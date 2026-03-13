Anh Tú nói thẳng: "Tâm lý của họ có vấn đề"

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Anh Tú. Tại đây, nam diễn viên chia sẻ quan điểm về chủ đề "Người yêu hay thả thính trên mạng xã hội".

Anh nói: "Việc đăng tải những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp của bản thân không phải là điều tiêu cực nếu được nhìn nhận đúng cách.

Diễn viên Anh Tú

Khi mỗi người có những sự kiện đáng nhớ trong cuộc sống hoặc sở hữu những bức ảnh, video đẹp, việc tự tin chia sẻ lên mạng xã hội cũng có thể xem như một cách thả thính tức là mong muốn nhận được sự quan tâm từ người khác.

Nhưng nếu một người đã có mối quan hệ tình cảm, hoặc đang trong quá trình tìm hiểu với một đối tượng cụ thể, nhưng vẫn tiếp tục thả thính, thì điều đó trước hết phản ánh phẩm cách của chính họ.

Ngoài ra cũng có những người không cần một mối quan hệ cụ thể nào cả, họ chỉ đam mê thả thính để câu view, câu like, câu tương tác. Với những trường hợp quá đam mê việc thả thính như vậy, tôi cho rằng tâm lý của họ có vấn đề.

Trước đây tôi cũng giống nhiều người khác, thường đăng tải mọi cảm xúc lên mạng xã hội. Đó từng là nơi giúp anh giải tỏa và thỏa mãn cảm xúc cá nhân.

Tuy nhiên, theo thời gian, tôi dần tiết chế hơn trong cách sử dụng mạng xã hội. Do tính chất công việc, tôi hạn chế chia sẻ những cảm xúc tiêu cực, đồng thời cũng không đăng những nội dung thả thính có mục đích rõ ràng. Thay vào đó, thỉnh thoảng tôi chỉ đăng những câu nói vui, mang tính hài hước để mang lại niềm vui cho khán giả.

Nếu muốn tìm hiểu một người đang thể hiện điều đó trên mạng xã hội, trước hết cần quan sát kỹ cách họ thể hiện và cách họ tương tác.

Tôi nghĩ trước hết phải xem cách họ thả thính như thế nào, có chân thành hay không. Đồng thời cũng nên xem cách họ phản hồi các bình luận, liệu họ có nghiêm túc hay vẫn tương tác với nhiều người khác.

Sau bước quan sát ban đầu, việc nhắn tin riêng để tìm hiểu dần là điều bình thường. Khi có cơ hội gặp mặt trực tiếp, mỗi người mới có thể xác định rõ hơn về đối phương, chẳng hạn như liệu sau khi gặp gỡ, người đó còn tiếp tục thả thính trên mạng xã hội hay không.

Khi một người chưa có bạn trai hoặc bạn gái, việc nhắn tin, trò chuyện với nhiều người không phải là điều quá bất thường. Đó đơn giản chỉ là quá trình tìm kiếm sự đồng điệu.

Việc nhắn tin với nhiều người chưa hẳn là tình yêu, mà chỉ là một sự tiếp cận ban đầu. Khi mình thấy người đó dễ thương, nói chuyện hợp, cùng tần số thì mới tiếp tục tìm hiểu. Sau đó, nếu muốn đi sâu hơn thì mình mới sàng lọc và tìm hiểu kỹ hơn".

Anh Tú là nam diễn viên được biết đến nhiều khi trở thành quán quân chương trình Cười Xuyên Việt 2016. Anh nổi tiếng với ngoại hình sáng, khả năng diễn hài duyên dáng và từng được mệnh danh là "hot boy làng hài" trước khi phát triển sự nghiệp điện ảnh, truyền hình.