AS Roma của Jose Mourinho sẽ là hiện tượng ở mùa giải 2022/2023?

Tờ Marca nhận định, AS Roma của Jose Mourinho sẽ khiến tất cả phải bất ngờ ở mùa giải 2022/2023. Đội bóng chủ sân Olimpico đang sẵn sàng vươn lên tầm cao mới dưới sự lèo lái của Người đặc biệt.

Jose Mourinho đang xây dựng đội hình đáng gờm cho AS Roma. (Ảnh: Marca)

Hiện tại, AS Roma đang có kỳ chuyển nhượng hè ấn tượng khi Jose Mourinho được đáp ứng mọi mục tiêu mình muốn gồm: thủ môn Mile Svilar, hậu vệ cánh Zeki Celik, tiền vệ trung tâm Nemanja Matic và tiền đạo Paulo Dybala.

Ngoài ra, đội bóng Italia vẫn đang theo đuổi tiền vệ Georginio Wijnaldum và tiền đạo Andrea Belotti. AS Roma cũng tỏ ra rất quyết tâm giữ chân nhạc trưởng Nicolo Zaniolo trước sự chèo kéo của Juventus và Tottenham.

Những kết quả tích cực từ chuỗi trận giao hữu là tìn hiệu cho thấy Jose Mourinho đang đưa đội bóng đi đúng hướng. AS Roma đã thắng Sunderland 2-0, Portimonense 2-0, Tottenham 1-0, hoà Nice 1-1 và thua Sporting 2-3.

Tín hiệu thành công của AS Roma được tiếp nối từ chức vô địch Conference League và vị trí top 6 Serie A mùa trước. Lúc này, AS Roma đang bước vào mùa giải thứ 2 của triều đại Jose Mourinho và đây thường là thời điểm đỉnh cao của các đội bóng do Người đặc biệt dẫn dắt.

Dự đoán đội hình tối ưu của AS Roma mùa 2022/2023. (Ảnh: Marca)

Bên cạnh đó, AS Roma đang từng bước thoát khỏi khủng hoảng tài chính khi được nhà Friedkin đầu tư hơn 600 triệu Euro. Về mặt tinh thần, đội bóng đang nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Minh chứng tiêu biểu là màn ra mắt hoành tráng trước 10.000 khán giả của “bom tấn” Paulo Dybala tại Cung điện Civilta Italiana.

Những yếu tố thuận lợi cả trong lẫn ngoài sân cỏ của AS Roma khiến tờ Marca đi tới dự đoán rằng thầy trò Jose Mourinho sẽ tạo ra thứ bóng đá đáng xem ở mùa giải 2022/2023. Tuy nhiên, AS Roma của Jose Mourinho sẽ là một “ngựa ô” chứ chưa phải “đại gia” thực thụ.

Nguyên nhân là bởi, AS Roma vẫn còn điểm yếu nơi hàng phòng ngự, khi bộ 3 trung vệ Chris Smalling, Gianluca Mancini, Roger Ibanez có phong độ khá thất thường. Bản thân Jose Mourinho cũng tránh nói về việc cạnh tranh chức vô địch Serie A và mục tiêu của AS Roma ở mùa giải 2022/2023 sẽ là tìm cách để trở lại Champions League./.