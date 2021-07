Bà mẹ 4 con Tiffany Moon: Từ đứa bé trong gia đình nghèo đến thành viên giới siêu giàu châu Á trên đất Mỹ

Tiffany Moon là người Mỹ gốc Á đầu tiên xuất hiện trong loạt phim truyền hình Real Housewives. Là gương mặt mới xuất hiện trong mùa thứ 5 của The Real Housewives of Dallas, Tiffany Moon gây ấn tượng khi không chỉ là một bà nội trợ chăm lo cho 4 đứa con mà còn là bác sĩ gây mê tài giỏi. Bên cạnh lý do khiến cô theo đuổi ngành y, có nhiều điều khác về bà mẹ 4 con này mà không phải ai cũng biết.

Tiffany từ Trung Quốc nhập cư vào Mỹ từ năm 6 tuổi

Cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc). Vào năm 6 tuổi, Tiffany bay từ Bắc Kinh tới New York (Mỹ). Được biết, đó là lần đầu tiên cô đi máy bay mà không có người đi cùng.

Nhớ lại thời điểm đó, Tiffany kể cô được tiếp viên hàng không mời một lon Coca Cola nhưng chỉ biết lắc đầu và nói rằng mình không có tiền. Cho tới hiện tại, Tiffany vẫn nhớ như in ký ức trên chuyến bay đặc biệt đó.

Trả lời phỏng vấn với South China Morning Post, Tiffany cho hay: "Tôi xuất thân từ một gia đình khá nghèo. Tôi gần như chưa từng được đi xe hơi".

Cuộc sống khi vừa đến Mỹ của Tiffany không "màu hồng" như nhiều người tưởng

Được biết, sau khi đặt chân đến Mỹ, cô sống cùng cha mẹ trong một căn hộ nhỏ ở một nơi "không quá rộng lớn" của thành phố New York. Thời điểm đó, Tiffany không nói được tiếng Anh và bị trêu chọc không ngừng khi ở trường học. Tuy nhiên, mỗi khi kể cho cha mẹ về chuyện bị bắt nạt, cô lại được khuyên nên im lặng, đừng ầm ĩ và hãy tập trung vào việc học.

Tiffany Moon chụp ảnh cùng cha mẹ khi còn nhỏ. Ảnh: Tiffany Moon

"Tôi không có bất cứ thứ gì trong tay khi đến Mỹ. Tôi sống trong căn hộ một phòng ngủ, mỗi ngày ngủ trên tấm nệm đôi đặt trên sàn nhà, chỉ một tấm nệm và một chiếc chăn đắp. Vốn tiếng Anh của bố mẹ tôi không tốt. Họ đang cố gắng khiến mọi thứ diễn ra thuận lợi. Họ đưa tôi đến Mỹ vì muốn cho tôi cuộc sống tốt hơn", Tiffany chia sẻ với ET.

Vài năm sau đó, cha của Tiffany nhận được một công việc ở Dallas (Texas) và cả gia đình cô đã chuyển đến đó. Đây là lần đầu tiên Tiffany nhận ra gia đình mình đã có tiền hoặc ít nhất là không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc. Cô chia sẻ: "Chúng tôi có một ngôi nhà. Chúng tôi đột nhiên không còn nghèo nữa".

Tiffany kết hôn với Daniel Moon, cũng là một người nổi tiếng

Chồng Tiffany là Daniel Moon - người gốc Hàn nhưng được sinh ra tại Memphis, Tennessee (Mỹ). Hai vợ chồng cô gặp nhau lần đầu tại một quán bar trong thành phố.

Daniel Moon là luật sư, đồng thời kinh doanh bất động sản cho khách sạn gia đình. Giá trị tài sản ròng của Daniel ước tính lên tới 10 triệu USD. Trong khi đó, bố chồng của Tiffany là doanh nhân nổi tiếng tại Dallas Sam Moon.

Tiffany hiện có cuộc sống và sự nghiệp đáng mơ ước. Ảnh: SCMP

Tiffany chăm 4 đứa con, trong đó có 2 con riêng của chồng

Tiffany Moon và chồng có hai cô con gái song sinh 6 tuổi là Chloe và Madison. Ngoài hai con gái sinh đôi, Tiffany còn chăm sóc cho các con riêng của chồng, gồm một bé trai và một bé gái. Gia đình Tiffany hiện sống trong một ngôi nhà có diện tích khoảng 1114 mét vuông.

Tiffany hiện là thành viên của giới siêu giàu châu Á trên đất Mỹ. Cô cũng là tay chơi hàng hiệu thứ thiệt khi sở hữu trong tay khoảng 40 - 50 túi Hermes và 250 đôi giày từ các thương hiệu khác nhau.

Tiffany là một bác sĩ gây mê

Vào năm 14 tuổi, Tiffany đăng ký dự thi SAT (bài kiểm tra tiêu chuẩn để tuyển sinh đại học). Cô rời nhà và chuyển đến học ở Đại học North Texas khi mới 15 tuổi.

Đến năm 17 tuổi, cô theo học chuyên ngành Sinh học thần kinh của trường Đại học Cornell (New York). Sau khi tốt nghiệp vào năm 19 tuổi, Tiffany tiếp tục học ngành y tại Đại học Southwestern (Texas). Bà mẹ 4 con hiện đang là bác sĩ gây mê.

Được biết, bố mẹ Tiffany sang New York để học thạc sĩ vào năm cô mới 3 tuổi. Cha cô học ngành Khoa học máy tính trong khi mẹ cô theo đuổi ngành Ngôn ngữ Anh. Thời điểm đó, Tiffany ở lại Bắc Kinh cùng ông bà ngoại.

Sau khi sang Mỹ không lâu, cha mẹ cô gặp tai nạn giao thông kinh hoàng suýt chết. Kể từ khi cha mẹ cô được cứu sống, Tiffany luôn mang ơn các bác sĩ. Do đó, bà mẹ 4 con quyết định theo đuổi ngành y như một cách để tri ân những người đã cứu sống cha mẹ mình.