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Ba món trang sức kim cương của bà Trương Mỹ Lan được bán với giá 25 tỷ đồng

Tân Châu
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Ba món trang sức kim cương của bà Trương Mỹ Lan vừa được bán đấu giá với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng. Bà T.T.T.H. (ngụ TPHCM) là người duy nhất tham gia và trúng đấu giá.

Sáng 21/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM (Sở Tư pháp TPHCM) tổ chức đấu giá trực tiếp ba món trang sức của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Đây là những tài sản được kê biên trong quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, sau đó được đưa ra đấu giá để thu hồi tiền thi hành án.

Trong đó, món trang sức thứ nhất là đôi bông tai đính kim cương, gồm hai viên kim cương có đường kính lần lượt 10,58mm và 10,7mm, cùng hai vỏ hoa tai, có giá khởi điểm 9,4 tỷ đồng. Bà T.T.T.H. (ngụ Gò Vấp, TPHCM) là người duy nhất đăng ký tham gia và đã trúng đấu giá tài sản này với giá 9,4 tỷ đồng.

Món trang sức thứ hai là dây chuyền đính kim cương, gồm một viên kim cương làm mặt dây chuyền có đường kính 12,67mm, nhiều viên kim cương kích thước khác nhau cùng phần dây chuyền. Tài sản có giá khởi điểm 8,8 tỷ đồng. Bà T.T.T.H. tiếp tục là người duy nhất tham gia và trúng đấu giá với giá 8,8 tỷ đồng.

Món trang sức thứ ba là chiếc nhẫn đính kim cương màu trắng, gắn một viên kim cương có đường kính 14,1mm, giá khởi điểm 6,6 tỷ đồng. Bà T.T.T.H. tiếp tục là người duy nhất tham gia đấu giá và trúng đấu giá với giá 6,7 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền bà T.T.T.H. phải chi để sở hữu ba món trang sức là trên 25 tỷ đồng.

Sau khi bản án vụ Vạn Thịnh Phát có hiệu lực pháp luật, bà Trương Mỹ Lan phải có trách nhiệm bồi hoàn 30,081 tỷ đồng cho 43,100 bị hại. Cơ quan Thi hành án dân sự TPHCM tiến hành thẩm định giá các tài sản liên quan để làm cơ sở tổ chức đấu giá, thu hồi tiền thi hành án.

Tags

Trương Mỹ Lan

tập đoàn Vạn Thịnh Phát

trang sức

Đấu giá

25 tỷ

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