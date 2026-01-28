Ảnh thực tế Wuling Bingo 2026 tại Việt Nam: Giá dự kiến từ 399 triệu đồng, cần số như Mercedes, camera 360, đổi cổng sạc từng gây tranh cãi

Wuling Bingo 2026 đã xuất hiện trong nhà máy và được đưa về đại lý. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, mẫu xe điện này có 3 phiên bản gồm bản tiêu chuẩn, Plus và Max, giá dự kiến lần lượt là 399 triệu, 469 triệu và 499 triệu đồng. So với bản cũ, giá khởi điểm vẫn giữ nguyên.

Wuling Bingo 2026 đã có mặt tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Đây giống như một bản nâng cấp facelift của Bingo, với thay đổi tập trung ở bên trong. Có trang bị bị cắt giảm, nhưng cũng có nhiều thứ mới được bổ sung.

Ở phiên bản Bingo tiêu chuẩn, ghế lái chỉ chỉnh cơ thay vì chỉnh điện như trước, cặp màn hình 10,25 inch không còn mà thay bằng một màn hình 7 inch sau vô-lăng. Tuy nhiên, những điểm mới hấp dẫn có trên bản này gồm đèn chiếu sáng tự động bật/tắt, cần số chuyển về sau vô-lăng giống trên xe Mercedes-Benz cùng bệ tỳ tay mới. Ở các bản cao cấp hơn, ngoài những thay đổi giống bản tiêu chuẩn còn có cả camera 360 độ.

Phiên bản tiêu chuẩn nay chỉ còn một màn hình. Ảnh: Đại lý

Bản cao cấp hơn vẫn giữ 2 màn hình và bổ sung nhiều trang bị. Ảnh: Đại lý

Đặc biệt, các bản Bingo mới đều đổi cổng sạc sang CCS2. Đây là cổng sạc phù hợp với phần lớn các trạm sạc ở Việt Nam thay vì cổng cũ (vốn dành cho thị trường Trung Quốc). Điều này giúp Bingo giờ có thể sạc nhanh dễ dàng hơn. Thời gian sạc nhanh 30-80% trong khoảng 35 phút.

Cổng sạc mới là điểm hấp dẫn hơn trên Bingo 2026. Ảnh: Đại lý

Ở Bingo 2026, 2 phiên bản thấp dùng pin 31,9 kWh, cho tầm vận hành 333 km, trong khi bản cao cấp nhất dùng pin 38 kWh cho tầm vận hành 410 km.

Về trang bị an toàn, bản tiêu chuẩn có 2 túi khí, trong khi 2 bản cao hơn có 4 túi khí. Các bản đều có cảm biến lùi, giám sát áp suất lốp, phanh đĩa cho 4 bánh, ga tự động cùng hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Bingo mới có diện mạo không khác biệt nhiều so với bản cũ. Ảnh: Đại lý

Trong nhóm xe điện, Wuling Bingo có tầm giá nằm giữa VinFast VF 3 và VF 5. Điểm hạn chế của mẫu xe này là hạ tầng trạm sạc không đa dạng như xe VinFast. Với cổng sạc mới, Bingo 2026 có thể sẽ dễ tiếp cận nhiều khách hàng hơn khi không bị ràng buộc sạc tại nhà hay phải mua cổng chuyển.