng biết đến ca khúc từ nhiều năm trước. Chưa có hồ sơ rõ ràng giúp xác định chính xác Kim Duyên là ai, thời điểm bài hát được sáng tác hay hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Vì thế, dù Một Con Vịt đã đi qua nhiều thế hệ và sở hữu thành tích đặc biệt trên YouTube, câu chuyện về người đứng sau ca khúc vẫn còn là một bí ẩn.

Đến nay vẫn chưa có video âm nhạc Việt Nam nào đạt được cột mốc tương tự như Một Con Vịt. Trước đó, nhiều ca khúc Việt cũng sở hữu lượng người xem rất lớn nhờ giai điệu quen thuộc và khả năng tiếp cận nhiều thế hệ khán giả. Trong số những MV nhạc Việt có lượt xem cao nhất hiện nay, Bống Bống Bang Bang của nhóm 365 là một trường hợp đáng chú ý.

MV nhạc Việt có lượt xem YouTube cao nhất hiện tại là Bống Bống Bang Bang với 349 triệu lượt xem

Ca khúc gây chú ý với giai điệu dễ nhớ, phần lời gần gũi với trẻ em và hình ảnh lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Tấm Cám. Tuy nhiên, MV hiện mới đạt hơn 649 triệu lượt xem, vẫn cách khá xa cột mốc 1 tỷ mà Một Con Vịt từng thiết lập. Khoảng cách này phần nào cho thấy sức hút đặc biệt của Một Con Vịt, khi một ca khúc thiếu nhi có thể thu hút lượng người xem vượt xa nhiều sản phẩm âm nhạc Việt Nam.

Ảnh: Tổng hợp Internet