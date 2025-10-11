ATGM thế hệ 6 đầu tiên trên thế giới của Israel đã ra mắt

Công ty Rafael của Israel đã giới thiệu tên lửa chống tăng dẫn đường mới thuộc dòng SPIKE, cụ thể là L-SPIKE 4X. Có rất nhiều chủng loại khác nhau trong dòng này, nhưng điểm chung của tất cả là chúng đều được phân loại ATGM thế hệ thứ 5.

Điều này có nghĩa là cuộc tấn công có thể được thực hiện ngoài tầm nhìn (NLOS) và có thể dẫn đường vì người điều khiển nhìn thấy hình ảnh từ camera của tên lửa và sẽ kiểm soát trực tiếp quá trình bay.

L-SPIKE 4X giờ đây không chỉ là một tên lửa chống tăng có điều khiển, mà còn là một loại đạn tuần kích, nhờ động cơ phản lực, nó sẽ bay lượn trên không 30 phút. Nhờ vậy có thể bay vòng quanh mục tiêu, chờ thời điểm thích hợp để tấn công hoặc tìm kiếm, điều mà các phiên bản trước của dòng tên lửa này không thể làm được.

Cũng theo xu hướng hiện đại, L-SPIKE 4X còn được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI). Nhờ đó, tên lửa có thể tự động nhận dạng mục tiêu và cho phép một người vận hành kiểm soát đồng thời tối đa 4 đạn trong một nhiệm vụ.

Nghĩa là, nếu mục tiêu chưa bị tiêu diệt, người vận hành có thể ngay lập tức phóng một tên lửa khác vào khu vực tấn công, vốn đã nằm trong phạm vi ngắm bắn, điều mà tất cả các thế hệ trước đó không thể làm được.

Do vậy, tên lửa mới kết hợp ưu điểm của cả đạn tuần kích và tên lửa, và dường như đây chính là điểm khác biệt giữa thế hệ thứ năm và thế hệ thứ sáu.

Tên lửa chống tăng thế hệ mới L-SPIKE 4X của Israel.

Động cơ phản lực turbo cho phép L-SPIKE 4X đạt tầm bắn tối đa 40 km chỉ trong 5 phút (trên 480 km/h). Không có loại đạn tuần kích nào chạy bằng động cơ điện hoặc động cơ đốt trong có thể đạt được tốc độ cao như vậy.

Hơn nữa, tất cả các tên lửa chống tăng hiện có đều sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, chỉ đơn giản là tăng tốc tên lửa, sau đó tiếp tục bay theo quán tính.

Tên lửa L-SPIKE 4X mới có khả năng hoạt động trong điều kiện tác chiến điện tử chủ động và không có GPS. Để phá hủy trực tiếp mục tiêu, nó có thể được trang bị đầu đạn nổ lõm hoặc đa năng (có thể kết hợp hiệu ứng phân mảnh và nổ lõm).

Mặc dù là thế hệ mới, L-SPIKE 4X vẫn có thể triển khai từ các bệ phóng hiện có. Điều này sẽ cho phép các đơn vị vận hành tên lửa SPIKE hiện tại đưa vào sử dụng L-SPIKE 4X thế hệ mới nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn.