Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết đang xác minh thông tin một thí sinh Trường THPT Lương Tài đạt 9,5 điểm Toán nhưng có dấu hiệu bất thường.

Trả lời Báo Điện tử VTC News chiều 13/7, ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh làm rõ những nghi vấn xung quanh kết quả thi môn Toán của một thí sinh trên địa bàn.

Trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết liên quan đến điểm số của thí sinh N.T.T.N., học sinh Trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh). Theo nội dung chia sẻ, nữ sinh này có kết quả thi thử môn Toán trước đó không cao nhưng lại bất ngờ đạt tới 9,5 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Từ sự chênh lệch lớn này, nhiều nghi vấn cho rằng nữ sinh vi phạm quy chế thi. Các bài viết thậm chí còn đề cập đến khả năng thí sinh này sử dụng điện thoại di động, trao đổi bài với người ngồi gần, đồng thời nghi vấn cả về trách nhiệm của các cán bộ coi thi tại phòng thi đó...

Trước những luồng thông tin trái chiều, ông Tạ Việt Hùng khẳng định: “Những nội dung có dấu hiệu liên quan đến vi phạm quy chế thi phải được kiểm tra khách quan, dựa trên hồ sơ và tài liệu có thể kiểm chứng”.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Ninh, quá trình xác minh sẽ làm rõ từng vấn đề đang bị dư luận nghi vấn.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành Giáo dục tỉnh Bắc Ninh cũng cung cấp thêm thông tin từ kết quả kiểm tra sơ bộ hồ sơ học tập của thí sinh N. Theo đó, điểm tổng kết bình quân năm lớp 12 môn Toán của nữ sinh này tại trường khá cao, đạt 8,4 ở học kỳ 1 và tăng lên 8,9 ở học kỳ 2. Ngoài ra, trong quá trình học phổ thông, thí sinh cũng tham gia nhiều lớp học thêm, bồi dưỡng kiến thức.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục rà soát để có kết luận chính thức, đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng cho kỳ thi.