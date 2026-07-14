Apple Intelligence “lên đời” trong bản Beta iOS 27: Siri AI hiểu ngữ cảnh, AI hiện diện ở mọi trải nghiệm trên iPhone

Siri thông minh hơn, Apple Intelligence mở rộng trên nhiều ứng dụng và công cụ AI mới là những điểm nhấn trong bản Public Beta của iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27 vừa được Apple phát hành.

Trí tuệ nhân tạo đang bước sang giai đoạn mới, khi cuộc cạnh tranh không chỉ xoay quanh việc tạo ra những mô hình AI mạnh hơn, mà còn đưa AI trở thành một phần tự nhiên trong trải nghiệm hằng ngày.

Với bản Public Beta của iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27, Apple giới thiệu thế hệ Apple Intelligence mới cùng Siri được nâng cấp toàn diện, cho thấy định hướng tích hợp AI xuyên suốt hệ sinh thái để hỗ trợ người dùng trong công việc, giao tiếp và sáng tạo.

Apple Intelligence thế hệ mới mang đến các tính năng hữu ích trên toàn hệ thống, giúp đơn giản hóa những việc người dùng làm hàng ngày

Tâm điểm của bản cập nhật là thế hệ Apple Intelligence mới với Siri được làm lại gần như toàn diện, cùng hàng loạt tính năng AI xuất hiện trên Camera, Photos, Safari, Spotlight, Phone và nhiều ứng dụng quen thuộc khác.

Bản cập nhật lần này cho thấy Apple không còn tập trung chứng minh khả năng của mô hình ngôn ngữ mà muốn AI trở thành một phần tự nhiên của hệ điều hành.

Siri không còn chỉ là trợ lý giọng nói

Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở Siri.

Trong nhiều năm, Siri thường bị xem là tụt lại phía sau so với các trợ lý AI thế hệ mới. Những câu hỏi phức tạp, khả năng ghi nhớ ngữ cảnh hay hiểu ý người dùng vốn là điểm yếu khiến Siri khó cạnh tranh với các đối thủ.

Tuy nhiên, Apple đang cố thay đổi điều đó.

Siri mới được xây dựng trên nền tảng Apple Intelligence có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân (Personal Context). Thay vì chỉ trả lời các câu hỏi chung chung, Siri có thể tìm kiếm thông tin nằm rải rác trong Tin nhắn, Mail, Ảnh và nhiều ứng dụng khác để giúp người dùng tìm đúng nội dung mình cần.

Siri AI có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung trên màn hình của người dùng, dựa trên hiểu biết ngữ cảnh cá nhân để tìm kiếm trên các ứng dụng, cũng như truy cập web để cập nhật thông tin mới nhất sử dụng kho kiến thức rộng lớn về thế giới, từ đó cung cấp câu trả lời hữu ích

Ví dụ, người dùng chỉ cần hỏi "Nhà hàng bạn tôi từng gửi cho tôi tuần trước là gì?" hay "Bức ảnh chụp cả gia đình ở Đà Lạt vài năm trước ở đâu?", Siri sẽ tự động tìm kiếm trong dữ liệu cá nhân thay vì yêu cầu người dùng nhớ chính xác thời điểm hoặc ứng dụng đã lưu.

Đây là hướng tiếp cận khác biệt của Apple. Trong khi nhiều công ty tập trung biến AI thành một chatbot có thể trò chuyện hàng giờ, Apple muốn Siri đóng vai trò giống một thư ký cá nhân hiểu rõ chủ nhân của mình hơn.

Không dừng ở đó, Siri còn có thể khai thác thông tin trên web để trả lời những câu hỏi mang tính tham khảo như địa điểm du lịch, lịch biểu diễn, sự kiện hay kiến thức phổ thông.

Khả năng nhận biết nội dung trên màn hình cũng được bổ sung. Siri hiểu những gì đang hiển thị và có thể thực hiện hành động dựa trên ngữ cảnh. Chẳng hạn, khi người dùng đang đọc một công thức nấu ăn trên Safari, chỉ cần nói "Thêm nguyên liệu này vào danh sách mua sắm", Siri sẽ tự động thực hiện mà không cần sao chép thủ công.

Theo nhiều chuyên gia, đây mới là kiểu AI có khả năng thay đổi trải nghiệm sử dụng smartphone nhiều nhất bởi nó giảm số thao tác người dùng phải thực hiện mỗi ngày, thay vì chỉ tạo ra những màn trình diễn công nghệ.

Apple Intelligence xuất hiện ở mọi nơi

Nếu Siri là trung tâm, Apple Intelligence lại là "sợi dây" kết nối toàn bộ hệ điều hành.

