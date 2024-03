Ngày 28/3, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị giao ban với Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, theo Tổng cục Thống kế, trong quý I, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang đạt 14,18 %, đứng đầu cả nước . Thu ngân sách đạt kết quả tích cực, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân và doanh nghiệp. Ông Thái lưu ý tập trung xử lý vấn đề giải phóng mặt bằng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, công nghiệp tiếp tục trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang. Sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đạt kết quả tích cực, dù phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong quý I, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang tăng hơn 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ tăng 10,5%). Nguyên nhân chủ yếu do một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh mở rộng sản xuất và hoạt động ổn định từ cuối quý III/2023 đến nay.

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị giao ban với Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện.

Trong công nghiệp tỉnh Bắc Giang, ngành sản xuất sản phẩm điện tử chiếm tỷ trọng cao nhất có chỉ số sản xuất ước quý I tăng hơn 41% so cùng kỳ năm trước nhờ sự tăng trưởng mạnh của các công ty lớn trong ngành này như Công ty Luxshare ICT, Công ty Fukang, Công ty Hana Micon. Các sản phẩm chủ lực có mức tăng mạnh như đồng hồ thông minh ước đạt hơn 3,3 triệu cái, tăng gấp 2 lần so cùng kỳ năm ngoái; tai nghe ước đạt hơn 18,5 triệu cái, tăng hơn 52% so cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang trong quý I (giá hiện hành) đạt hơn 150.800 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 2.800 tỷ đồng, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt hơn 15.400 tỷ đồng, khu vực FDI đạt hơn 132.500 tỷ đồng.

Công nghiệp tiếp tục trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đánh giá, trong quý I, tỉnh Bắc Giang giữ được đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Cơ cấu kinh tế của tỉnh Bắc Giang phụ thuộc nhiều vào công nghiệp. Trong công nghiệp, ngành điện tử là nòng cốt.

Thông thường, sản xuất điện tử tăng trưởng mạnh vào quý III và quý IV, còn quý I tăng trưởng kém vì ít đơn hàng. Tuy nhiên, năm nay sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng cao trong quý I, vì nhiều đơn hàng, xuất khẩu tăng trưởng tốt giúp phát triển kinh tế tốt hơn các quý I những năm trước.

“Điều này cho thấy khả năng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang trong năm nay đạt mục tiêu hơn 14% . Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần hỗ trợ”, ông Dương cho hay.