Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là con giáp có những tố chất tuyệt vời, giúp họ luôn nổi bật trong đám đông. Với trí thông minh, sự sắc sảo, độc lập và bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, chỉ cần chọn đúng mục tiêu và nỗ lực hết sức là tuổi Dần có thể tạo ra những bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Đây cũng là lý do con giáp này một khi đã quyết tâm sẽ gặt hái những thành công rực rỡ, có cuộc sống giàu sang ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025, với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần có rất nhiều cơ hội để làm giàu.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Tháng 12 âm - tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, tuổi Dần vẫn còn phải đối mặt với một số thách thức. Nếu không cẩn thận, họ có thể sẽ gặp các vấn đề trong chi tiêu và đầu tư, dẫn đến thất thoát tài chính. Ngoài ra, con giáp này còn có thể sẽ bị bạn xấu gây rắc rối, ảnh hưởng đến cuộc sống và tài lộc.

Tuy nhiên, tuổi Dần không cần phải lo lắng. Tử vi học có nói, chỉ 1 tuần nữa, khi tháng 12 âm kết thúc, mở ra tháng 1 âm năm Bính Ngọ, những rắc rối này sẽ tự nhiên biến mất. Là một trong những con giáp may mắn nhất trong năm mới, tuổi Dần hãy cứ từ từ khám phá vận đỏ của mình. Chú ý nhất những tháng 5 âm, tháng 8 âm và tháng 10 âm nhé vì đó là lúc tài lộc của con giáp này nở rộ nhất.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp luôn được đánh giá cao trong việc đối nhân xử thế bởi sự tinh tế, chu đáo và khéo léo khó ai bì kịp. Dù làm việc gì thì tuổi Mùi cũng luôn làm hết sức, không tính toán. Chính sự tận tâm ấy sẽ giúp con giáp này được tín nhiệm, từ đó gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ trong cả công việc và cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Mùi có khá nhiều cát tinh hộ mệnh. Đầu tiên phải kể đến là sao Hoa Cái, một cát tinh chủ về địa vị, danh tiếng, quyền lực, đem đến nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp. Tiếp đến là sao Lộc Huân, biểu tượng của danh tiếng, sự thăng tiến trong công việc và sự thịnh vượng, giàu có nói chung. Được sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu rọi, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cát tinh cuối cùng hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi là sao Dịch Mã, cho thấy con giáp này muốn thành công, sung túc thì cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình và dám chấp nhận sự thay đổi.

Cũng có đôi chút giống tuổi Dần, tuổi Mùi đang có những ngày tháng 12 âm với những thử thách nhất định. Nếu không cẩn thận, con giáp này rất dễ rơi vào vòng xoáy chi tiêu và đầu tư thiếu hiệu quả, dẫn đến hao hụt tiền bạc và ảnh hưởng cả đến sức khỏe của họ. Tuy nhiên, chỉ 1 tuần nữa, khi năm Ất Tỵ khép lại, năm Bính Ngọ mở ra, thì vận trình của họ sẽ lại hanh thông bất ngờ. Tử vi học có nói, tháng 1 âm, tuổi Mùi sẽ bước vào thời kỳ vô cùng huy hoàng. Được sao Thiên Hỷ hỗ trợ, con giáp này sẽ có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp thuận lợi, thu nhập tăng cao bất ngờ.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp sở hữu nhiều ưu điểm về tính cách, nhất là sự chăm chỉ và nghiêm túc. Luôn nỗ lực hết mình với công việc, họ là mẫu người có nhiều tiềm năng để tiến xa trong sự nghiệp.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Cuối năm Ất Tỵ, tuổi Tuất đã đạt được những thành tựu nhất định, tuy nhiên so với năm Bính Ngọ thì vẫn chưa là gì. Tử vi học có nói, do được Tam hợp chống lưng, con giáp này sẽ nằm trong số những con giáp giàu có nhất năm 2026. Ngay từ tháng 1 âm, vận may này sẽ thể hiện rõ. Tuổi Tuất sẽ là con giáp vừa có tiền, vừa có quyền, cuộc sống giàu sang, viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.