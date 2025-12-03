Không khí lạnh khô, hiện tượng nghịch nhiệt cùng hoạt động đô thị và giao thông dày đặc khiến bụi mịn PM2.5 tích tụ, tạo nên bầu trời mịt mù, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới
Viên Minh/VTC News |
Sáng 2/12, Hà Nội tiếp tục chìm trong lớp sương mù và bụi mịn dày đặc, ô nhiễm không khí thứ 5 thế giới, gây "báo động đỏ" cho sức khoẻ người dân.
