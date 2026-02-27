Bậc thầy phong thủy Trung Quốc dự đoán 4 con giáp siêu may mắn, tăng mạnh tài sản ròng sau ngày vía Thần Tài

Sau ngày vía Thần Tài – thời điểm được xem là “cửa ngõ” kích hoạt vận khí tài lộc trong năm mới – nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến sự dịch chuyển của dòng tiền, cơ hội công việc cũng như triển vọng tích lũy tài sản trong những tháng tiếp theo. Theo dự đoán từ chuyên gia phong thủy Trung Quốc, Su Minfeng, bậc thầy được Hiệp hội Phong thủy Quốc tế công nhận, có 4 con giáp được cho là sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng tài chính mạnh mẽ, không phải bằng may mắn nhất thời mà nhờ sự bền bỉ, kín tiếng và chiến lược dài hạn trong công việc lẫn đầu tư.

1. Tuổi Thìn

Đứng đầu danh sách là người tuổi Thìn – con giáp được dự báo sẽ có bước tiến rõ rệt về tài chính sau ngày vía Thần Tài. Sự thay đổi có thể đến từ việc chuyển đổi vị trí công việc, mở rộng lĩnh vực kinh doanh hoặc tham gia vào các dự án có giá trị cao.

Khả năng lãnh đạo và tư duy chiến lược giúp tuổi Thìn dễ dàng nắm bắt những cơ hội mang tính dài hạn. Không chỉ gia tăng thu nhập chủ động, con giáp này còn có thể tận dụng tốt các kênh đầu tư nhằm tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi.

Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, việc duy trì kỷ luật tài chính và tập trung vào mục tiêu tích lũy sẽ là yếu tố then chốt giúp tuổi Thìn nâng cao giá trị tài sản ròng. Nếu biết cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận, con giáp này có thể đạt được những cột mốc tài chính đáng kể trong thời gian tới.

2. Tuổi Sửu

Sau ngày vía Thần Tài, người tuổi Sửu được dự báo sẽ bước vào chu kỳ ổn định về công việc. Những dự án từng bị trì hoãn hoặc chưa mang lại hiệu quả rõ rệt trong năm trước có khả năng bắt đầu sinh lợi trong thời gian tới. Với điểm mạnh là chăm chỉ, nguyên tắc và không ngại làm việc dài hạn, tuổi Sửu dễ nhận được sự tin tưởng từ cấp trên hoặc đối tác, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến hoặc tăng thu nhập.

Đáng chú ý, đây cũng là giai đoạn phù hợp để người tuổi Sửu xem xét lại danh mục đầu tư cá nhân. Các khoản tích lũy trước đây, dù nhỏ, có thể tạo thành nguồn vốn quan trọng để mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc tham gia vào những kênh sinh lời ổn định. Tài lộc đến với tuổi Sửu không theo cách ồ ạt, nhưng lại có xu hướng tăng trưởng đều, tạo nền tảng tài chính vững chắc trong trung và dài hạn.

3. Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn được đánh giá cao về khả năng quan sát và nắm bắt xu hướng thị trường. Sau ngày vía Thần Tài, trực giác tài chính của con giáp này được cho là sẽ hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, dịch vụ hoặc đầu tư cá nhân.

Trong môi trường công việc, tuổi Tỵ có thể được giao thêm trách nhiệm mới hoặc tham gia vào những dự án có tiềm năng sinh lời cao. Việc chủ động nâng cao kỹ năng chuyên môn, đồng thời duy trì các mối quan hệ nghề nghiệp chất lượng sẽ giúp con giáp này mở rộng nguồn thu nhập ngoài lương.

Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng được khuyến nghị tận dụng giai đoạn này để tối ưu hóa chi tiêu, tránh những quyết định tài chính mang tính bốc đồng. Khi kiểm soát tốt dòng tiền, khả năng tích lũy tài sản của con giáp này có thể tăng tốc đáng kể chỉ trong vài quý tới.

4. Tuổi Dậu

Với người tuổi Dậu, vận trình công việc sau ngày vía Thần Tài được dự báo sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Những nỗ lực âm thầm của bản mệnh này trong thời gian qua có thể bắt đầu được ghi nhận, kéo theo cơ hội tăng lương, thưởng hoặc ký kết hợp đồng mới.

Đặc biệt, tuổi Dậu có xu hướng phát huy thế mạnh trong việc quản lý tài chính cá nhân. Việc lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, kết hợp với chiến lược tiết kiệm hợp lý, sẽ giúp con giáp này tạo ra “bước đệm” tài chính an toàn trước những biến động bất ngờ của thị trường.

Đối với những người đang kinh doanh tự do hoặc làm thêm ngoài giờ, đây là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô hoạt động. Các nguồn thu phụ, dù ban đầu chưa lớn, nhưng nếu được duy trì ổn định có thể đóng góp đáng kể vào tổng tài sản ròng trong năm nay.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

(Theo HK01)