Năm cũ khép lại, năm mới Bính Ngọ 2026 gõ cửa mang theo biết bao dự định và hy vọng. Thế nhưng, vòng quay của vũ trụ luôn có những khúc quanh co mà ta khó lòng đoán định. Bước sang năm mới, mười hai con giáp ít nhiều đều sẽ phải đối mặt với sự dịch chuyển của các vì sao, có cát tinh soi chiếu nhưng cũng chẳng thiếu hung tinh rình rập. Chuyên gia phong thủy Dương Quân Kỳ từng chia sẻ một quan điểm rất hay, rằng việc thấu hiểu những "chướng ngại vật" bản mệnh có thể gặp phải không phải để chúng ta mang tâm lý lo âu sợ hãi, mà là để chủ động "che ô khi trời chuyển mưa".

Biết mình vướng sao gì, xung phạm ra sao để tìm cách gỡ rối từ sớm mới là nếp sống khôn ngoan của phụ nữ hiện đại. Cùng chậm lại một nhịp, điểm qua bức tranh vận trình của 12 con giáp trong năm 2026 và bỏ túi những mẹo nhỏ hóa giải xui rủi để bảo vệ sự bình yên cho chính mình nhé!

Vòng xoáy biến động: Khi Thái Tuế gõ cửa (Tý, Sửu, Mão, Ngọ)

Thái Tuế luôn là cụm từ khiến nhiều người e dè mỗi dịp năm mới, và trong năm 2026, bốn con giáp Tý, Sửu, Mão, Ngọ sẽ là những người cảm nhận rõ nhất sức nặng của chòm sao này. Với người tuổi Tý (Xung Thái Tuế) , năm tới mang đậm màu sắc của sự biến động. Những ngã rẽ bất ngờ trong cả công việc lẫn cuộc sống có thể khiến bạn xoay xở không kịp. Để hóa giải, điều cốt lõi nhất là giữ cho mình một tâm thế thật bình hòa, chậm lại một chút để ứng vạn biến, đồng thời có thể thành tâm đi lễ cầu bình an đầu năm.

Trong khi đó, tuổi Sửu (Hại Thái Tuế) lại dễ vướng phải những mâu thuẫn ngầm, tiểu nhân chọc phá khiến công việc bị cản trở, uy tín sứt mẻ. Lời khuyên vàng cho người tuổi Sửu là "dĩ hòa vi quý", hãy mỉm cười nhiều hơn, khiêm nhường và bớt đi những tranh cãi không đáng có.

Người tuổi Mão (Phá Thái Tuế) trong năm 2026 dễ gặp trở ngại về đường tài lộc, làm ăn dễ hao hụt, tâm trạng đôi khi chùng xuống vì những việc không như ý. Đừng vội nản lòng, dân gian có câu "một hỷ cản ba tai", bạn hãy năng tham gia các buổi tiệc cưới hỏi, tiệc đầy tháng hay tự tạo niềm vui trong gia đình để lấy hỷ khí xua đi năng lượng xấu.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến tuổi Ngọ (Năm tuổi - vừa Trực vừa Hình Thái Tuế) . Đây là một năm thử thách lòng kiên nhẫn khi bạn dễ kẹt trong những nút thắt sự nghiệp hoặc rắc rối giấy tờ. Việc bạn cần làm là tích cực mở rộng vòng tròn nhân duyên, sống tử tế với mọi người xung quanh để tích lũy quý nhân, kết hợp đi lễ chùa để lòng thêm tĩnh tại, nhẹ nhàng bước qua năm tuổi.

Bóng râm thị phi và những chông chênh cảm xúc (Dần, Thân, Dậu, Tuất)

Bỏ qua yếu tố Thái Tuế, bốn con giáp Dần, Thân, Dậu, Tuất lại phải đối mặt với những bài toán liên quan đến các mối quan hệ và quản trị cảm xúc bên trong. Bước sang năm 2026, tuổi Dần vướng sao Bạch Hổ , chủ về vạ miệng và những vết thương nhỏ ngoài da. Chỉ cần lỡ lời một chút trong lúc nóng giận cũng đủ để tiểu nhân vin vào đó làm khó dễ bạn. Cách tốt nhất là "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", làm việc gì cũng chừa lại đường lui cho người khác.

Khác với sự ồn ào của tuổi Dần, tuổi Thân (phạm sao Cô Thần) lại có xu hướng thu mình lại, cảm thấy chơi vơi, lạc lõng và thiếu đi sự hậu thuẫn. Để thoát khỏi mớ bòng bong này, hãy tìm đến những cuốn sách hay, đăng ký một khóa học mới để mở mang đầu óc, trí tuệ sáng suốt tự khắc mọi muộn phiền sẽ tan biến.

Đối với người tuổi Dậu (phạm sao Quán Sách) , năm nay là một bài test về sức chịu đựng trong chuyện tình cảm và sức khỏe tinh thần. Những hờn giận vu vơ, rạn nứt trong các mối quan hệ dễ làm bạn vắt kiệt sức lực. Hãy học cách hít thở sâu, làm chủ cảm xúc và có thể mang theo những vật phẩm phong thủy mang biểu tượng quý nhân để chiêu cầu sự giúp đỡ khi bế tắc.

Riêng tuổi Tuất (phạm Ngũ Quỷ) thì cần đặc biệt cẩn trọng với những rắc rối, tranh chấp từ trên trời rơi xuống. Tốt nhất là bớt lo chuyện bao đồng, tinh tế quan sát thái độ của người khác để "né" xa những vòng xoáy drama chốn công sở hay làng xóm.

Lời nhắc nhở về sức khỏe và bài toán giữ chặt túi tiền (Thìn, Tỵ, Mùi, Hợi)

Sức khỏe và tài chính luôn là hai cái trụ vững chắc của đời người, nhưng trong năm 2026, bốn con giáp này cần phải để mắt chăm chút nhiều hơn. Tuổi Thìn (phạm Thiên Cẩu) có thể sẽ thấy bực mình vì những chuyện xui rủi vặt vãnh, hỏng hóc đồ đạc hay tai bay vạ gió lặp đi lặp lại. Đừng càu nhàu, thay vào đó hãy chăm chỉ thắp nén nhang trầm ấm vào ngày rằm, mùng một để thanh tẩy không gian sống.

Người tuổi Tỵ (phạm Bệnh Phù) thì sức khỏe dễ báo động đỏ, ốm đau lặt vặt liên miên dẫn đến hao tốn tiền bạc. Bí kíp cho bạn rất thực tế: Xỏ giày vào chạy bộ, ăn uống lành mạnh và năng làm việc thiện, giúp đỡ những người khó khăn để tích thêm phước báu che chở cho bản thân.

Với tuổi Mùi (phạm Hoàng Phan) , năm 2026 mang lại cảm giác làm gì cũng vất vả, hiệu suất không cao, cơ thể thường xuyên rơi vào trạng thái uể oải, thiếu sinh khí. Mẹo nhỏ mộc mạc nhất là hãy mở toang cửa sổ đón nắng sớm, ra ngoài hít thở khí trời để nạp năng lượng dương, hoặc đeo một chút trang sức chu sa đỏ để đẩy lùi tà khí.

Cuối cùng là tuổi Hợi (phạm Tử Phù) , bạn sẽ cần một cái đầu lạnh để giữ chặt ví tiền trước nguy cơ hao tài tốn của vì những rắc rối không tên. Cách hóa giải tốt nhất vẫn là đi con đường sáng: chăm làm việc thiện, vun vén phước đức từ những điều nhỏ nhặt nhất trong đời sống hàng.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)