Bà chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị bắt: Chúng tôi là tiệm uy tín, người dân có thể đem kim cương đi thẩm định

Trước thông tin tiệm vàng Kim Lý bán kim cương không đúng mã số, bà Mỹ từng khẳng định làm đúng nên không sợ. Khách hàng nghi ngờ thì có thể tự đi kiểm định ở những cơ quan có chức năng.

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP.HCM lần theo các mắt xích, làm rõ vai trò của từng đối tượng và củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Khởi tố hàng loạt chủ tiệm vàng

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm:

Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý.

Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm.

Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý)

Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu.

Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP.HCM, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ, còn gọi là PNJ-LAB.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, nhóm bị can liên hệ với các đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương, tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam, sau đó tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các đối tượng thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm và chào bán kim cương.

Sau khi khách hàng đồng ý mua, các bên lập nhóm WhatsApp chung để báo giá, đặt hàng và nhận hàng. Kim cương được chào bán với mức giá thường rẻ hơn khoảng 1/3 so với giá bán trên thị trường Việt Nam.

Nhóm khách hàng được các đối tượng nhắm đến chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc mới thành lập, đang có nhu cầu mở rộng thị trường và nguồn hàng.

"Lời nói đầu môi" của Lê Thị Ngọc Mỹ

Chỉ chưa đầy 2 tháng trước, khi trên MXH xuất hiện nhiều thông tin ồn ào liên quan đến tiệm vàng Kim Lý, bà Lê Hoàng Ngọc Mỹ (tức Lê Thị Ngọc Mỹ) đã có lời phát ngôn với PV Người Lao Động.

Bà Lê Thị Ngọc Mỹ trả lời trên báo Người Lao Động thời điểm tháng 5/2026

Bà Mỹ cho biết, tiệm vàng Kim Lý vô cùng uy tín, luôn giữ chữ tín với khách hàng nên họ rất thương. Về thông tin trên mạng xã hội, bà cảm thấy rất bình thường vì trên mạng người thương người ghét, quan trọng là khách hàng luôn đồng hành và ủng hộ tiệm.

Cũng theo bà Mỹ, khách hàng mang kim cương ra bán có thể sẽ phải viết giấy hẹn lấy tiền: "Tuỳ món hàng, tuỳ số tiền mà có thể thu mua liền hoặc viết giấy hẹn khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày đúng theo hoá đơn ghi nhận, chúng tôi cam kết không có vấn đề gì bất thường".

Về thông tin tiệm vàng Kim Lý bán kim cương không đúng mã số, bà Mỹ khẳng định làm đúng nên không sợ. Khi khách hàng nghi ngờ thì có thể tự đi kiểm định ở những cơ quan có chức năng, thẩm quyền kiểm định kim cương.

Và khi khách đã kiểm định thì mang hoá đơn đến và tiệm vàng Kim Lý sẽ hoàn lại phí kiểm định cho khách hàng.

"Quý khách hàng cứ yên tâm nếu có hoá đơn, chứng từ khi mua hàng từ Kim Lý, không có chuyện chúng tôi thu lại với giá 50%, nếu có chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc thu mua lại kim cương chỉ xê xích từ 5% đến 10% theo giá trị của mặt hàng mà khách đã mua", bà Mỹ từng nói.