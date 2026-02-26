Một viện dưỡng lão ở rìa Hà Nội: Gần núi Ba Vì, có phòng ở như căn hộ chung cư thu nhỏ

Nhắc đến viện dưỡng lão, nhiều người vẫn nghĩ tới những dãy phòng kín, hành lang dài và không khí lặng lẽ. Thế nhưng, ở rìa Hà Nội, gần khu vực núi Ba Vì, có một mô hình được giới thiệu theo hướng hoàn toàn khác: kết hợp chăm sóc người cao tuổi và nghỉ dưỡng sinh thái. Đó là Viện Dưỡng Lão và Nghỉ Dưỡng Sinh Thái Hoa Ban – cơ sở đặt tại khu vực Văn Miếu, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), theo thông tin công khai trên fanpage chính thức của đơn vị.

Ảnh Viện Dưỡng Lão và Nghỉ Dưỡng Sinh Thái Hoa Ban

Không gian sinh thái ở cửa ngõ Ba Vì

Theo giới thiệu trên fanpage Hoa Ban, cơ sở tọa lạc tại Văn Miếu, Sơn Tây – khu vực cửa ngõ Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40–50km. Đây là khu vực có mật độ cây xanh lớn, không gian yên tĩnh hơn so với nội đô.

Những hình ảnh và video được đăng tải cho thấy khuôn viên có nhiều cây xanh, khoảng sân thoáng đãng, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Trong một số bài đăng, đơn vị chia sẻ hình ảnh các cụ tham gia vận động nhẹ, tập thể dục tập thể trong khuôn viên. Cách tổ chức không gian và sinh hoạt được giới thiệu theo hướng tạo môi trường sống gần gũi thiên nhiên, thay vì chỉ tập trung vào chăm sóc y tế.

Sự xuất hiện của những mô hình như vậy cũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số. Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa từ năm 2011 và là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh trong khu vực. Điều này kéo theo nhu cầu đa dạng hơn về hình thức chăm sóc người cao tuổi.

Một số hình ảnh về không gian đậm chất sinh thái của viện dưỡng lão (Ảnh Facebook Fanpage)

Có phòng ở như căn hộ thu nhỏ, hướng tới sự riêng tư

Một điểm đáng chú ý tại Hoa Ban là cách giới thiệu về không gian phòng ở. Theo thông tin từ fanpage, phòng được bố trí đầy đủ giường, bàn ghế và cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên. Thiết kế thiên về không gian sinh hoạt cá nhân, tạo cảm giác giống một căn hộ nhỏ hơn là buồng bệnh.

Cơ sở này được quảng bá theo mô hình kết hợp giữa dưỡng lão và nghỉ dưỡng sinh thái. Ngoài chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, đơn vị còn tổ chức các hoạt động tập thể như vận động nhẹ, giao lưu sinh hoạt chung giữa các cụ. Thông tin về dịch vụ và hình ảnh hoạt động đều được đăng tải công khai trên trang chính thức.

Mô hình như vậy cho thấy một hướng tiếp cận khác so với hình dung truyền thống về viện dưỡng lão. Thay vì chỉ là nơi điều dưỡng, không gian được thiết kế để người cao tuổi có thể sinh hoạt, vận động và duy trì kết nối xã hội trong môi trường tương đối yên tĩnh, tách khỏi nhịp sống dày đặc của nội đô.

Ảnh Facebook Fanpage

Xu hướng dưỡng lão sinh thái ở vùng ven đô

Cùng với quá trình đô thị hóa, nhiều gia đình trẻ sinh sống trong các căn hộ diện tích vừa và nhỏ, trong khi nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, các mô hình dưỡng lão đặt tại khu vực ven đô, có lợi thế về không gian và môi trường tự nhiên, bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Tại Sơn Tây – khu vực gần Ba Vì – mô hình kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái và chăm sóc người cao tuổi như Hoa Ban là một ví dụ. Dù thông tin hiện chủ yếu được công bố từ phía đơn vị trên fanpage chính thức, sự tồn tại của cơ sở này phản ánh phần nào xu hướng tìm kiếm môi trường sống xanh, yên tĩnh cho tuổi già.

Giữa vùng cửa ngõ Ba Vì, cách trung tâm Thủ đô không quá xa, hình ảnh những cụ già tập thể dục trong khuôn viên nhiều cây xanh cho thấy một cách tổ chức tuổi già khác đi: không chỉ là chăm sóc thụ động, mà là một không gian sinh hoạt được thiết kế lại, phù hợp với điều kiện và lựa chọn của từng gia đình.



