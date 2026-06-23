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Bậc thầy phong thủy Trung Quốc dự đoán 3 con giáp sẽ gặp may mắn trong 7 ngày tới: Top 1 không bon chen vẫn bùng nổ tài lộc

Ánh Lê
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Theo chuyên gia phong thủy Trung Quốc Tô Dân Phong, 7 ngày tới (22/6 - 28/6) được xem là khoảng thời gian vận khí chuyển biến tích cực đối với một số con giáp. Trong đó, 3 tuổi sau sẽ đổi vận giàu sang, ít khi phải lo lắng về kinh tế.

1. Tuổi Mùi

Đứng đầu danh sách may mắn trong tuần tới là người tuổi Mùi. Nhờ cát tinh chiếu mệnh, vận trình tài chính của con giáp này trong 7 ngày tới được dự báo khởi sắc rõ rệt. Những khoản thu tưởng chừng đến chậm lại bất ngờ xuất hiện đúng thời điểm, giúp tuổi Mùi cải thiện đáng kể nguồn thu nhập.

Đối với người làm công ăn lương, công sức bỏ ra trong thời gian qua bắt đầu được ghi nhận. Không ít người có cơ hội nhận thưởng, tăng lương hoặc được giao phụ trách những dự án quan trọng. Trong khi đó, người kinh doanh có thể gặp được đối tác tiềm năng hoặc đón thêm khách hàng mới.

Điểm đáng chú ý là tuổi Mùi không cần phải lao vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. Sự điềm tĩnh, kiên trì và cách xử lý khéo léo lại trở thành lợi thế giúp con giáp này thu hút vận may. Đây cũng là thời điểm thích hợp để đầu tư cho các kế hoạch dài hạn hoặc mở rộng công việc nếu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

2. Tuổi Dần

Xếp thứ hai trong danh sách này là tuổi Dần. Sau quãng thời gian gặp nhiều áp lực, người tuổi Dần bước vào giai đoạn thuận lợi hơn khi vận trình công việc liên tục xuất hiện tín hiệu tích cực.

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Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng hoặc đầu tư dễ tìm được cơ hội mới giúp gia tăng thu nhập. Những mối quan hệ được xây dựng trước đây cũng bắt đầu phát huy tác dụng khi quý nhân xuất hiện đúng lúc, mang đến sự hỗ trợ cần thiết.

Với người làm văn phòng, đây là thời điểm thích hợp để thể hiện năng lực. Những ý tưởng sáng tạo hoặc khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả sẽ giúp tuổi Dần ghi điểm trong mắt cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc tăng thêm nguồn thu nhập.

Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy khuyên tuổi Dần nên tránh tâm lý nóng vội. Sự bình tĩnh và thận trọng trong các quyết định tài chính sẽ giúp vận may được duy trì ổn định hơn.

3. Tuổi Thìn

Trong 7 ngày tới, tuổi Thìn được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực về cả công việc lẫn tài vận.

Con giáp này làm kinh doanh có khả năng ký kết được hợp đồng mới hoặc tìm thấy những hướng đi tiềm năng mang lại nguồn thu đáng kể. Đối với người làm công sở, hiệu quả công việc được cải thiện, nhờ đó dễ nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp.

Ngoài thu nhập chính, tuổi Thìn còn có cơ hội đón thêm các khoản tiền ngoài dự kiến từ nghề tay trái, dự án phụ hoặc những khoản đầu tư trước đó bắt đầu sinh lời.

Dù vận may đang ở mức cao, chuyên gia phong thủy cho rằng tuổi Thìn vẫn cần duy trì sự tỉnh táo trong quản lý tài chính, tránh chi tiêu cảm tính hoặc đầu tư theo tâm lý đám đông.

Nhìn chung, tuổi Mùi, tuổi Dần và tuổi Thìn là ba con giáp được dự báo sở hữu vận trình sáng sủa nhất trong tuần tới. Trong đó, tuổi Mùi nổi bật nhờ khả năng thu hút tài lộc một cách tự nhiên, không cần bon chen nhưng vẫn liên tiếp đón nhận cơ hội tốt trong công việc và cuộc sống.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

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