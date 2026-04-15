Bà cụ 91 tuổi bặt vô âm tín, cảnh sát cất công đến tận nhà gõ cửa thì bật cười: hóa ra cụ bà mải chơi điện tử

Kim |

Cảnh sát bang Ohio (Mỹ) vừa có một phen "hú vía" khi phải cử lực lượng đến tận nhà kiểm tra một cụ bà 91 tuổi do mất liên lạc.

Sự việc xảy ra vào thứ Năm, ngày 9 tháng 4 tại thành phố Westlake, bang Ohio. Cụ bà giấu tên này là một thành viên của chương trình "Are You Okay? - Bạn ổn chứ?” do cảnh sát địa phương tổ chức. Hàng ngày, nhóm trực ban sẽ thực hiện gọi điện để xác nhận tình trạng sức khỏe, vốn được xem là "vị cứu tinh" đối với những người cao tuổi hoặc khuyết tật sống một mình.

Theo quy định, nếu người tham gia không trả lời điện thoại, sở cảnh sát sẽ nhận được thông báo và ngay lập tức cử sĩ quan đến tận nhà để kiểm tra trực tiếp. Trong trường hợp này, cụ bà không chỉ bỏ lỡ cuộc gọi điểm danh thường lệ mà còn không bắt máy khi cảnh sát và con gái ruột gọi lại liên tục. Lo ngại có chuyện chẳng lành xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng được phái đến hiện trường.

Bà cụ 91 tuổi bặt vô âm tín, cảnh sát cất công đến tận nhà gõ cửa thì bật cười: hóa ra cụ bà mải chơi điện tử - Ảnh 2.

Cảnh sát đã phải vào nhà bà cụ qua lối gara - Ảnh chụp màn hình từ camera trên người lực lượng chức năng.

Thay vì tìm thấy một cụ bà đang trong tình trạng nguy hiểm, các sĩ quan cảnh sát lại chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thú vị. Lực lượng chức năng tiến vào nhà thông qua cửa gara để xe và tìm thấy cụ bà ngay trong phòng ngủ. Sĩ quan được phái đến hiện trường đã báo cáo lại tình hình qua bộ đàm: "Chúng tôi đang ở cùng bà ấy, bà ấy đang chơi điện tử trong phòng ngủ".

Hóa ra, lý do khiến cụ bà 91 tuổi phớt lờ mọi cuộc gọi là vì quá mải mê "cố gắng phá kỷ lục của chính mình" trong trò chơi. Dù gây ra một sự xáo trộn nhỏ, cụ bà cho biết bản thân rất "biết ơn" sự quan tâm và đợt kiểm tra tận nơi từ lực lượng chức năng. Đội trưởng cảnh sát Westlake, ông Jerry Vogel, chia sẻ rằng "tất cả mọi người đều đã có một trận cười sảng khoái" về sự cố này, đồng thời nhấn mạnh chương trình điểm danh của cơ quan đã từng cứu sống nhiều người trong quá khứ.

Bản tin của News 5 Cleveland về sự cố hài hước và có hậu.

Câu chuyện của cụ bà 91 tuổi một lần nữa khẳng định sức hút của trò chơi điện tử dường như không hề phai nhạt theo tuổi tác. Trên thực tế, cộng đồng game thủ cao tuổi đang cho thấy đây là một sở thích có thể theo đuổi suốt đời.

Điển hình có thể kể đến "Người bà Skyrim" Shirley Curry, người từng nổi tiếng qua các video chơi tựa game nhập vai của Bethesda trên YouTube trước khi “về hưu” cách đây không lâu. Tương tự, một cụ bà 81 tuổi ở Arizona đã stream quá trình chơi tựa game Minecraft để giúp chi trả tiền điều trị ung thư cho cháu trai mình.

Thậm chí, nhiều người cao tuổi còn tìm đến những tựa game hạng nặng, như trường hợp của ông Mike Williams (72 tuổi) - người đã dành hơn 700 giờ để chơi và "phá đảo" siêu phẩm độ khó cao Elden Ring ở chế độ New Game+7, hay những game thủ lớn tuổi hâm mộ cuồng nhiệt dòng game JRPG như Persona và Xenoblade.

