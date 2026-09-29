Hôm 27/9, đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cánh hữu của bà Marine Le Pen và một đảng đồng minh đã giành đủ số ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện Pháp.

Bà Marine Le Pen, nhà lãnh đạo chính trị và ứng cử viên Tổng thống người Pháp.

Sau cuộc bỏ phiếu hôm 27/9, RN và Liên minh Cánh hữu vì Cộng hòa (UDR) sẽ cùng nhau nắm giữ ít nhất 15 ghế trong Thượng viện gồm 348 ghế.

Một nhóm cần tối thiểu 10 thành viên và trao cho các nghị sĩ của nhóm đó vai trò lớn hơn trong các ủy ban Thượng viện, nơi xem xét các dự luật.

“Đây là một chiến thắng lịch sử và một cột mốc quan trọng với việc lần đầu tiên thành lập một nhóm nghị sĩ riêng trong Thượng viện”, bà Le Pen viết trên mạng xã hội.

“Kết quả này cho thấy đảng đang nhận được sự ủng hộ trên khắp nước Pháp, và các thượng nghị sĩ của đảng sẽ mang những mối quan tâm của cộng đồng địa phương vào chiến dịch tranh cử tổng thống”, bà nói tiếp.

Bất chấp những thắng lợi mới nhất của RN, Thượng viện vẫn sẽ do các đảng viên Cộng hòa bảo thủ và các đồng minh trung dung của họ kiểm soát.

Tuy nhiên, Chủ tịch RN Jordan Bardella đã mô tả đây là “trận chiến quan trọng nhất, gọi kết quả này là dấu hiệu cho thấy đà tiến của đảng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Vào tháng 7, Tòa phúc thẩm Paris đã giảm án cấm bà Le Pen giữ chức vụ dân cử trong 5 năm do bị kết tội tham ô quỹ, cho phép bà tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2027 để thay thế Tổng thống Emmanuel Macron, người sẽ mãn nhiệm sau hai nhiệm kỳ.

Một cuộc thăm dò của Toluna Harris Interactive được công bố hôm 28/9 cho thấy, bà Le Pen dẫn đầu với tỷ lệ 35-36% trong vòng đầu tiên.

Dự đoán bà Le Pen sẽ đánh bại cả lãnh đạo cánh tả đảng France Unbowed, Jean-Luc Melenchon, và cựu Thủ tướng trung dung Edouard Philippe, trong các vòng bầu cử thứ hai giả định.

Bước đột phá của đảng RN đã vấp phải phản ứng gay gắt từ các phe phái đối lập, bao gồm cả lãnh đạo nhóm Thượng nghị sĩ Xã hội chủ nghĩa Patrick Kanner, người cho biết, đảng của ông sẽ nỗ lực kiềm chế "buồng kinh hoàng" đang xâm nhập Thượng viện.

Bà Le Pen cáo buộc ông Kanner "làm mất danh dự", xúc phạm cả các thượng nghị sĩ mới đắc cử và các quan chức địa phương đã bỏ phiếu cho họ.

Viễn cảnh bà Le Pen thay thế ông Macron đã làm dấy lên những lo ngại đặc biệt trong số những người ủng hộ Ukraine ở phương Tây.

Vào tháng 8, tờ Telegraph đưa tin, các quan chức lo ngại việc bà Le Pen đắc cử có thể làm gián đoạn nỗ lực do Pháp dẫn đầu, nhằm phối hợp hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, cũng như kế hoạch triển khai quân đội phương Tây đến đó, sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện.

Nga từ lâu đã phản đối cách tiếp cận của Tổng thống Pháp Macron đối với cuộc xung đột Ukraine, phản đối việc tài trợ không giới hạn cho Ukraine và các bước đi, mà họ cho là có nguy cơ dẫn đến đối đầu trực tiếp với Nga.

Bà Le Pen đã nhiều lần nhấn mạnh, cuộc xung đột cần một giải pháp ngoại giao, và kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Nga.



