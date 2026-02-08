Chuyên gia phong thủy Trung Quốc, Su Minfeng – bậc thầy được Hiệp hội Phong thủy Quốc tế công nhận – nhận định rằng kể từ thời điểm Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp âm lịch), vận khí thường xuất hiện sự chuyển dịch rõ rệt. Đây là giai đoạn giao thoa giữa chu kỳ năng lượng cuối năm và quá trình hình thành vận trình cho năm mới, tạo ra tác động đáng kể đến công việc và tài chính của từng con giáp.

Trong bối cảnh đó, một số nhóm tuổi có mệnh cục tương hợp với thời vận được cho là dễ ghi nhận bước tiến tích cực về công danh và tài lộc. Chuyên gia này dự đoán sẽ có 4 con giáp được hưởng lợi rõ rệt về khả năng gia tăng tài sản ròng.

1. Tuổi Thìn

Đứng đầu danh sách là người tuổi Thìn, con giáp được cho là bước vào chu kỳ thuận lợi về tài lộc. Theo tử vi, vận khí công danh của tuổi này được hỗ trợ bởi yếu tố tương sinh trong ngũ hành, tạo điều kiện để họ thể hiện năng lực quản lý và khả năng điều phối công việc. Trong môi trường doanh nghiệp, người tuổi Thìn có xu hướng được giao thêm trách nhiệm hoặc tham gia vào các dự án trọng điểm, qua đó mở ra cơ hội thăng chức hoặc cải thiện vị trí nghề nghiệp.

Sự thay đổi trong vai trò công việc kéo theo triển vọng cải thiện thu nhập và tích lũy tài sản. Nguồn thu ổn định từ lương, thưởng Tết kết hợp với khả năng nắm bắt cơ hội đầu tư an toàn được nhận định sẽ giúp tài sản ròng của nhóm này tăng trưởng theo hướng bền vững. Với những người đã có nền tảng tài chính vững, tháng cuối năm là thời điểm phù hợp để hoàn tất các mục tiêu lớn như mua nhà, đổi xe hoặc mở rộng tài sản cố định. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng yếu tố quyết định vẫn nằm ở năng lực cá nhân và cách quản lý rủi ro tài chính, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố vận may.

2. Tuổi Dậu

Sau 23 tháng Chạp, tuổi Dậu có thể tìm thấy cơ hội hợp tác mới hoặc mở rộng phạm vi công việc, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỷ luật cao. Việc nâng cao uy tín cá nhân tại nơi làm việc giúp họ cải thiện vị thế, từ đó tăng khả năng tiếp cận nguồn thu nhập bổ sung.

Bên cạnh khoản lương chính, tuổi Dậu còn được đánh giá có tiềm năng khai thác thêm các nguồn thu phụ như dự án ngoài giờ hoặc hoạt động kinh doanh nhỏ. Sự đa dạng nguồn thu này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tổng giá trị tài sản tích lũy. Tuy vậy, chuyên gia khuyến nghị tuổi Dậu cần cân đối thời gian và sức lực để tránh quá tải, đảm bảo hiệu quả dài hạn.

3. Tuổi Tý

Đối với người tuổi Tý, giai đoạn sau 23 tháng Chạp được cho là thời điểm thích hợp để củng cố nền tảng tài chính. Tử vi cho thấy vận khí của tuổi này thiên về sự ổn định hơn là đột phá, nhưng chính sự ổn định đó lại tạo điều kiện cho việc tích lũy tài sản. Trong công việc, họ có khả năng duy trì hiệu suất tốt và giữ vững vị trí hiện tại, từ đó bảo đảm dòng thu nhập ổn định.

Khía cạnh đáng chú ý nằm ở khả năng quản lý chi tiêu và hoạch định tài chính cá nhân. Khi chiến lược tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn được triển khai đều đặn, tổng tài sản ròng có thể tăng trưởng theo thời gian. Đây là nhóm được đánh giá phù hợp với cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên an toàn hơn là tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

4. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được nhận định có triển vọng cải thiện tài chính thông qua sự bền bỉ và thái độ làm việc ổn định. Sau thời điểm 23 tháng Chạp, nhiều cá nhân có thể nhận được sự ghi nhận từ cấp trên hoặc đối tác nhờ quá trình đóng góp trước đó. Việc được giao thêm nhiệm vụ hoặc tham gia vào dự án mới mang lại khả năng tăng thu nhập, dù mức tăng có thể không diễn ra ngay lập tức.

Sự kết hợp giữa thưởng Tết và nguồn thu bổ sung sẽ giúp tổng giá trị tài sản ngắn hạn tăng lên đáng kể. Tuy vậy, các chuyên gia lưu ý rằng việc phân bổ khoản tiền nhận được vào tiết kiệm hoặc đầu tư hợp lý sẽ mang lại lợi ích dài hạn hơn so với chi tiêu ngắn hạn. Tuổi Sửu được khuyến khích tiếp tục duy trì kỷ luật lao động và chú trọng nâng cao kỹ năng chuyên môn, bởi đây là yếu tố quan trọng giúp chuyển hóa cơ hội thành kết quả tài chính cụ thể.

