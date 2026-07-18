Đây là lần đầu tiên Apple điều chỉnh giá iCloud+ tại Việt Nam kể từ giữa năm 2023, đồng thời nằm trong đợt tăng giá diễn ra tại 8 quốc gia trên thế giới.

Apple cập nhật bảng giá iCloud+ trên trang hỗ trợ chính thức từ ngày 17/7, tăng đồng loạt cả 5 gói dung lượng tại Việt Nam. Đây là lần tăng giá đầu tiên tại thị trường này kể từ tháng 6/2023, thời điểm Apple từng nâng giá gói 200 GB và 2 TB.

Gói iCloud có giá mới - Ảnh: Thế Duyệt

Gói 50 GB, phổ biến với người chỉ dùng một iPhone và ít lưu trữ, chịu mức tăng cao nhất trong 5 gói, từ 19.000 đồng lên 25.000 đồng mỗi tháng, tương đương 31,58%. Gói 200 GB tăng từ 69.000 đồng lên 89.000 đồng, tương đương 28,99%. Ba gói dung lượng lớn đều tăng quanh mức 20%, gói 2 TB lên 299.000 đồng, gói 6 TB lên 899.000 đồng và gói 12 TB lên 1.799.000 đồng.

Gói Giá cũ Giá mới Mức tăng 50 GB 19.000 đồng 25.000 đồng 31,58% 200 GB 69.000 đồng 89.000 đồng 28,99% 2 TB 249.000 đồng 299.000 đồng 20,08% 6 TB 749.000 đồng 899.000 đồng 20,03% 12 TB 1.499.000 đồng 1.799.000 đồng 20,01%

Việt Nam nằm trong nhóm 8 thị trường bị tăng giá đợt này, cùng Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Ai Cập, New Zealand, Philippines và Indonesia. Theo Juli Clover của MacRumors, mức tăng dao động 11-55% tùy quốc gia và tùy gói, trong đó Nigeria tăng mạnh nhất khi gói 50 GB đi từ 900 naira lên 1.300 naira. Mỹ, Canada, Anh và phần lớn châu Âu không đổi giá lần này.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ngày 17/7, khoảng 26.450 đồng/USD, gói 50 GB tại Nigeria sau khi tăng giá tương đương gần 25.000 đồng, gần bằng mức mới tại Việt Nam. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi vốn có giá iCloud+ rẻ nhất thế giới, gói 50 GB tăng từ 39,99 lira lên 49,99 lira, quy đổi khoảng 28.000 đồng, cao hơn Việt Nam. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia và Singapore chưa bị điều chỉnh giá lần này.

Apple không đưa thông báo chính thức giải thích lý do tăng giá đợt này. MacRumors cho rằng nguyên nhân liên quan đến biến động tỷ giá tại từng thị trường, dẫn chứng đồng yên Nhật đã yếu đi đáng kể so với đô la Mỹ trong năm qua, còn đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ mất giá mạnh hơn nữa.

Lý do tỷ giá khó áp dụng trọn vẹn cho Việt Nam. Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước và Công ty Chứng khoán MB, đồng Việt Nam chỉ mất giá khoảng 3,3-3,4% so với đô la Mỹ trong năm 2025, mức biến động được đánh giá nằm trong tầm kiểm soát. Tính cộng dồn từ đợt tăng giá gần nhất tại Việt Nam vào tháng 6/2023 đến nay, tỷ giá USD/VND đi từ khoảng 23.500 đồng lên hơn 26.400 đồng, tương đương mất giá gộp khoảng 12-14%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 20-31,58% Apple vừa áp dụng.

Quy đổi giá mới tại Việt Nam sang đô la Mỹ theo tỷ giá hiện hành cho thấy khoảng cách này rõ hơn. Gói 200 GB ở mức 89.000 đồng tương đương 3,36 USD, cao hơn giá 2,99 USD tại Mỹ. Gói 2 TB tương đương 11,3 USD so với 9,99 USD tại Mỹ, gói 6 TB và 12 TB cũng cao hơn giá Mỹ với tỷ lệ tương tự. Chỉ riêng gói 50 GB, ở mức 25.000 đồng tương đương 0,95 USD, vẫn thấp hơn giá 0,99 USD tại Mỹ.

Cùng ngày 17/7, Apple cũng tăng giá Apple Music tại Mỹ và nhiều thị trường khác, gói cá nhân từ 10,99 USD lên 11,99 USD. Trả lời Forbes, Apple cho biết mức tăng này đến từ chi phí bản quyền âm nhạc tăng, áp dụng toàn cầu và không liên quan đến tỷ giá khu vực. Đây là hai đợt tăng giá độc lập, dùng hai lý do khác nhau, dù trùng thời điểm công bố.

Người dùng có thể kiểm tra giá mới trực tiếp trong mục Cài đặt, chọn tên tài khoản rồi vào iCloud. Với người chỉ cần thêm dung lượng vừa phải, gói 200 GB chia sẻ cho tối đa 5 thành viên gia đình hiện có giá quy ra chưa tới 18.000 đồng mỗi người mỗi tháng, rẻ hơn mua riêng gói 50 GB ở mức 25.000 đồng.