Sắc hồng phủ kín một góc bãi bồi ven sông Hồng, kết hợp với hình ảnh cầu Long Biên ngay phía sau tạo nên điểm chụp ảnh hút khách trong những ngày thu Hà Nội.

Sắc hồng phủ kín một góc bãi bồi ven sông Hồng, kết hợp với hình ảnh cầu Long Biên ngay phía sau tạo nên điểm chụp ảnh hút khách trong những ngày thu Hà Nội.

Những ngày đầu tháng 10, bãi cỏ hồng dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) bắt đầu vào thời điểm khoe sắc, thu hút người dân và giới trẻ tìm đến ngắm cảnh, chụp ảnh. Giữa tiết trời mùa thu dễ chịu, thảm cỏ mang sắc hồng phớt tạo nên khung cảnh khác biệt so với vẻ quen thuộc của phố phường Thủ đô.

Điểm hấp dẫn của nơi này nằm ở sự kết hợp giữa sắc cỏ mềm mại và cây cầu Long Biên mang dấu ấn thời gian. Phía dưới là bãi bồi rộng thoáng ven sông Hồng, phía trên là những nhịp cầu sắt cổ kính. Chỉ cần chọn góc chụp phù hợp, người đến đây có thể đưa cả màu cỏ hồng lẫn đường nét của cây cầu vào cùng một khung hình.

Không gian ngoài trời cũng giúp địa điểm này có nhiều góc chụp khác nhau. Những cụm cỏ hồng mọc sát nhau tạo thành phông nền màu pastel tự nhiên, phù hợp với trang phục trắng, be, nâu hoặc những gam màu nhẹ nhàng thường được ưa chuộng vào mùa thu. Khi ánh nắng chiếu xuống, sắc cỏ trở nên nổi bật hơn trên nền xanh của bãi bồi; vào những thời điểm nắng dịu, khung cảnh lại mang vẻ mềm mại, trầm lắng.

Theo chia sẻ của nhiếp ảnh trẻ Phạm Tú (sinh năm 1994, quê Thái Bình), cỏ hồng bắt đầu đẹp từ đầu tháng 10 nên anh đã tìm đến địa điểm này để thực hiện một bộ ảnh. Sự thay đổi của cảnh quan theo mùa là một trong những lý do khiến những góc chụp ngoài trời như bãi cỏ hồng được người yêu nhiếp ảnh quan tâm.

Trên thực tế, khu vực dưới chân cầu Long Biên không phải lần đầu trở thành điểm hẹn của những người thích chụp ảnh. Trước đó, vào khoảng tháng 5, bãi cỏ hồng tại bến hoa Phúc Xá từng thu hút đông đảo người dân nhờ thảm cỏ lên màu rực rỡ. Những mùa cỏ, hoa hay lau ven sông tạo nên diện mạo khác nhau cho khu vực này, khiến cảnh quan bãi bồi trở thành phông nền được nhiều người tìm đến theo từng thời điểm trong năm.

Bãi cỏ hồng hiện có diện mạo xanh, hồng đan xen nhờ quá trình cải tạo và trồng cây của người dân địa phương. Từ một khoảng đất ven sông, nơi đây dần có thêm điểm nhấn cảnh quan, tạo không gian để người dân ngắm cảnh và ghi lại những bức ảnh ngoài trời.

Với những ai đang tìm địa điểm đổi gió vào dịp cuối tuần, bãi cỏ hồng dưới chân cầu Long Biên là một lựa chọn đáng cân nhắc khi thời tiết Hà Nội bước vào những ngày thu mát mẻ. Mùa cỏ đẹp dự kiến còn kéo dài thêm một thời gian, song sắc độ và tình trạng của thảm cỏ có thể thay đổi theo thời tiết.

Khi ghé thăm, người chụp ảnh nên ưu tiên đi trên lối có sẵn, tránh giẫm đạp lên cỏ và chú ý an toàn khi di chuyển xuống khu vực bãi bồi ven sông. Đây cũng là cách để giữ gìn cảnh quan, giúp địa điểm tiếp tục là góc check-in thú vị cho những người đến sau.

(Ảnh: Phạm Tú)