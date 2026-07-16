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Argentina đối diện án phạt từ FIFA sau màn ăn mừng trận thắng tuyển Anh

Tiên Tiên
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Đội tuyển Argentina đối diện án phạt từ FIFA sau màn ăn mừng trận thắng tuyển Anh.

Trận bán kết World Cup 2026 diễn ra vào sáng ngày 16/7 tại sân vận động Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ) đã khép lại với một kịch bản không thể điên rồ hơn. Bị đối thủ truyền kiếp dẫn trước sau pha lập công của Anthony Gordon ở phút 55, các nhà đương kim vô địch thế giới Argentina đã chứng minh bản lĩnh kiên cường của mình.

Màn lội ngược dòng ngoạn mục được thiết lập ở những phút cuối trận nhờ cú dứt điểm chuẩn xác của Enzo Fernández ở phút 85, trước khi Lautaro Martínez sắm vai người hùng với bàn thắng quý như vàng ở phút bù giờ 90+2, ấn định thắng lợi 2-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Thế nhưng, niềm vui giành tấm vé vàng vào chơi trận chung kết với Tây Ban Nha chưa kịp trọn vẹn thì rắc rối lớn đã ập đến từ chính màn ăn mừng sau trận đấu của các cầu thủ xứ Tango.

Trong khoảnh khắc vỡ òa sau tiếng còi mãn cuộc, bộ đôi tuyển thủ Lisandro Martínez và Giovani Lo Celso đã cùng nhau giương cao một biểu ngữ mang dòng chữ: "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Falkland là của Argentina).

- Ảnh 1.

Tuyển Argentina đối diện án phạt từ FIFA (Ảnh: Getty)

Quy định nghiêm khắc của FIFA và án phạt hiển hiện

Hành động của các cầu thủ Argentina ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của ban tổ chức. Theo quy chế kỷ luật của liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA nghiêm cấm tuyệt đối việc hiển thị các thông điệp mang tính chất chính trị, tôn giáo hoặc cá nhân dưới mọi hình thức trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Việc mượn sân chơi thể thao lớn nhất hành tinh để tuyên truyền thông điệp quốc gia bị coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy tắc trung lập của thể thao.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) hiện đang phải đối mặt với các án phạt tài chính nặng nề, thậm chí là các biện pháp răn đe hành chính nghiêm khắc từ Ủy ban Kỷ luật FIFA.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên bóng đá xứ Tango vướng vào rắc rối mang tên Falkland/Malvinas. Vào năm 2014, trước thềm World Cup tại Brazil, AFA cũng từng bị FIFA phạt số tiền 20.000 bảng Anh vì hành vi giương biểu ngữ có nội dung tương tự ngay trước trận giao hữu với Slovenia.

Hiện tại, FIFA đã bắt đầu thu thập các báo cáo giám sát để tiến hành cuộc điều tra chính thức. Dù vậy, tấm vé vào chơi trận chung kết World Cup 2026 của thầy trò HLV Lionel Scaloni hoàn toàn không bị ảnh hưởng về mặt chuyên môn.

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Tags

world cup 2026

Argentina

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