Một người mẹ ở Thượng Hải (Trung Quốc) đang treo thưởng căn hộ tại trung tâm thành phố cho bất kỳ ai cung cấp manh mối giúp bà tìm lại con trai duy nhất bị bắt cóc từ năm 1999.

Bà Đường Úy Hoa (55 tuổi) cùng chồng là ông Vương Kiệt đã dành suốt 26 năm tìm kiếm con trai duy nhất của họ - Vương Lôi, bị bắt cóc khi mới 4 tuổi. Trên tài khoản mạng xã hội với 1,2 triệu người theo dõi, bà thông báo sẽ trao căn hộ, vốn thuộc về người ông quá cố của Vương Lôi, cho người có thông tin xác thực giúp đoàn tụ gia đình.

Bà Hoa treo thưởng một căn hộ tại trung tâm Thượng Hải cho người cung cấp manh mối giúp tìm lại con trai (Nguồn: Tin tức buổi tối Dương Tử)

“Ước nguyện lớn nhất của cha chồng tôi là được gặp lại cháu trai. Nếu ông còn sống, chắc chắn ông sẽ đồng ý với quyết định này,” bà nói.

Bất động sản tại Thượng Hải hiện thuộc nhóm đắt đỏ nhất Trung Quốc, với giá trung bình hơn 100.000 nhân dân tệ/m² (khoảng 368 triệu đồng).

Động thái này nhanh chóng gây chú ý. Nhiều người dùng mạng đã cung cấp cho gia đình thông tin về những người có ngoại hình giống Vương Lôi thời nhỏ.

Vào thập niên 1990, gia đình bà Hoa sở hữu một cửa hàng điện máy, được xem là khá giả so với thời điểm đó. Trong thời gian này, một người đàn ông họ Lộ tìm đến xin việc và được gia đình bà nhận, thậm chí còn trực tiếp hướng dẫn cách bán hàng. Thế nhưng, thay vì làm việc, hắn lại bắt cóc con trai duy nhất của gia đình.

Con trai bà Hoa đã bị bắt cóc từ năm 4 tuổi (Nguồn: Tin tức buổi tối Dương Tử)

Ban đầu Lộ tìm cách gọi điện để tống tiền, nhưng do gia đình quá bận rộn tìm con nên không ai bắt máy. Sau đó, hắn đưa cậu bé đến khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Một tháng sau, Lộ bị bắt vì tội trộm cắp và thú nhận đã bắt cóc Vương Lôi. Tuy nhiên, hắn nhất quyết không tiết lộ tung tích đứa trẻ, thậm chí khai man để đánh lạc hướng cảnh sát. Lộ bị kết án tù chung thân, song được trả tự do vào năm 2022 nhờ cải tạo tốt.

Năm 2023, bà Úy Hoa thuyết phục Lộ đưa mình tới Quảng Tây để lần theo hành trình hắn từng bắt cóc Vương Lôi, hy vọng tìm ra manh mối về đứa con trai đã mất tích. Suốt hơn hai thập kỷ, bà vẫn kiên nhẫn đến thăm Lộ và gia đình hắn mỗi năm, mong có được thông tin về con. “Tôi rất ghét hắn, nhưng việc tìm con quan trọng hơn,” bà Hoa chia sẻ. Tuy vậy, tất cả những gì Lộ tiết lộ trong chuyến đi đều vô ích.

Vợ chồng bà Hoa đã chi rất nhiều tiền để tìm con trai (Nguồn: Handout)

Đến nay, bà Hoa đã chi khoảng 4 triệu nhân dân tệ (hơn 14 tỷ đồng) cho hành trình tìm kiếm con trai, đồng thời khẳng định bà và chồng sẽ không bao giờ dừng lại cho đến ngày nhắm mắt.

Nguồn: South China Morning Post