HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ảnh thực tế BYD Atto 3 2026 vừa ra mắt: Nội thất xịn hơn hẳn, dẫn động cầu sau, chạy 517km/sạc

Bảo Lâm |

BYD Atto 3 2026 vừa xuất hiện tại Trung Quốc, có thể sẽ sớm về Việt Nam với những thay đổi lớn về công nghệ.

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 (Auto China 2026), BYD đã chính thức giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới của mẫu SUV điện BYD Atto 3. So với thế hệ đang bán trên thị trường, mẫu xe này được nâng cấp toàn diện từ nền tảng, hệ truyền động cho tới công nghệ pin.

BYD Atto 3 2026 ra mắt tại Auto China 2026. Ảnh: Paultan

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở cấu hình vận hành. Nếu như phiên bản hiện hành sử dụng dẫn động cầu trước, Atto 3 2026 chuyển sang dẫn động cầu sau, đi kèm hai tùy chọn động cơ điện đặt phía sau. Công suất tối đa lần lượt đạt 272 mã lực và 326 mã lực, tăng đáng kể so với mức khoảng 204 mã lực trước đây. Thay đổi này hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái cân bằng và thể thao hơn.

Chuyển sang dẫn động cầu sau, tăng hiệu suất vận hành. Ảnh: Paultan

Bên cạnh hệ truyền động, công nghệ pin cũng là điểm nhấn lớn. Mẫu SUV điện này được trang bị pin Blade thế hệ thứ hai, vẫn sử dụng hóa học LFP nhưng được cải tiến về mật độ năng lượng và khả năng sạc nhanh. Xe có hai tùy chọn dung lượng pin gồm 57,54 kWh và 68,55 kWh, cho phạm vi hoạt động lần lượt khoảng 443 km và 517 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Theo công bố từ nhà sản xuất, pin mới có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 5 phút, hoặc đạt gần đầy trong chưa tới 10 phút trong điều kiện lý tưởng. Đây là con số đáng chú ý trong phân khúc xe điện phổ thông, dù vẫn cần chờ kiểm chứng thực tế.

Pin Blade thế hệ mới cho tầm hoạt động hơn 500 km. Ảnh: Paultan

Về kích thước, Atto 3 2026 cũng được gia tăng đáng kể. Xe có chiều dài 4.665 mm, rộng 1.895 mm và cao 1.675 mm, trục cơ sở đạt 2.770 mm. Việc mở rộng này giúp cải thiện không gian cabin cũng như dung tích chứa đồ. Khoang hành lý phía sau có thể đạt khoảng 750 lít, đồng thời xe còn được bổ sung thêm khoang chứa đồ phía trước (frunk).

Không gian nội thất tiếp tục là khu vực được BYD đầu tư mạnh. Xe sở hữu màn hình trung tâm cỡ lớn dạng nổi, bảng đồng hồ kỹ thuật số, vô-lăng thiết kế mới cùng màn hình hiển thị HUD. Một số tiện nghi đáng chú ý khác gồm dàn âm thanh 16 loa, sạc không dây công suất 50W và tích hợp tủ lạnh mini, những trang bị vốn hiếm thấy trong phân khúc.

Nội thất bổ sung HUD và màn hình trung tâm cỡ lớn. Ảnh: Paultan

So với thế hệ hiện hành, những nâng cấp trên Atto 3 2026 cho thấy định hướng rõ ràng của BYD trong việc nâng tầm sản phẩm, không chỉ về hiệu năng mà còn ở trải nghiệm người dùng. Việc chuyển sang dẫn động cầu sau cùng công suất tăng mạnh có thể giúp mẫu xe này cạnh tranh trực diện hơn với các đối thủ trong phân khúc SUV điện cỡ C.

Hiện tại, BYD chưa công bố giá bán chính thức cho Atto 3 2026. Theo một số nguồn tin, mẫu xe này có thể được mở bán tại thị trường Trung Quốc vào khoảng giữa năm 2026, trước khi mở rộng sang các thị trường khác.

Cuộc đua pin xe điện nóng chưa từng có: Sạc nhanh đến mức “quên luôn cây xăng”?


Tags

Tin nóng trong ngày

Trung Quốc

Tin ngắn

xe điện

báo mới

BYD

Auto China 2026

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại