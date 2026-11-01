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Bắc Ninh xử lý hơn 72.000 trường hợp chạy quá tốc độ trong 10 tháng

Văn Chương
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Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng CSGT TP Bắc Ninh xử lý hơn 72.000 trường hợp vi phạm tốc độ, tăng gần 24.000 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 1/11, phòng Cảnh sát giao thông TP Bắc Ninh cho biết, trong 10 tháng năm 2026, đơn vị tổ chức gần 25.700 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện, lập biên bản xử lý 218.000 trường hợp vi phạm, dự kiến thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 353,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vi phạm tốc độ chiếm số lượng lớn nhất với hơn 72.000 trường hợp bị xử lý, tăng gần 24.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025.

- Ảnh 1.

Ô tô chạy quá tốc độ bị lực lượng chức năng xử phạt.

Cùng với việc tăng cường tuần tra trực tiếp, lực lượng chức năng đẩy mạnh ứng dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, xử lý vi phạm qua hình thức phạt nguội nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và xử lý các trường hợp chạy quá tốc độ.

Về tình hình tai nạn giao thông, trong 10 tháng qua, toàn thành phố xảy ra 454 vụ, khiến 277 người chết và 83 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 66 vụ, số người chết giảm 41 người và số người bị thương giảm 91 người.

Theo lực lượng chức năng, chạy quá tốc độ là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, người điều khiển có ít thời gian phản ứng trước tình huống bất ngờ, đồng thời quãng đường phanh kéo dài, khiến nguy cơ xảy ra va chạm và mức độ thương vong tăng lên.

Thời gian tới, CSGT TP Bắc Ninh tiếp tục tăng cường tuần tra lưu động, kiểm soát tại các tuyến đường và khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; đồng thời khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, chú ý quan sát và làm chủ tốc độ phù hợp với điều kiện đường sá.

Tags

trường hợp

tốc độ

TP Bắc Ninh

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