Điểm đáng chú ý là AI không còn tồn tại như một ứng dụng riêng. Thay vào đó, Apple đưa trí tuệ nhân tạo len vào gần như mọi ứng dụng mặc định.

Trong Mail và Tin nhắn, Siri có thể viết, chỉnh sửa hoặc rà soát nội dung ngay tại nơi người dùng đang nhập liệu. Hệ thống còn có khả năng điều chỉnh văn phong tùy theo người nhận, giúp email hoặc tin nhắn tự nhiên hơn.

Siri AI có thể đưa ra những mẹo và gợi ý để cải thiện nội dung viết của người dùng

Đây không phải là tính năng hoàn toàn mới nếu so với các nền tảng AI hiện nay, nhưng lợi thế của Apple nằm ở khả năng tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc thay vì buộc người dùng mở thêm một chatbot khác.

Trên Mac và iPad, Siri được tích hợp vào Spotlight. Người dùng có thể đặt câu hỏi, yêu cầu tóm tắt tài liệu hoặc nhấp chuột phải lên hình ảnh, văn bản hay tập tin để yêu cầu AI giải thích mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Camera cũng trở thành một "đôi mắt AI". Siri có thể hiểu những gì camera đang nhìn thấy để cung cấp thông tin liên quan hoặc trả lời câu hỏi về vật thể trước ống kính. Apple cho biết người dùng thậm chí có thể xem nhanh thông tin dinh dưỡng của món ăn chỉ bằng một thao tác.

Trong Photos, bộ công cụ AI tiếp tục được mở rộng với Định Hình Khung Ảnh Không Gian (Spatial Scene), Mở rộng (Expand) và phiên bản nâng cấp của Dọn dẹp (Clean Up).

Thực tế, những tính năng như xóa vật thể hay mở rộng khung hình đã xuất hiện trên nhiều smartphone Android. Tuy nhiên, Apple đang cố gắng biến chúng thành một phần tự nhiên của quy trình chỉnh sửa ảnh mặc định thay vì các công cụ mang tính "biểu diễn". Điều này có thể giúp nhiều người dùng phổ thông tiếp cận AI dễ dàng hơn mà không cần học thêm kỹ năng chỉnh sửa.

Một điểm mới khác là Image Playground thế hệ mới, cho phép tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh bằng mô tả ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng có thể chạm hoặc khoanh vùng một đối tượng để yêu cầu AI thay đổi theo ý muốn thay vì phải chỉnh sửa thủ công.

AI hướng đến trải nghiệm thay vì tạo hiệu ứng

Ngoài những thay đổi lớn, Apple cũng bổ sung hàng loạt tính năng AI phục vụ các tác vụ rất đời thường.

Safari được bổ sung Notify Me, tính năng theo dõi sự thay đổi của một trang web và tự động gửi thông báo khi giá sản phẩm giảm, vé sự kiện mở bán hoặc nội dung mới xuất hiện.

Người dùng có thể yêu cầu Safari tự động theo dõi trang web thay họ bằng tính năng Notify Me. Khi Safari phát hiện có thay đổi, họ sẽ nhận được thông báo để có thể thực hiện hành động phù hợp

Ứng dụng Điện thoại có thêm Call Context, tự động hiển thị mã đặt chỗ, mã xác nhận hoặc các thông tin liên quan khi người dùng gọi đến doanh nghiệp. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có thể giúp giảm đáng kể việc phải chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng trong lúc gọi điện.

Apple Intelligence cũng được đưa vào ứng dụng Shortcuts thông qua Describe a Shortcut. Người dùng chỉ cần mô tả điều muốn tự động hóa bằng ngôn ngữ tự nhiên, từ việc tạo bản tóm tắt buổi sáng cho đến bật đèn khi đơn hàng được giao, hệ thống sẽ tự xây dựng quy trình mà trước đây phải thiết lập thủ công.

Song song với AI, Apple cũng nâng cấp các công cụ bảo vệ trẻ em như Tài khoản Trẻ em, Liên Lạc An Toàn và Thời Gian Sử Dụng với giao diện trực quan hơn cùng nhiều cơ chế kiểm soát theo độ tuổi.

Nhìn tổng thể, Public Beta năm nay cho thấy Apple không còn chạy theo cuộc đua AI bằng những màn trình diễn ấn tượng hay các chatbot đa năng. Thay vào đó, hãng đang đặt cược vào một hướng đi thực dụng hơn: để AI hoạt động âm thầm phía sau và xuất hiện đúng lúc người dùng cần.

Nếu Siri thực sự hiểu ngữ cảnh cá nhân và Apple Intelligence hoạt động ổn định như những gì hãng công bố, iPhone có thể tiến thêm một bước trong hành trình trở thành một trợ lý cá nhân đúng nghĩa, thay vì chỉ là một chiếc điện thoại tích hợp AI.