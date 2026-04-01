"Anh Trịnh Công Sơn bảo tôi: Bỏ tay ra, đứng hát cho nghiêm chỉnh"

Tùng Ninh |

Lúc đó tôi có rất ít kinh nghiệm biểu diễn trước đám đông

Vừa qua, tại phim tư liệu Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã ôn lại kỷ niệm ngày đầu đi hát cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bà nói: "Ngày 19/11/1967, tôi chính thức đi hát với anh Trịnh Công Sơn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước một đám đông lớn đến thế, tôi không giữ nổi bình tĩnh.

Khánh Ly và Trịnh Công Sơn

Lúc đó tôi có rất ít kinh nghiệm biểu diễn trước đám đông. Anh Trịnh Công Sơn rất khó tính. Anh thấy tôi cứ vịn vai anh hoài vì đứng không vững, lập tức la tôi. Anh Trịnh Công Sơn bảo tôi: "Bỏ tay ra, đứng hát cho nghiêm chỉnh". Vì tôi run quá nên bỏ luôn đôi giày cao gót để đi chân đất và cứ thế hát.

Những ca khúc của anh Trịnh Công Sơn, những bản tình ca và bài hát da vàng đã tạo nên nguồn cảm hứng, suy nghĩ mới mẻ trong giới sinh viên, học sinh, người trẻ thời đó. Hành trình đi hát cùng anh Trịnh Công Sơn thực ra chẳng mang lại cho tôi tiền tài, cơm áo nhưng nó mang lại cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc được hát.


Trịnh Công Sơn là người phát hiện và rèn giũa giọng hát của Khánh Ly, biến một ca sĩ phòng trà thành "Nữ hoàng chân đất". Ngược lại, Khánh Ly là người chuyển tải thành công nhất cái hồn của nhạc Trịnh đến với công chúng.

Giọng hát trầm đục, có phần thô mộc của bà hòa quyện khăng khít với những bản tình ca. Dù sau này có nhiều danh ca thể hiện nhạc Trịnh, nhưng sự kết hợp giữa họ vẫn được coi là chuẩn mực về cảm xúc. Mối quan hệ của cả hai thuần túy là tri kỷ, vượt lên trên tình cảm nam nữ thông thường.

Di sản họ để lại là hàng trăm bản thu âm có giá trị nghệ thuật bền vững. Cho đến nay, nhắc đến nhạc Trịnh, người ta vẫn mặc định nghĩ ngay đến tiếng hát Khánh Ly.

Cảnh choáng ngợp tại công trường 'khủng' của sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

Cảnh choáng ngợp tại công trường 'khủng' của sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

Nổ lớn làm rung chuyển miền trung Iran, nghi kho đạn bị không kích bằng bom xuyên phá của Mỹ

Nổ lớn làm rung chuyển miền trung Iran, nghi kho đạn bị không kích bằng bom xuyên phá của Mỹ

Công bố hình ảnh máy ủi lao vào khu chợ tông loạn xạ khiến ít nhất 13 người chết

Công bố hình ảnh máy ủi lao vào khu chợ tông loạn xạ khiến ít nhất 13 người chết

Mỹ tung video xóa sổ tàu chiến Iran, điều tàu đổ bộ USS Tripoli áp sát

Mỹ tung video xóa sổ tàu chiến Iran, điều tàu đổ bộ USS Tripoli áp sát

Khung cảnh rùng rợn, như ngày tận thế, điều gì đang xảy ra trên bầu trời Australia

Khung cảnh rùng rợn, như ngày tận thế, điều gì đang xảy ra trên bầu trời Australia

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

