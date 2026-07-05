Theo chuyên gia phong thủy Trung Quốc Tô Dân Phong, 4 con giáp dưới đây được xem là có "lộc kinh doanh", nhạy bén với tiền bạc, biết nắm bắt cơ hội và dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp cũng như đầu tư.

1. Tuổi Tý

Theo Chuyên gia phong thủy Trung Quốc, tuổi Tý được xem là một trong những con giáp có khả năng quan sát và nắm bắt xu hướng rất nhanh. Họ thường không bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền xuất hiện trên thị trường, đồng thời có khả năng đánh giá rủi ro khá tốt trước khi đưa ra quyết định.

Trong công việc, tuổi Tý nổi bật nhờ tư duy linh hoạt, khả năng thích nghi cao và luôn tìm được hướng đi mới khi gặp khó khăn. Chính điều này giúp họ dễ tạo dựng lợi thế trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Đặc biệt, người tuổi Tý càng tích lũy kinh nghiệm càng dễ gặp quý nhân hỗ trợ. Những khoản đầu tư được nghiên cứu kỹ lưỡng thường mang lại lợi nhuận khả quan, giúp tài sản tăng trưởng ổn định theo thời gian. Điểm mạnh lớn nhất của tuổi Tý không phải là may mắn nhất thời mà là khả năng biến những cơ hội nhỏ thành nguồn lợi nhuận lâu dài.

2. Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, tuổi Thìn từ lâu được xem là biểu tượng của quyền lực, tham vọng và sự thịnh vượng. Người tuổi này thường có tầm nhìn xa, dám nghĩ dám làm và không ngại thử sức ở những lĩnh vực mới.

Trong sự nghiệp, họ thường được đánh giá cao nhờ khả năng lãnh đạo, biết tập hợp nguồn lực và đưa ra quyết định đúng thời điểm. Khi làm chủ doanh nghiệp hoặc quản lý đội nhóm, tuổi Thìn có xu hướng phát huy năng lực tốt hơn so với việc chỉ đảm nhận những công việc mang tính lặp lại.

Về tài lộc, tuổi Thìn được cho là có "vượng khí" trong đầu tư và kinh doanh. Họ thường gặp nhiều cơ hội mở rộng quy mô công việc, ký kết các hợp đồng có giá trị hoặc hợp tác với những đối tác mang lại lợi ích lâu dài.

Chuyên gia phong thủy cũng cho rằng nếu biết kiểm soát sự nóng vội và duy trì chiến lược tài chính hợp lý, tuổi Thìn có thể tạo dựng khối tài sản đáng kể theo thời gian.

3. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được đánh giá cao bởi tính kỷ luật và khả năng quản lý tài chính hiệu quả. Họ không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết giữ tiền, phân bổ nguồn vốn hợp lý và hạn chế những khoản chi tiêu không cần thiết.

Trong môi trường làm việc, tuổi Dậu là mẫu người chăm chỉ, cầu toàn và luôn theo đuổi mục tiêu đến cùng. Chính sự bền bỉ giúp họ xây dựng uy tín với đối tác, khách hàng cũng như cấp trên.

Khi bước vào lĩnh vực kinh doanh, tuổi Dậu thường có xu hướng phát triển từng bước, ưu tiên sự an toàn thay vì mạo hiểm. Nhờ đó, hoạt động đầu tư và kinh doanh thường duy trì được sự ổn định trong thời gian dài.

Theo chuyên gia phong thủy, người tuổi Dậu nếu biết tận dụng thế mạnh về quản trị và tài chính sẽ có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập, tích lũy tài sản và xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc cho gia đình.

4. Tuổi Tỵ

Khác với sự quyết đoán của tuổi Thìn, người tuổi Tỵ lại nổi bật bởi khả năng phân tích và lập kế hoạch. Họ hiếm khi đưa ra quyết định dựa trên cảm tính mà thường dành nhiều thời gian nghiên cứu trước khi xuống tiền. Chính sự cẩn trọng này giúp tuổi Tỵ hạn chế được nhiều rủi ro trong kinh doanh và đầu tư. Họ không chạy theo những xu hướng nhất thời mà ưu tiên các cơ hội có khả năng sinh lời bền vững.

Trong công việc, tuổi Tỵ cũng là người biết xây dựng chiến lược dài hạn, từng bước mở rộng quy mô thay vì phát triển quá nhanh. Nhờ đó, sự nghiệp thường tiến triển ổn định, ít gặp biến động lớn.

Theo chuyên gia phong thủy, tài lộc của tuổi Tỵ thường đến chậm nhưng chắc. Càng về trung niên, khả năng tích lũy tài sản càng rõ rệt.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)