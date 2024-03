Nghệ An là một tỉnh miền Trung có diện tích lớn nhất cả nước. Tỉnh này có vị trí chiến lược trên tuyến giao thông Bắc Nam và Đông Tây; với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển thuận lợi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nghệ An kết nối vùng Đông Bắc Thái Lan, Lào với biển Đông và là cửa ngõ giao thương của khu vực và quốc tế.

Với vị trí chiến lược quan trọng, Nghệ An đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài chọn làm "tổ". Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng mới của Việt Nam phát triển mạnh. Nghệ An đã đón nhiều nhà đầu tư công nghệ cao như Luxshare, Goertek, Foxconn, Everwin, Juteng, Sunny, Runergy, Shandong, Radian Opto… đầu tư vào tỉnh. Nghệ An đã trở thành trung tâm sản xuất thiết bị linh kiện điện tử, năng lượng xanh của Việt Nam.

Trong 3 năm gần đây, Nghệ An đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư FDI, từ xếp thứ 20 năm 2021 (497,26 triệu USD) lên thứ 10 năm 2022 (961,3 triệu USD) và năm 2023 xếp thứ 8 các địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước (1.605 tỷ USD), trở thành trung tâm thu hút FDI thứ 3 của Việt Nam.

Mới đây, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) cũng đã chọn Nghệ An là nơi để phát triển dự án sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.

Cụ thể, 2 doanh nghiệp này vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II. Khu công nghiệp Hoàng Mai II nằm xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, diện tích hơn 330 ha, tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng. Định hướng của khu công nghiệp này là thu hút các dự án trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện tử; công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng mới.

Phối cảnh khu công nghiệp Hoàng Mai II. Ảnh: Báo Nghệ An.

Theo chia sẻ của lãnh đạo ông ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda, hiện doanh nghiệp có 3 nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại các tỉnh Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Trung Quốc. Sản phẩm và công nghệ của Công ty dẫn đầu thế giới về sản xuất tế bào quang điện. Qua quá trình khảo sát đầu tư tại các nước khu vực Đông Nam Á, Công ty đã lựa chọn đầu tư tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II, thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An.

Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời sản xuất tế bào quang điện (Solar cell base) 14GW vào Khu công nghiệp Hoàng Mai II, thuộc Khu kinh tế Đông Nam với quy mô sử dụng đất 50 ha (phân 2 giai đoạn). Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến sử dụng đất 30ha, với tổng mức đầu tư 450 triệu USD (khoảng 11.200 tỷ đồng); nhu cầu sử dụng điện 70 MVA. Dự kiến thời gian hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động giai đoạn 1 vào quý 4/2024.

Dự án được đầu tư có công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Công ty dự kiến dự án có thể đi vào hoạt động trong tháng 12/2024. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động. Bên cạnh đó, công ty sẽ có thêm các nhà cung ứng trong hệ sinh thái cùng tham gia đầu tư.

Dự án này sẽ giúp tỉnh Nghệ An nói riêng, Việt Nam nói chung thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng năng lượng sang năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng mới và góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 như Việt Nam đã cam kết.