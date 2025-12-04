Aviastar gây chấn động: Il-100 và Il-276 sẽ được sản xuất tại Ulyanovsk

Nhà máy sản xuất máy bay Aviastar (một công ty con của Công ty cổ phần Ilyushin, thuộc Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất -trực thuộc Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec) đang chuẩn bị đưa vào sản xuất hai loại máy bay mới: Il-100 và Il-276.

Thống đốc vùng Ulyanovsk - ông Alexey Russkikh, đã thông báo điều này trong buổi hỏi đáp trực tiếp với người dân trong vùng.

"Chúng tôi hiện đang ở ngưỡng cửa của một đợt nâng cấp kỹ thuật lớn cho Aviastar. Tiếp theo là chương trình sản xuất máy bay Il-100 thế hệ mới; công việc thiết kế đã được tiến hành", hãng tin TASS dẫn lời Thống đốc Russkikh cho biết.

Máy bay chở khách hạng nặng Il-100.

Il-100 sẽ là mẫu máy bay hoàn toàn mới trong đội hình phi cơ dân dụng của UAC. Như thống đốc đã làm rõ, dự án đang trong giai đoạn thiết kế tích cực, chiếc phi cơ dự kiến sẽ nhắm đến mục tiêu vận tải hành khách khu vực.

Phương tiện thứ hai được lắp ráp tại Aviastar là máy bay vận tải quân sự Il-276. Chiếc phi cơ này được coi là "em trai" của Il-76 nổi tiếng. Cụ thể, nó là bản sửa đổi 2 động cơ của Il-76, với tải trọng tương ứng nhỏ hơn, nhưng lại có vị trí riêng, rất cần thiết cho đội bay vận tải của Nga, chủ yếu là phục vụ nhu cầu quân đội.

Máy bay vận tải hạng trung Il-276.

Il-276 được thiết kế để chiếm vị trí trung gian giữa máy bay vận tải hạng nhẹ và hạng nặng, đảm bảo vận chuyển hàng hóa và nhân sự đến những khu vực khó tiếp cận.

Ngày nay, Aviastar chuyên sản xuất máy bay vận tải Il-76MD-90A hiện đại hóa và còn cung cấp dịch vụ cho vận tải cơ siêu nặng An-124 Ruslan độc đáo.

Trước đó có thông tin cho rằng Rostec đang phát triển máy bay MS-21-210 rút gọn. Thiết kế và tài liệu kỹ thuật của phi cơ chở khách tương lai dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm 2025.



